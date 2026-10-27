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Estudantes de Medicina da Zarns Salvador conquistam 5 prêmios nacionais

Faculdade apresentou 19 trabalhos no Congresso Brasileiro de Educação Médica, com pesquisas sobre saúde LGBTQIAPN+, ensino e formação médica

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  • Foto do(a) author(a) Estúdio Correio

  • Estúdio Correio

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 06:00

Zarns
Professores e estudantes da Faculdade de Medicina Zarns Salvador participaram do Congresso Brasileiro de Educação Médica (COBEM) Crédito: Acervo institucional

Debate sobre formação médica, futuro e principais desafios das escolas de Medicina. Esse foi o objetivo principal do Congresso Brasileiro de Educação Médica (COBEM), que aconteceu no final do mês de setembro, em Porto Alegre (RS). Estudantes, professores, coordenadores e grupos de pesquisa da Faculdade de Medicina Zarns Salvador apresentaram 19 trabalhos no fórum, sendo cinco deles premiados.

As novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) foram o grande foco desta edição do congresso. “O COBEM é uma referência para quem atua na educação médica, porque promove a troca entre diferentes experiências e a construção coletiva de caminhos para qualificar a formação dos futuros médicos”, afirma Kátia Avena, supervisora de pesquisa da Faculdade de Medicina Zarns Salvador, que orientou quatro dos trabalhos premiados.

Pesquisa na graduação leva estudantes da Zarns a prêmios nacionais

Cinco trabalhos da Faculdade de Medicina Zarns Salvador foram premiados no COBEM por Acervo institucional
Professores e estudantes da Faculdade de Medicina Zarns Salvador participaram do Congresso Brasileiro de Educação Médica (COBEM) por Acervo institucional
A Faculdade de Medicina Zarns Salvador apresentou 19 trabalhos científicos no COBEM por Acervo institucional
Alguns professores da Faculdade de Medicina Zarns Salvador, participou do COBEM como orientadores de trabalhos premiados por Acervo institucional
A estudante Gabriela Caracas de Medicina da Zarns Salvador, teve um trabalho premiado no Congresso Brasileiro de Educação Médica por Acervo institucional
Estudantes e professores da Faculdade de Medicina Zarns Salvador apresentaram pesquisas no COBEM por Acervo institucional
Os trabalhos apresentados abordaram temas como saúde LGBTQIAPN+, cuidados paliativos e mudanças climáticas por Acervo institucional
A participação proporcionou aos estudantes da Zarns Salvador a oportunidade de compartilhar e trocar experiências por Acervo institucional
A Faculdade de Medicina Zarns Salvador incentiva a participação em pesquisas científicas e eventos acadêmicos nacionais por Acervo institucional
A pesquisa científica durante a graduação contribui para o desenvolvimento do pensamento crítico por Acervo institucional
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Cinco trabalhos da Faculdade de Medicina Zarns Salvador foram premiados no COBEM por Acervo institucional

Os temas dos trabalhos apresentados pelos alunos e professores da Zarns trataram de estudar estratégias de ensino, como o Design Thinking, as escape rooms e a educação interprofissional. Temas sociais também foram discutidos sob a óptica médica, como saúde LGBTQIAPN+, cuidados paliativos e mudanças climáticas. Entre os premiados, há pesquisas as diferenças entre a Geração Z e os Millennials no trabalho em equipe e o uso do teste de progresso nas instituições federais de ensino superior.

O estudante como protagonista da pesquisa

Para Kátia, a experiência com a pesquisa durante a graduação muda a forma como o futuro médico lida com o conhecimento. “A pesquisa aproxima o estudante de perguntas que não têm respostas prontas. Ele aprende a buscar e avaliar evidências, trabalhar em equipe, lidar com dados e comunicar resultados. Esse percurso desenvolve o pensamento crítico e a capacidade de reconhecer os limites do conhecimento, competências importantes para decisões clínicas responsáveis”, pontua.

A trajetória de Gabriela Caracas, estudante do 6º semestre, mostra esse caminho. Ela foi ao COBEM pela primeira vez em 2025 e já neste ano, voltou ao congresso e teve um estudo premiado, intitulado “(Des)contextualização da saúde LGBT+ na formação médica brasileira: análise documental dos projetos pedagógicos de curso”.

“Ter um trabalho premiado nesse espaço tornou tudo ainda mais significativo. Voltei para casa muito feliz e grata. Acredito que a pesquisa é fundamental para uma formação médica de qualidade, pois nos permite desenvolver o pensamento crítico e ampliar os nossos conhecimentos”, finaliza Gabriela.

Lista de trabalhos premiados:

- (Des)contextualização da saúde LGBT+ na formação médica brasileira: análise documental dos projetos pedagógicos de curso.

Autores: Gabriela Correia Caracas e Quécia Hosana Fatel Brito.

Orientadores: Katia de Miranda Avena e Luiz Fernando Quintanilha.

- Escape room no ensino de fisiologia médica: desempenho discente após diferentes formas de aplicação.

Autores: Mariana Maria Souza da Silva, Maria Eduarda Fontes Cardoso Farias, Luciana Fonseca Santos e Gilmara Vasconcelos de Sousa.

Orientadores: Katia de Miranda Avena e Ana Paula Amaral de Brito.

- Educação interprofissional na formação médica: comparação entre Geração Z e Millennials.

Autores: Andreza Pita dos Santos, Luiz Fernando Quintanilha e Bruno de Bezerril Andrade. Orientadores: Gilmara Vasconcelos de Sousa e Katia de Miranda Avena.

- Da graduação à residência: fatores relacionados à escolha da especialidade médica.

Autores: Felipe Cury Coutinho, Carlos Eduardo T. Moura, Henrique Silva Costa e Bruno de Bezerril Andrade.

Orientadores: Katia de Miranda Avena e Luciana Sobral da Silveira Silva.

- Adoção do teste de progresso individual ou similares pelas instituições de ensino superior federais brasileiras.

Autores: Carlos Andrade Sampaio Neto, Amanda Souza Barbosa, Isaac Motta Leite e Maria Luiza Pessoa de Santana.

Orientadora: Barbara Simone David Ferreira.

Conheça mais sobre a Faculdade de Medicina Zarns Salvador no site oficial da instituição zarns.com.br/.

Este conteúdo não reflete a opinião do jornal CORREIO e é de responsabilidade do autor.

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Zarns

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