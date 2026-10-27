SAÚDE

Estudantes de Medicina da Zarns Salvador conquistam 5 prêmios nacionais

Faculdade apresentou 19 trabalhos no Congresso Brasileiro de Educação Médica, com pesquisas sobre saúde LGBTQIAPN+, ensino e formação médica

A Amanda Azevedo

Estúdio Correio

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 06:00

Professores e estudantes da Faculdade de Medicina Zarns Salvador participaram do Congresso Brasileiro de Educação Médica (COBEM) Crédito: Acervo institucional

Debate sobre formação médica, futuro e principais desafios das escolas de Medicina. Esse foi o objetivo principal do Congresso Brasileiro de Educação Médica (COBEM), que aconteceu no final do mês de setembro, em Porto Alegre (RS). Estudantes, professores, coordenadores e grupos de pesquisa da Faculdade de Medicina Zarns Salvador apresentaram 19 trabalhos no fórum, sendo cinco deles premiados.

As novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) foram o grande foco desta edição do congresso. “O COBEM é uma referência para quem atua na educação médica, porque promove a troca entre diferentes experiências e a construção coletiva de caminhos para qualificar a formação dos futuros médicos”, afirma Kátia Avena, supervisora de pesquisa da Faculdade de Medicina Zarns Salvador, que orientou quatro dos trabalhos premiados.

Pesquisa na graduação leva estudantes da Zarns a prêmios nacionais 1 de 10

Os temas dos trabalhos apresentados pelos alunos e professores da Zarns trataram de estudar estratégias de ensino, como o Design Thinking, as escape rooms e a educação interprofissional. Temas sociais também foram discutidos sob a óptica médica, como saúde LGBTQIAPN+, cuidados paliativos e mudanças climáticas. Entre os premiados, há pesquisas as diferenças entre a Geração Z e os Millennials no trabalho em equipe e o uso do teste de progresso nas instituições federais de ensino superior.

O estudante como protagonista da pesquisa

Para Kátia, a experiência com a pesquisa durante a graduação muda a forma como o futuro médico lida com o conhecimento. “A pesquisa aproxima o estudante de perguntas que não têm respostas prontas. Ele aprende a buscar e avaliar evidências, trabalhar em equipe, lidar com dados e comunicar resultados. Esse percurso desenvolve o pensamento crítico e a capacidade de reconhecer os limites do conhecimento, competências importantes para decisões clínicas responsáveis”, pontua.

A trajetória de Gabriela Caracas, estudante do 6º semestre, mostra esse caminho. Ela foi ao COBEM pela primeira vez em 2025 e já neste ano, voltou ao congresso e teve um estudo premiado, intitulado “(Des)contextualização da saúde LGBT+ na formação médica brasileira: análise documental dos projetos pedagógicos de curso”.

“Ter um trabalho premiado nesse espaço tornou tudo ainda mais significativo. Voltei para casa muito feliz e grata. Acredito que a pesquisa é fundamental para uma formação médica de qualidade, pois nos permite desenvolver o pensamento crítico e ampliar os nossos conhecimentos”, finaliza Gabriela.

Lista de trabalhos premiados:

- (Des)contextualização da saúde LGBT+ na formação médica brasileira: análise documental dos projetos pedagógicos de curso.

Autores: Gabriela Correia Caracas e Quécia Hosana Fatel Brito.

Orientadores: Katia de Miranda Avena e Luiz Fernando Quintanilha.

- Escape room no ensino de fisiologia médica: desempenho discente após diferentes formas de aplicação.

Autores: Mariana Maria Souza da Silva, Maria Eduarda Fontes Cardoso Farias, Luciana Fonseca Santos e Gilmara Vasconcelos de Sousa.

Orientadores: Katia de Miranda Avena e Ana Paula Amaral de Brito.

- Educação interprofissional na formação médica: comparação entre Geração Z e Millennials.

Autores: Andreza Pita dos Santos, Luiz Fernando Quintanilha e Bruno de Bezerril Andrade. Orientadores: Gilmara Vasconcelos de Sousa e Katia de Miranda Avena.

- Da graduação à residência: fatores relacionados à escolha da especialidade médica.

Autores: Felipe Cury Coutinho, Carlos Eduardo T. Moura, Henrique Silva Costa e Bruno de Bezerril Andrade.

Orientadores: Katia de Miranda Avena e Luciana Sobral da Silveira Silva.

- Adoção do teste de progresso individual ou similares pelas instituições de ensino superior federais brasileiras.

Autores: Carlos Andrade Sampaio Neto, Amanda Souza Barbosa, Isaac Motta Leite e Maria Luiza Pessoa de Santana.

Orientadora: Barbara Simone David Ferreira.

Conheça mais sobre a Faculdade de Medicina Zarns Salvador no site oficial da instituição zarns.com.br/.