Grupo André Guimarães comemora a entrega de uma das maiores obras de retrofit do Nordeste

Responsável pela realização de grandes obras de construção e reforma em vários estados do Brasil, o Grupo André Guimarães acaba de entregar um dos maiores retrofits (processo de modernização) do segmento de atacado e varejo supermercadista já realizado no Nordeste: a construção da nova unidade do Assaí Atacadista na Avenida Luís Viana Filho (Paralela), em Salvador. A loja conta com uma área de 8.000 m² e um estacionamento que comporta mais de 900 veículos, além de duas vagas para carregamento gratuito de carros elétricos. A área total executada foi de 29.000 m².

Representando um dos principais vetores de atuação do Grupo André Guimarães, o empreendimento atacadista soma-se aos mais de 80 já entregues no segmento em 13 estados brasileiros, sendo a 9ª loja da rede na capital baiana e a 30ª da Regional Bahia/Sergipe. Além do Assaí, as redes Atacadão, Pão de Açúcar e Muffato também se destacam nas parcerias do Grupo André Guimarães. No segundo semestre de 2023, sete obras de grande porte para atacados foram entregues pelo Grupo, que está há mais de 40 anos atuando nos seguimentos comercial, residencial, varejista, educacional e industrial.

A inauguração aconteceu no dia 30 de novembro, quando foi apresentado o resultado da intervenção que incluiu também o isolamento acústico, gerando menos ruído e maior conforto no entorno da loja, isolamento térmico na nova cobertura, que resulta em menor consumo de energia, além da ampliação e modernização das instalações elétricas e de combate a incêndio.

