SAÚDE

Faculdades de Medicina oferecem experiências antes do vestibular

Simulados, aulas experimentais e tours pela estrutura aproximam candidatos da rotina acadêmica

Estúdio Correio

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 05:00

Na Unesulbahia, os estudantes contam com recursos de alta tecnologia durante a formação Crédito: Acervo institucional

Para muitos, cursar Medicina representa a realização de um objetivo construído ao longo de anos. Escolher onde realizar esse sonho envolve muito mais do que se preparar para o vestibular. Entender como será a rotina acadêmica, conhecer a estrutura da faculdade, além de conversar com futuros docentes pode ajudar futuros estudantes, pais e responsáveis a entenderem melhor como será a formação.

Nos próximos meses, duas faculdades de Medicina promovem atividades presenciais em diferentes cidades da Bahia, proporcionando aos candidatos uma experiência mais próxima da realidade da formação médica.

Experiências aproximam candidatos da rotina acadêmica 1 de 10

Em Eunápolis, a Unesulbahia realiza, no dia 26 de setembro, o “Unesul Med Experience”, das 10h às 17h. A programação inclui aulas experimentais e outras experiências práticas que permitem aos participantes conhecer de perto a rotina de quem estuda Medicina na instituição, além de vivenciar o ambiente do campus.

Na capital baiana, a Faculdade de Medicina Zarns Salvador realiza, no dia 27 de setembro, o Simulado Zarns Strix, das 8h às 13h, com portões abertos a partir das 7h. A iniciativa permite que os participantes testem seus conhecimentos e vivenciem a experiência de um vestibular antes do processo seletivo. Elaborado e aplicado pela Strix, o simulado também ajuda os candidatos a identificar o nível de preparação e os pontos que podem ser aprimorados.

Já no dia 7 de outubro, acontece também na unidade o “Zarns Experience”, das 17h às 20h. A programação começa conta um bate-papo com a coordenação do curso, tour pela estrutura da instituição e uma atividade experimental em laboratório, com opções diferentes para os participantes escolherem.

Embora possuam formatos diferentes, as iniciativas apresentam aos candidatos diferentes aspectos da formação médica, desde o contato com a estrutura e a coordenação até a vivência de atividades práticas e a preparação para o vestibular.

Interessados em participar podem realizar a inscrição nos canais oficiais de cada iniciativa nos links:

Unesul Med Experience: https://unesulbahia.com.br/unesul-med-experience

Simulado Zarns Strix: https://zarns.com.br/simulado-zarns-ssa Zarns