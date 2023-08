Festival de Cultura Japonesa amplia estrutura para edição 2023

Festival chega à 15ª edição. Crédito: Divulgação

A chegada do mês de agosto para os fãs da cultura do Japão, em Salvador, vem sempre com um sabor especial, já que nessa época do ano, o calendário da capital baiana é marcado pela realização do Festival de Cultura Japonesa, evento que em 2023 chega à sua 15ª edição com uma programação diversificada que inclui atrações para todas as idades. Com expectativa de reunir um público superior a 80 mil pessoas entre os dias 26 e 28 de agosto, no Parque de Exposições, o Bon Odori contará com oficinas culturais, concursos, jogos, shows de música e dança, artes marciais e workshops.

No ano passado a alta adesão do público ao evento que retornou à modalidade presencial, após dois anos suspenso em decorrência da pandemia, surpreendeu a organização do festival que buscou empreender uma série de estratégias para proporcionar ainda mais conforto a quem visitar o local, durante os três dias de festa. “Por termos atravessado dois anos sem a realização do festival, recebemos 30 mil pessoas a mais do que na edição de 2019”, explica Marcelo Naoto Shimizu, presidente da Associação Cultural Nippo-Brasileira de Salvador (ANISA). “Após o festival, buscamos ouvir as sugestões do público e decidimos ampliar os acessos, criar alternativas para facilitar o estacionamento, aumentar o número de restaurantes, além de termos além de repensar vários espaços como forma de proporcionar mais conforto às pessoas”, completa.

Uma outra novidade para esse ano é a ampliação do horário de funcionamento do parque na sexta-feira (26), dia que contará com ingressos mais baratos. “Nesta edição, quem optar por visitar o festival na sexta-feira, pagará mais barato. Essa iniciativa busca trazer mais gente para um dia que tradicionalmente é menos procurado e assim, tentar dividir um pouco melhor o público que passará pelo evento”, diz Marcelo.

Concurso de Cosplay. Crédito: Divulgação

Atrações

De acordo com o presidente da ANISA, o crescimento do interesse de crianças e adolescentes, a cada ano, por aspectos da cultura jovem japonesa como animes, mangás, games e realidade virtual, garantiu que uma atenção especial para essas atrações na grade do evento.

Um dos destaques é a participação de Joe Hirata, profissional que mudou a história da TV japonesa ao ser o primeiro estrangeiro a vencer o maior concurso de karaokê amador do Japão, o NHK Nodojiman em 1994, aos 27 anos. Já Bruna Higs é uma das vocalistas fixas do projeto Miura Jam, que apresenta versões em português e covers de anisongs. “Além disso teremos dois eventos do campeonato de cosplays, que servirão como classificatória para as etapas de São Paulo e Brasília”, destaca Marcelo. “Também teremos uma novidade legal, a disputa culinária com chefs renomados participando. Uma outra atração que é muito aguardada, principalmente pelos fãs de anime é a vinda da dubladora Carol Valença, que dá a voz ao personalgem Luffy de One Piece”, fala.

No quesito alimentação, o público contará com uma oferta gastronômica variada, que traz pratos tradicionais da culinária japonesa, com a presença de mais de 20 restaurantes de sushi, tempurá, udon e lamén, entre outros pratos. Quem quiser levar uma lembrança para casa, poderá comprar uma infinidade de artigos com temática japonesa, como o "maneki neko", o gatinho da sorte, produtos de anime, mangás, flores e muito mais.

Bon Odori

Este ano o festival comemora a 30ª edição do Bon Odori, uma comemoração popular que acontece sempre no verão japonês. É um momento de comunhão do grupo e agradecimento aos antepassados pelas bençãos da vida. Trazido para o Brasil pelos imigrantes japoneses, difundiu pelo país e se tornou um símbolo muito forte para aqueles que apreciam a cultura japonesa.