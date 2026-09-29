SAÚDE

Ferritina "normal" pode esconder falta de ferro, aponta nova diretriz

Docente da Faculdade de Medicina Zarns Salvador explica por que um laudo dentro da referência nem sempre descarta deficiência de ferro

A Amanda Azevedo

Estúdio Correio

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 10:28

A deficiência de ferro atinge cerca de uma em cada três pessoas no mundo Crédito: Imagem gerada por IA

A falta de ferro no organismo pode começar bem antes de aparecer no hemograma. É o que reforça a nova diretriz da American Society of Hematology (ASH), publicada neste mês na revista científica Blood Advances. A entidade elevou os valores de ferritina usados no diagnóstico da deficiência de ferro. Agora, ferritina igual ou inferior a 30 ng/mL indica deficiência em adultos, incluindo pessoas que menstruam e gestantes.

Em casos de maior risco, como sangramento menstrual intenso, o limite pode chegar a 50 ng/mL. Até então, o ponto de corte mais usado para adultos era de 15 ng/mL. “Segundo a ASH, a deficiência de ferro atinge cerca de uma em cada três pessoas no mundo. Nos grupos de maior risco, até 70% dos casos ficam sem diagnóstico. A ferritina é o principal marcador dos estoques de ferro, e avaliar apenas a hemoglobina pode identificar o problema tardiamente", explica Ana Paula Faria, docente da Faculdade de Medicina Zarns Salvador e médica ginecologista.

Ferritina 1 de 14

A hemoglobina costuma se alterar só nas fases mais avançadas da deficiência, mas o corpo já pode dar sinais antes disso. "A paciente pode já apresentar fadiga, redução da capacidade funcional, dificuldade de concentração, irritabilidade, palidez e outros sintomas, mesmo com hemoglobina dentro da faixa de referência. Quando a anemia já está instalada, somam-se tontura, dor de cabeça, queda de cabelo e unhas quebradiças”, destaca a médica.

A especialista alerta que um laudo classificado como "normal" não deve ser lido isoladamente. “O protocolo da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, também considera a faixa de 15 a 29 ng/mL como insuficiência de ferro em mulheres não gestantes. É necessário correlacionar a ferritina com sintomas, contexto clínico, padrão menstrual e outros exames", diz Ana Paula.

Atenção ao fluxo menstrual

A menstruação reduz os estoques de ferro aos poucos, principalmente quando o fluxo é intenso. O protocolo da FEBRASGO aponta o sangramento uterino aumentado como a principal causa de deficiência de ferro na fase reprodutiva da mulher.

"Perda de grandes coágulos, necessidade de trocar absorventes durante a noite ou acordar para realizar a troca, além de fraqueza, exaustão ou falta de ar no período menstrual, são sinais que merecem atenção", ressalta a ginecologista.

A investigação costuma incluir hemograma e saturação da transferrina, além da ferritina. A saturação da transferrina ajuda nos casos de inflamação, que podem elevar a ferritina e

mascarar a deficiência. O tratamento é individualizado e definido pelo médico. "A presença de sintomas associada a ferritina baixa merece avaliação e não deve ser desvalorizada apenas porque ainda não há anemia", reforça a especialista. Ela destaca que tratar a causa da perda de ferro, como o sangramento uterino aumentado, é tão importante quanto repor o mineral.

Planejamento da gravidez

Para quem pretende engravidar, o planejamento é um bom momento para identificar e corrigir a falta de ferro, já que a gestação aumenta a necessidade do mineral. Por isso, o Protocolo FEBRASGO 2026 recomenda suplementação de ferro para todas as gestantes. "A mensagem central é que deficiência de ferro não é sinônimo de anemia. A investigação precoce permite reconhecer o problema antes de alterações hematológicas mais evidentes e antes de maior impacto funcional e clínico", conclui a especialista.

A Clínica-escola da Faculdade de Medicina Zarns Salvador oferece atendimento gratuito em ginecologia. As consultas são realizadas pelos estudantes, com supervisão dos médicos professores ginecologistas da instituição. Os interessados devem realizar agendamento no link sou.zarns.com.br/clinica-escola-zarns.