SUSTENTABILIDADE

Festival de Inverno Bahia coleta 2,5 toneladas de resíduos recicláveis

Ação do Grupo Chiacchio mobilizou coleta, reciclagem e logística reversa durante os três dias do evento em Vitória da Conquista

Estúdio Correio

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 11:30

Mãos que transformam resíduos em futuro. O Grupo Chiacchio e Recicla Conquista na triagem de 2,5 toneladas de Resíduos no FIB 2026 Crédito: Lucas Canguçu

Durante o Festival de Inverno Bahia 2026, o Grupo Chiacchio voltou a colocar a sustentabilidade entre os temas presentes na programação do evento. Responsável pela Cota Sustentabilidade, o Grupo realizou uma operação voltada à coleta e destinação dos resíduos recicláveis gerados durante os três dias de festival, em Vitória da Conquista.

A iniciativa dá continuidade ao trabalho desenvolvido pelo Grupo Chiacchio em edições anteriores do FIB e acompanha o ciclo de um material que está presente em diferentes momentos do evento: o copo plástico.

Grupo Chiacchio 1 de 7

Durante os três dias de festival, a ação do Grupo Chiacchio pela sustentabilidade foi muito além dos copos plásticos. Com o descarte correto realizado pelo público, as equipes recolheram e separaram os mais diversos tipos de materiais recicláveis consumidos no evento. Essa operação integrada resultou na coleta de 2,5 toneladas de resíduos no FIB 2026, garantindo o encaminhamento correto de todo esse volume e promovendo a economia circular na prática.



Uma operação que começa antes do festival

A execução da Cota Sustentabilidade exige preparação antes mesmo da abertura dos portões. Nas semanas que antecederam o FIB, o Grupo Chiacchio trabalhou na definição dos pontos de coleta, organização da operação, preparação das equipes e alinhamento com os parceiros envolvidos no processo.

A ação contou com a participação de Leide Laje e Recicla Conquista, que atuaram em diferentes etapas necessárias para que os resíduos deixassem o ambiente do festival com a destinação adequada.

Durante os três dias de programação, profissionais envolvidos na coleta e reciclagem circularam pelo espaço do evento, realizaram o recolhimento dos materiais e deram continuidade ao fluxo planejado para a operação.

O trabalho mostra uma etapa que muitas vezes passa despercebida pelo público. Para que um material seja efetivamente encaminhado à reciclagem, é necessária uma cadeia que envolve descarte, coleta, separação, armazenamento, transporte e destinação.

Do descarte ao novo ciclo

A campanha desenvolvida pelo Grupo Chiacchio para a edição de 2026 partiu justamente dessa ideia. Com o mote “Grupo Chiacchio. Do descarte ao novo ciclo.”, a empresa buscou tornar mais visível o caminho percorrido pelo copo após o uso e reforçar a participação do público nesse processo.

Além da operação de coleta espalhada pelo festival, o Grupo Chiacchio manteve um stand dedicado à Cota Sustentabilidade. O espaço recebeu visitantes durante o evento e reuniu ações de conscientização, experiências com o público e informações sobre reciclagem e logística reversa.

A proposta foi aproximar um tema ligado à indústria e à gestão de resíduos da rotina de milhares de pessoas que passam pelo Festival de Inverno Bahia.

Sustentabilidade integrada ao evento

A presença do Grupo Chiacchio na Cota Sustentabilidade também reforça a relação entre indústria, consumo e responsabilidade pela destinação dos materiais após o uso.

Dentro dessa lógica, o trabalho não termina quando o resíduo é retirado do festival. A coleta é apenas uma das etapas necessárias para permitir que materiais recicláveis retornem à cadeia produtiva e possam ganhar novas aplicações.

Além do impacto ambiental, operações estruturadas de logística reversa também contribuem para fortalecer a cadeia da reciclagem e o trabalho das organizações e profissionais responsáveis pela coleta, separação e comercialização desses materiais.

Com a iniciativa realizada no FIB 2026, o Grupo Chiacchio amplia uma atuação que já vem sendo desenvolvida no festival e utiliza a dimensão do evento para aproximar o debate sobre sustentabilidade da população.

Ao final dos três dias, o resultado pode ser medido nos resíduos retirados do fluxo de descarte comum, mas também na participação de quem esteve no evento e entendeu que o destino de um copo pode continuar muito depois do último gole.