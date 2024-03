ECONOMIA

Focada em desenvolver pessoas, LPL Engenharia cresce e comemora resultados

Empresa planeja um ano de mais conquistas e expansão

Publicado em 12 de março de 2024 às 06:00

Equipe LPL Engenharia Crédito: Fernando Antônio

Há quase nove anos colocando as pessoas em primeiro lugar, a LPL Engenharia vem ganhando mercado a cada ano e comemora seu sucesso. Apesar da maioria dos clientes estarem no eixo Rio-São Paulo, eles afirmam que o foco para 2024 é ampliar sua atuação para empresas também baianas.

Andre Lobato e Lucas Pithon Crédito: Fernando Antônio

O ano de 2023 ficou marcado na história da empresa pela entrega do Hype Concecpt Home, no Caminho das Árvores, empreendimento de alto padrão feito em parceria com a Gráfico Empreendimentos. “Estamos felizes pela qualidade da entrega e nível de satisfação dos clientes, além de orgulhosos com o fato deste ser um empreendimento com iniciativas sustentáveis, o que ficou confirmado pela certificação do IPTU Verde”, afirma Lucas Pithon, sócio da LPL Engenharia.

Hype Concecpt Home Crédito: Fernando Antônio

O ano que passou foi também quando a empresa conquistou o certificado de Great Place to Work (GPTW) como uma excelente empresa para trabalhar, o que evidencia seu foco em crescer cuidando das pessoas, daqueles que fazem a empresa andar. E mais! Foi em 2023 que a LPL se consolidou como a principal parceira nas regiões Norte e Nordeste da maior empresa de vendas on-line da América Latina, construindo e estruturando seus principais centros de logística na Bahia.

Equipe LPL Egenharia Crédito: Fernando Antônio

“Unimos pessoas, realizamos projetos e entregamos sonhos. Para nós, é uma satisfação muito grande ver o que fizemos até aqui e só nos dá vontade de continuar fazendo ainda mais”, conta Lucas. Segundo ele, em 2023 a operação da empresa triplicou e foram mais de 40 obras entregues. “Fizemos recentemente uma pesquisa de satisfação através da metodologia NPS com a plataforma WeHelp e alcançamos a certificação de nível de excelência, com indicador próximo a 90%, o que é nosso principal motivo de comemoração”, diz.

E para este ano, são muitas as novidades, como o lançamento do segundo empreendimento da empresa, desta vez no Rio Vermelho. “Trata-se de um projeto de 2 e 3 quartos, repetindo a parceira com o escritório de arquitetura Arc+Co, dos arquitetos Tiago Martins e Caio Bandeira. O empreendimento terá vista para o mar e promete ser um sucesso imobiliário, celebra André Lobato, sócio da LPL Engenharia.

Victor Miranda, Matheus Garcia e Lucas Pithon Crédito: Fernando Antônio

Será em 2024 também que a empresa irá celebrar o aniversário de 09 anos com um evento em São Paulo, mostrando para os clientes a força do mercado do nordeste. “Queremos reforçar com o cliente de São Paulo que no Nordeste também prestamos serviço de excelência”, conta. Com obras em curso nas regiões Centro-Oeste e Nordeste, ele finaliza antecipando que, neste ano, também será finalizado o ciclo de implantação da certificação ISO 9001.