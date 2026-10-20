Grupo Empório amplia serviços de decoração e eventos para o fim de ano; conheça as opções

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Estúdio Correio
Publicado em 20 de outubro de 2026 às 11:33
O fim do ano mobiliza diferentes formas de celebrar. Para empresas, é o momento de reconhecer equipes, fortalecer vínculos, reunir clientes e preparar um novo ciclo. Para restaurantes, hotéis, clínicas, escritórios e outros negócios, uma oportunidade de transformar ambientes e criar experiências para seus públicos. Nas residências, a decoração recupera memórias, rituais e afetos que atravessam gerações.
É nesse território que o Grupo Empório desenvolve o Natal do Bem-Estar 2026, integrando as expertises da Empório Decor e da Empório Experience em projetos de decoração, cenografia, ambientação, hospitalidade, eventos e experiências.
Grupo Empório
Sob o conceito “Nosso jeito de acolher, conectar e celebrar”, cada projeto é desenvolvido de acordo com as pessoas, o espaço e o que se deseja proporcionar.
“Tudo começa na escuta. Entender quem vai receber, quem será recebido e o que aquela empresa ou família deseja proporcionar é o que nos permite construir uma experiência realmente personalizada, seja em nossa sede ou onde o cliente desejar”, afirma Elis Piñón, CEO e diretora criativa do Grupo Empório.
Árvores, guirlandas e elementos tradicionais permanecem no imaginário natalino, mas ganham novas possibilidades quando arquitetura, decoração, paisagismo, design floral, texturas e objetos passam a construir uma atmosfera.
Na Empório Decor, a curadoria para o Natal 2026 contempla diferentes escalas, da composição residencial à decoração e cenografia de espaços corporativos.
“O Natal traz harmonia, brilho e alegria, e uma decoração bonita transforma o ambiente e ajuda a receber e agradar ainda mais clientes e a nossa família”, destaca Elis Piñón.
- Decoração e cenografia natalina
- Projetos personalizados para empresas, residências e diferentes ambientes
- Paisagismo e produção floral
- Composições naturais e cenográficas integradas à ambientação
- Vitrines e espaços instagramáveis
- Cenários para relacionamento, conteúdo e presença de marca
- Presentes e personalização
- Curadoria para clientes, equipes, ações de relacionamento e celebrações particulares
Se a Empório Decor transforma os ambientes, a Empório Experience amplia a celebração para aquilo que acontece dentro deles.
Confraternizações corporativas, encontros de equipes, ações de relacionamento, ativações de marca e experiências gastronômicas podem reunir produção, ambientação, hospitalidade, conteúdo e recursos sensoriais em projetos completos. Para empresas, essa integração representa praticidade. Áreas como Recursos Humanos, Marketing e Governança chegam ao fim do ano administrando celebrações, reconhecimento, relacionamento e planejamento, além da gestão de espaços, fornecedores e operação.
Ao reunir essas competências em uma condução coordenada, o Grupo Empório funciona como um braço de apoio à execução, permitindo que a empresa concentre sua atenção nas pessoas, nos objetivos e na mensagem de cada encontro.
Confraternizações e festas de fim de ano • Encontros de liderança e relacionamento • Kickoffs • Treinamentos de Equipe • Team Building • Reuniões de Planejamento Estratégico • Workshops • Ações de Customer Experience • Ativações de marca • Gastronomia e experiências sensoriais • Flower Bars • Presentes e ações de relacionamento
Os últimos meses do ano concentram balanços, reconhecimento de trajetórias e preparação para o período seguinte. Por isso, o portfólio também incorpora Kickoffs, Treinamentos de Equipe, Team Building e encontros de Planejamento Estratégico.
Um mesmo ambiente pode receber uma confraternização e assumir outra configuração para encontros de liderança, workshops ou reuniões estratégicas. Conteúdo, gastronomia, ambientação e experiências são combinados conforme o propósito de cada ocasião, transformando o encontro presencial em ferramenta de cultura, relacionamento e conexão.
Em Salvador, a sede do Grupo Empório reúne 600 m² em dois pisos, com Cozinha Experimental, Auditório Multimídia, salas de reunião e privativas, Estúdio Audiovisual e ambientes com diferentes configurações.
Os projetos também podem acontecer in company ou off-site, levando decoração, cenografia, paisagismo, produção e experiências para empresas, residências e outros espaços.
“A Casa Verde permite vivenciar muitas dessas possibilidades, mas elas não ficam restritas à nossa sede. Podemos levar o projeto para outros espaços e construir cada experiência de forma personalizada, da decoração ao encontro que vai acontecer ali”, explica Elis Piñón.
As entregas convergem para a proposta do Natal do Bem-Estar. Acolher está na forma de receber, na ambientação, na hospitalidade e no cuidado com os detalhes; conectar atravessa encontros, experiências de marca, ações de relacionamento e atividades de equipe; celebrar reúne reconhecimento, memória, afeto e a passagem entre ciclos.
É assim que o Grupo Empório constrói seu Natal 2026: um portfólio que pode começar por uma árvore, transformar um ambiente, reunir uma equipe ou desenvolver uma experiência completa. Da decoração ao evento, do presente à experiência, da confraternização ao planejamento do próximo ciclo.
SERVIÇO
Grupo Empório
Empório Decor | Empório Experience
Projetos
Decoração e cenografia natalina, eventos corporativos e sociais, confraternizações de fim de ano, produção floral, paisagismo, gastronomia, presentes, ativações e experiências
Formatos
Sede do Grupo Empório | In company | Off-site
Contato
(71) 98389-1710 | 98456-4023 | @grupoemporio_oficial | atendimento1@grupoemporio.com