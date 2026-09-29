MATRÍCULAS ABERTAS

Escolas de Salvador apostam em robótica, ensino bilíngue e formação integral

Sesi, Gurilândia, Land School e Colégio Antônio Vieira apresentam propostas pedagógicas e orientações para matrículas em 2027

Estúdio Correio

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 05:00 - Atualizado há 17 minutos

Convivência, escuta e descobertas coletivas ajudam crianças a desenvolver autonomia desde os primeiros anos Crédito: Shutterstock

Para Laura Perrone, estudante do 3º ano do Ensino Médio da Escola Sesi Djalma Pessoa, as aulas de robótica são um espaço de criação. “Descobrimos oportunidades e vivemos experiências incríveis. Gosto de aprender robótica porque ela abriu muitos caminhos para mim, e adoro explorá-los. Tenho certeza de que esses caminhos me levarão a ainda mais oportunidades”, afirma.

Laura está de viagem marcada para Singapura, onde disputará o STEM Racing World Finals com a Scuderia Pégasus, equipe de STEM Racing (F1 in Schools) da escola, em Salvador. O time garantiu a vaga com o 3º lugar geral no Festival Sesi de Educação de 2026.

“As aulas de robótica estimulam o raciocínio lógico, incentivam a busca por soluções criativas e nos permitem desenvolver inovações, tanto em sala de aula quanto nas competições. Esse conhecimento amplia minha capacidade de pensar de forma crítica e ágil”, completa Laura.

Presente no currículo há 20 anos, a robótica integra formação e desenvolvimento humano na Rede Sesi Bahia de Educação. Para a gerente de Educação Regular do Sesi Bahia, Jucineide Melo, a cultura científica conecta o conhecimento escolar aos desafios reais.

“A robótica é um dos pilares da identidade pedagógica da Escola Sesi. A iniciação científica promove a investigação de problemas reais e a construção de soluções inovadoras. A curiosidade transforma-se em pergunta, a pergunta em pesquisa e a pesquisa em conhecimento capaz de impactar positivamente a sociedade”, afirma.

Os estudantes participam de pesquisas, feiras científicas, clubes de ciência e projetos de iniciação científica que estimulam a investigação e o pensamento crítico.

“O mundo contemporâneo exige muito mais do que domínio de conteúdos. Exige aprendizado contínuo, trabalhar colaborativamente, lidar com a complexidade dos problemas e atuar com responsabilidade social. Por isso, a Escola Sesi compreende que competências socioemocionais, cognitivas e tecnológicas são igualmente importantes para a formação”.

As iniciativas incluem a Liga Sesi de Robótica, a Mostra Sesi STEAM, os Espaços Maker e o Programa Pipocando Artes em Todas as Partes, além de projetos de empreendedorismo, olimpíadas científicas, jogos escolares e ações culturais.

“O percurso consolidou um diferencial educacional reconhecido nacional e internacionalmente, evidenciado pelos resultados obtidos em olimpíadas científicas, feiras de pesquisa e competições de robótica. Os jovens aprendem a colaborar, persistir diante das dificuldades, liderar equipes, administrar conflitos, assumir responsabilidades”, ressalta Jucineide Melo.

O currículo segue a abordagem STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics), que favorece a interdisciplinaridade e a resolução de problemas reais. “No cotidiano escolar, isso se traduz em aulas investigativas, projetos interdisciplinares, desafios de engenharia, construção de protótipos, experiências em espaços maker, atividades de programação e robótica educacional, sempre conectadas aos objetos do conhecimento trabalhados em sala”.

Presente em 11 municípios baianos, a Escola Sesi abre matrículas para novos alunos para o ano letivo de 2027 na terça-feira (6 de outubro), nas unidades ou em matricula.escolasesiba.com.br. O site também permite agendar visitas e consultar a documentação necessária.

Habilidades globais

Na Gurilândia e na Land School, projetos investigativos e atividades extracurriculares articulam conteúdos e competências socioemocionais.

“A Gurilândia é uma escola diferenciada em seu programa bilíngue, desde a Educação Infantil até o final do Ensino Médio, na Land School. É um programa entregue a partir da abordagem PYP (Primary Years Programme), do Bacharelado Internacional, e sem comprometer o que mais identifica a Gurilândia como instituição escolar: o acolhimento”, afirma a diretora da Gurilândia Pituba, Bianca Begrow.

Integrantes do Inspired Education Group, as instituições aliam formação acadêmica, artes e esportes. “Trabalhamos com projetos interdisciplinares e atividades de formação com foco em protagonismo do aluno e desenvolvimento da cidadania global”, diz Bianca.

A rotina inclui artes, música, teatro, dança, literatura, inovação, esportes e desafios cooperativos. “As saídas pedagógicas a museus, espetáculos, apresentações, por exemplo, ampliam repertórios e promovem reflexões potentes que repercutem na escola”.

Na Land School, Public Speaking, Drama e letramento literário em inglês e português reforçam essa formação. Segundo o vice-diretor da unidade da Federação, Lucas Stazi, a preparação considera as escolhas futuras do estudante.

“Nas turmas do Ensino Médio, por exemplo, tudo isso é especialmente pensado com repertório potente nos dois idiomas. Ele pode escolher entre o Programa Internacional do IB (Bacharelado Internacional) e o programa mais voltado para os exames nacionais, inclusive com acompanhamento de carreira com o College Counselor e acesso às melhores universidades do mundo”, explica.

A admissão nas duas instituições começa com o agendamento de visita e o preenchimento de formulário nos sites da Gurilândia e da Land School. Seguem-se o envio de documentos, a entrevista e o pagamento da taxa de reserva, antes da conclusão da matrícula.

Formação integral

Com 115 anos de história, o Colégio Antônio Vieira propõe uma formação que contempla as dimensões acadêmica, humana, social, emocional e espiritual.

“Na prática, isso se traduz em uma estrutura que oferece aos estudantes oportunidades para desenvolver conhecimentos, habilidades e competências que ampliem sua autonomia e sua capacidade de atuar como protagonistas de suas aprendizagens, de seus projetos de vida e, futuramente, de suas escolhas profissionais”, reforça o diretor-geral do colégio, Sérgio Silveira, pedagogo e doutorando em Educação.

Nos primeiros anos, destacam-se a ludicidade, a convivência e o contato com a natureza. Ao longo da trajetória, ampliam-se a autonomia, a investigação e as experiências acadêmicas, culturais e esportivas. Nas etapas finais, ganham força a iniciação científica e o projeto de vida.

“Competência técnica, para nós, precisa vir acompanhada de consciência crítica e de compaixão pelo outro. É isso que buscamos: não apenas transmitir conteúdos, mas mobilizar nos estudantes o desejo de colocar aquilo que aprendem e os talentos que desenvolvem a serviço de um propósito que ultrapasse a si mesmos”, assegura Sérgio Silveira.

Entre os projetos estão o Programa Bilíngue, a Expociência, a robótica educacional, a educação antirracista, o Clube de Astronomia, a ONU Colegial e a Gincana do Vieira.

O colégio conquistou ouro na etapa regional da Olimpíada Brasileira de Robótica. Na Olimpíada Nacional em História do Brasil, teve o melhor desempenho entre as escolas baianas, com três medalhas na edição nacional de 2026 e ouro na etapa estadual. As inscrições para admissão em 2027, do Grupo 2 ao Ensino Médio, estão abertas no site do Colégio Antônio Vieira.

“Mais do que iniciativas isoladas, todas essas experiências integram uma mesma proposta de formação, criando diferentes caminhos para que os estudantes desenvolvam conhecimentos, repertórios, valores e formas de expressão”, acrescenta o diretor-geral do Vieira.