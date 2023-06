Gestores de grandes companhias debatem ESG sob a perspectiva das regulamentações

. Crédito: Foto: Jefferson Peixoto

As empresas brasileiras de capital aberto (aquele que é formado por ações), precisam cumprir exigências anuais da Comissão de Valores Imobiliários (CVM) que abrangem práticas de ESG muitas vezes já adotadas pelas organizações. Para discutir o assunto, gestores de grandes companhias participaram, no II ESG Fórum Salvador, de um painel mediado pelo presidente da Saltur, Isaac Edington.

Intitulado “ESG e o mercado de capitais: Navegando pelas regulamentações, indicadores de desempenho e as novas normas da CVM para promover a sustentabilidade”, o painel destacou o fato de que, a partir deste ano, as empresas terão de cumprir novas regras, como a divulgação do Informe de Governança, documento que se soma ao já conhecido Formulário Anual de Referência.

“Transparência é um fator chave. O grande foco no mercado de capitais é dar transparência para que o investidor possa comparar e decidir onde alocar os seus recursos”, destacou a fundadora da Evolure Consultoria, conselheira do IBGC e diretora do IBRADEMP, Cláudia Pitta.

A especialista explicou que a iniciativa da CVM tem como objetivo exigir a divulgação de práticas que estejam em desenvolvimento, o que não deve ser confundido com obrigar uma companhia a adotar ações específicas. “Precisamos de todo um arcabouço legal para colocar o ESG em prática. Para isso, algumas regras e métricas se fazem necessárias”, reforçou Pitta.

Governança inclusiva

O diretor Jurídico, Riscos e Controles da Cia de Participações Aliança da Bahia e da Cia de Seguros Aliança da Bahia, Rodrigo Accioly, afirmou que a organização já havia realizado iniciativas de governança antes mesmo das exigências recentes da CVM. “Contamos com uma diretoria de riscos e controles internos, com o objetivo de fazer com que a alta administração se comprometa com a implementação de medidas sustentáveis.”

Accioly defendeu que a implementação de práticas de ESG é possível para qualquer tipo de empresa, guardadas as devidas proporções. Uma das ações apresentadas pelo gestor foi o aumento da participação feminina nos cargos de liderança da empresa. “Avançamos 48% nos últimos anos, porque valorizar as pessoas de forma inclusiva está em nossa essência, algo que vai além de normas ou exigências”, ressaltou.

Certificação pioneira

A primeira indústria a receber a certificação pelo programa de ESG da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), que atesta a conformidade dos requisitos previstos na Prática Recomendada 2030, atua na Bahia. A Jacobina Mineração foi representada no painel pelo country manager Brasil & Argentina no Grupo Pan American Silver, Sandro Magalhães, que compartilhou algumas das principais ações da mineradora em responsabilidade social.

“Desenvolvemos um programa de inclusão digital, levando internet gratuita e de qualidade para dezenas de famílias do entorno da empresa, além de um projeto que tem como objetivo a reforma de habitações”, pontuou o executivo. Magalhães observou que a conquista recente é fruto de 15 anos de orçamentos voltados às áreas ambiental, social e de governança.

O Brasil conta, atualmente, com cerca de 475 empresas listadas na B3 (Bolsas de Valores de São Paulo), uma pequena fatia da economia nacional, mas que, como destacou Pitta, assume a dianteira e acaba inspirando outras empresas, setores, clientes e iniciativas da cadeia de mercado.

