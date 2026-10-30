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Feira de ciência do Sesi Bahia reúne projetos de estudantes de 20 estados e do exterior

Fenic chega à terceira edição com 738 inscrições e credenciamento para competição internacional nos Estados Unidos; rede baiana participa com 178 pesquisas

  • Foto do(a) author(a) Estúdio Correio
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  • Estúdio Correio

  • Gabriela Araújo

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 06:00

Fenic/Sesi
Em 2026, a Feira Internacional de Iniciação Científica (Fenic) chega à terceira edição Crédito: Wilson Sabadin/Coperphoto/Sistema Fieb

O incentivo à ciência desde a Educação Básica é um dos diferenciais da Rede Sesi Bahia, que investe na iniciação científica como parte do currículo e em iniciativas voltadas à pesquisa, inovação e tecnologia. Entre elas, está a Feira Internacional de Iniciação Científica (Fenic), que chega à terceira edição em 2026 com 738 inscrições e participação de projetos de 20 estados brasileiros, além de representantes do Paraguai e do Peru.

Realizada entre os dias 10 e 12 de dezembro, na Escola Sesi Djalma Pessoa, em Salvador, a Fenic também amplia sua projeção neste ano ao conquistar credenciamento para a Genius Olympiad, competição de projetos voltada para estudantes do Ensino Médio, realizada nos Estados Unidos. A feira brasileira ainda é credenciada da Mostratec e da Febrace, eventos de ciência pré-universitária.

Fenic

Beatriz Mota (de cabelo cacheado) integrou equipe que conquistou o 1º lugar em 2025 por Foto: Wilson Sabadin/Coperphoto/Sistema FIEB
Jackeline Mendonça vai participar da Fenic 2026 por Arquivo pessoal
Alunos do ensino médio de todo o estado participam da Fenic 2026 por Wilson Sabadin/Coperphoto/Sistema FIEB
Alunos do ensino médio de todo o estado participam da Fenic 2026 por Foto: Wilson Sabadin/Coperphoto/Sistema FIEB
Alunos do ensino médio de todo o estado participam da Fenic 2026 por Foto: Wilson Sabadin/Coperphoto/Sistema FIEB
Alunos do ensino médio de todo o estado participam da Fenic 2026 por Foto: Wilson Sabadin/Coperphoto/Sistema FIEB
Alunos do ensino médio de todo o estado participam da Fenic 2026 por Foto: Wilson Sabadin/Coperphoto/Sistema FIEB
Premiação da equipe do projeto Arecê que conquistou 1º lugar na Fenic 2025  por Foto: Wilson Sabadin/Coperphoto/Sistema FIEB
Estudantes apresentam seus projetos de pesquisa a visitantes da Fenic 2025 por Foto: Wilson Sabadin/Coperphoto/Sistema FIEB
Alunos do ensino médio de todo o estado participam da Fenic 2026 por Foto: Wilson Sabadin/Coperphoto/Sistema FIEB
Alunos do ensino médio de todo o estado participam da Fenic 2026 por Foto: Wilson Sabadin/Coperphoto/Sistema FIEB
Alunos do ensino médio de todo o estado participam da Fenic 2026 por Foto: Wilson Sabadin/Coperphoto/Sistema FIEB
Alunos do ensino médio de todo o estado participam da Fenic 2026 por Foto: Wilson Sabadin/Coperphoto/Sistema FIEB
Alunos do ensino médio de todo o estado participam da Fenic 2026 por Foto: Wilson Sabadin/Coperphoto/Sistema FIEB
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Beatriz Mota (de cabelo cacheado) integrou equipe que conquistou o 1º lugar em 2025 por Foto: Wilson Sabadin/Coperphoto/Sistema FIEB

Na Bahia, a Escola Sesi está presente em 10 municípios e desenvolve programas para estimular o interesse dos estudantes por ciência e tecnologia. Nesta edição da Fenic, a rede participa com 178 projetos de pesquisa, envolvendo 362 estudantes e 52 professores orientadores.

Ao todo, são 363 projetos inscritos de instituições baianas: 53 de escolas privadas, 123 de escolas públicas estaduais, municipais e militares, nove de Institutos Federais e 178 da Rede Sesi. Os projetos dos 20 estados inscritos somam outros 369 trabalhos.

Os projetos inscritos passam por uma pré-avaliação, realizada por uma comissão avaliadora composta por pesquisadores e especialistas voluntários das diversas áreas de conhecimento para selecionar os 150 melhores projetos de pesquisa para participar presencialmente na Fenic nos dias 10, 11 e 12 de dezembro em Salvador.

Ciência aplicada à prática 

Segundo Fernando Moutinho, coordenador da Fenic, a proposta é aproximar os estudantes da prática científica e permitir que eles apliquem os conhecimentos adquiridos em sala de aula.

A iniciação científica envolve projetos nas áreas de ciências da natureza, ciências humanas, linguagens e matemática, com atividades que passam pela pesquisa de artigos científicos e pelo trabalho em laboratório. Para Moutinho, um dos maiores papéis da FENIC também é valorizar a produção científica desenvolvida por estudantes baianos.

"Fortalecer o espaço de promoção e visibilidade das produções científicas que estão sendo desenvolvidas no estado por estudantes, não só da rede pública, mas também da rede privada, dos Institutos Federais e da Rede Sesi Bahia de Educação, junto com seus professores e professoras, que são responsáveis por essa orientação", pontuou.

Da escola ao empreendedorismo 

O impacto da iniciação científica pode ser visto na trajetória da estudante Beatriz Mota, integrante do Projeto Arecê, vencedor do primeiro lugar na Fenic 2025 e premiado na Febrace 2026.

Ao lado dos colegas Gabriela Salomão e Guilherme Mascarenhas, sob orientação do professor de química Igor Felipe, o grupo desenvolveu um produto com o objetivo de reduzir casos de dengue, Zika e chikungunya. A equipe criou um perfume sólido natural com propriedades repelentes derivadas de ativos da biodiversidade brasileira.

Atualmente, o Arecê está na Trilha Conexão Sesi-Sebrae, constituindo uma startup com o produto de mercado. Para Beatriz, a iniciação científica mudou sua forma de enxergar a ciência e as possibilidades profissionais.

"Essa experiência transformou totalmente as minhas perspectivas, foi algo que mudou a forma como olho para o mundo e me fez perceber que, por meio da ciência, eu posso desenvolver soluções que ajudem a minha comunidade e resolvam problemas reais em uma escala mundial", explicou Beatriz.

Ao CORREIO, a estudante também fez questão de destacar a importância de eventos como a Fenic para dar visibilidade à produção científica baiana.

"O nosso estado tem jovens de grande potencial, extremamente capazes e interessados em produzir ciência e, por isso, acredito muito no poder das oportunidades, e desejo que elas sejam dadas para todos eles, assim como a visibilidade para o que produzem", afirmou.

Jovens pesquisadores 

Na Escola Sesi Djalma Pessoa, a estudante Jackeline Souza de Mendonça também vivencia a iniciação científica durante o Ensino Médio. Sua pesquisa, intitulada "Dendezeiro da Memória: o culto de Ifá é a reconexão de uma tradição afrodiaspórica", aborda o Ifá, culto tradicional iorubá trazido ao Brasil durante a diáspora.

Para ela, participar da iniciação científica amplia o aprendizado para além dos conteúdos de sala de aula. Além disso, a experiência também mudou sua relação com a pesquisa e com a busca por informações.

"Isso me fez crescer como estudante e como pessoa, mesmo sendo em alguns momentos cansativo. Me ensinou como achar uma informação e a não me contentar somente com aquela visão. E que existem outros lados e eles têm que ser ouvidos", disse ela, que também definiu a Fenic como um espaço de troca entre jovens pesquisadores.

"Conversar sobre meu tema com outros estudantes pesquisadores e eles falarem dos temas deles passa um sentimento de comunidade e que o todo é vasto, sendo esse sentimento uma recompensa por si só", acrescentou.

O Estúdio Correio produz conteúdo sob medida para marcas, em diferentes plataformas.

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Educação Sesi

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