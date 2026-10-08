NÃO É FALTA DE ESTUDO

Errou uma questão no Enem? Veja como evitar perdas na prova por falta de atenção e tempo

Conteúdo, desatenção e má gestão do relógio exigem estratégias diferentes para o candidato perder menos pontos durante a prova

Estúdio Correio

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 10:52

Bernoulli Crédito: Agência i7

Quando o gabarito sai, a conta costuma ser uma só: quais questões acertei, quais errei. Esse número esconde situações muito diferentes. Tem a questão que o candidato não sabia resolver. Tem a que ele sabia e errou porque leu "correta" onde estava escrito "incorreta". E tem a que ficou para um chute apressado, porque o tempo acabou antes.

Para Francisco Peque, diretor de operações de unidades escolares do Bernoulli Educação, separar esses três tipos de erro é o que permite perder menos pontos no dia do exame. "No dia da prova, o estudante já não vai aprender conteúdo novo. O que ele ainda pode fazer é impedir que a desatenção ou a má distribuição do tempo tirem pontos de questões que ele sabia resolver", afirma.

Enem 2026 1 de 10

O Enem 2026 será aplicado em 8 e 15 de novembro. Nos dois domingos, os portões abrem às 12h e fecham às 13h, e a prova começa às 13h30, no horário de Brasília. No primeiro dia, são 90 questões de Linguagens e Ciências Humanas, mais a redação, em 5h30. No segundo, 90 questões de Ciências da Natureza e Matemática, em 5h.

Erro de conteúdo: reconhecer rápido e seguir em frente

Esse é o único dos três que não tem solução dentro da sala. Se o conteúdo não foi estudado, ele não vai aparecer na memória por insistência. O prejuízo real vem depois: dez minutos presos numa questão que não vai sair são dez minutos a menos para as que o candidato sabe fazer.

A estratégia é fazer uma triagem. Numa primeira passada, o estudante resolve o que domina e marca no caderno as questões que travaram. Depois volta a elas com o tempo que sobrou. Como o Enem não desconta pontos por resposta errada, nenhuma questão deve ficar em branco no cartão-resposta.

"Saber quando parar também é uma habilidade importante na hora da prova. O estudante que reconhece rápido que não sabe uma questão e segue adiante protege o tempo das próximas", explica Francisco.

Erro de atenção: o mais caro, porque o ponto estava ao alcance

O erro de atenção é o que mais frustra, porque o conhecimento estava lá. Ele aparece de formas conhecidas: o comando pedia a alternativa incorreta, a resposta estava em outra unidade de medida, o dado foi lido na linha errada do gráfico, a alternativa escolhida respondia só metade da pergunta. Ou, no fim, a marcação foi feita na linha errada do cartão-resposta.

Algumas ações simples reduzem esse risco. A primeira é sublinhar o comando da questão antes de ler as alternativas, principalmente quando ele traz palavras como "exceto", "incorreta" ou "não". A segunda é reler a pergunta, e não necessariamente o texto de apoio, antes de marcar. A terceira é conferir unidade e ordem de grandeza nos cálculos.

"A concentração naturalmente diminui ao longo de mais de cinco horas de prova, e o estudante não pode depender só da força de vontade para manter o foco. Por isso, vale criar pequenos hábitos e repeti-los em todas as questões, como sublinhar o comando e reler a pergunta antes de marcar. Assim, ele erra menos mesmo quando já está cansado", afirma Francisco.

Pausas curtas entre blocos de questões, para beber água e respirar, também fazem parte desse cuidado.

Erro de tempo: o relógio também precisa de plano

Muitos candidatos chegam ao fim da prova com questões que saberiam resolver, mas que não tiveram tempo de ler. Esse erro se evita antes de o caderno ser aberto, com um plano de tempo decidido para cada dia.

No segundo dia, as 5h para 90 questões dão uma média de cerca de 3 minutos e 20 segundos por questão, já incluindo a transcrição para o cartão. No primeiro dia, a conta muda por causa da redação. Se o candidato reservar, por exemplo, 1h30 para o texto, entre rascunho e versão final, restam 4h para as 90 questões, uma média de 2 minutos e 40 segundos para cada uma.

Começar pela redação ou pelas questões é uma escolha individual. O importante é que o candidato teste antes do Enem quanto tempo leva para resolver as questões e para escrever a redação.

"O estudante deve entrar na sala sabendo em que ponto da prova precisa estar em cada hora. Se ele perceber que está atrasado, ajusta o ritmo cedo, em vez de descobrir o problema nos últimos trinta minutos", orienta Francisco.

Esses pontos de controle ao longo da prova funcionam como alarmes. Eles avisam quando é hora de acelerar a triagem e deixar para depois as questões mais longas.

O plano precisa ser ensaiado antes de novembro

Nenhuma dessas estratégias funciona se for tentada pela primeira vez no dia 8. Por isso, os simulados das próximas semanas devem reproduzir as condições reais: início às 13h30, 5h30 no formato do primeiro dia e 5h no formato do segundo. Assim, o simulado serve para testar o plano de tempo, a ordem de resolução e os cuidados de atenção, além do conhecimento.

"O simulado é o lugar para errar o plano e corrigir. No dia do Enem, o estudante precisa estar no automático em relação ao tempo e à forma de ler as questões, para poder concentrar toda a energia no conteúdo", conclui Francisco.

A orientação vem da experiência do Bernoulli Educação, 11 vezes campeão do Enem, na preparação de estudantes para o exame.

Onde encontrar apoio até a prova

Para revisar conteúdos e treinar até novembro, a Central Enem Bernoulli reúne aulas, conteúdos, notícias e ferramentas gratuitas para estudantes de todo o Brasil, da preparação ao pós-prova.

Explore aulas, conteúdos, ferramentas e mais na Central Enem Bernoulli.