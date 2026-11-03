TABELA DE CORREÇÃO

Gabarito Enem 2026: veja as respostas das provas e confira a correção

Respostas serão corrigidas por especialistas e publicadas nesta página após os exames de 8 e 15 de novembro

Estúdio Correio

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 06:00

Aluna Bernoulli estudando Crédito: Agência i7

Os estudantes que participarão do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 terão mais uma ferramenta para conferir o desempenho após as provas. O Bernoulli Educação vai disponibilizar nesta página um gabarito extraoficial elaborado por especialistas, com as respostas das questões aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro.

O conteúdo será publicado após o encerramento de cada etapa do exame. No primeiro domingo, serão divulgadas as respostas das provas de Linguagens e Ciências Humanas. No segundo, os candidatos poderão consultar o gabarito de Matemática e Ciências da Natureza. A recomendação é retornar a esta página após cada aplicação para conferir o material.

Além do gabarito extraoficial, os estudantes podem acessar gratuitamente a Central Enem Bernoulli, que reúne questões comentadas e conteúdos de preparação para o exame. A plataforma também oferece lives de correção, nas quais professores do Bernoulli Educação vão analisar e resolver as principais questões das provas. A iniciativa permite que os candidatos acompanhem os comentários dos professores e compreendam os caminhos utilizados para chegar às respostas. O portal disponibiliza ainda a Calculadora Enem do Bernoulli, que estima a nota com base na Teoria de Resposta ao Item (TRI) e permite simular possibilidades de ingresso pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

A instituição tem trajetória de destaque no Enem. Na Bahia, o Bernoulli é o primeiro lugar por nove anos consecutivos. O Bernoulli, também, conquistou por 11 vezes o primeiro lugar nacional entre escolas com mais de 100 participantes. Com experiência na preparação, o colégio está entre as primeiras instituições a divulgar o gabarito extraoficial do exame.

O gabarito extraoficial é uma estimativa elaborada por especialistas e não substitui as respostas oficiais que serão divulgadas posteriormente pelo Inep.