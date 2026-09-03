SAÚDE

Herpes-zóster cresce 70% na Bahia; veja os primeiros sinais

Internações pela doença aumentaram em um ano; diagnóstico nas primeiras 72 horas ajuda a evitar complicações e dor persistente

A Amanda Azevedo

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 05:00

A clínica-escola da Faculdade de Medicina Zarns oferece atendimento gratuito para a população Crédito: Acervo institucional

Segundo o Ministério da Saúde/SIH-SUS, as internações por herpes-zóster aumentaram quase 70% na Bahia em um ano. Conhecido popularmente como cobreiro, o herpes-zóster costuma ser lembrado pelas bolhas na pele, mas pode provocar complicações mais graves. Os dados mais recentes são do ano de 2023, porém o cenário segue chamando atenção já que a doença pode permanecer silenciosa no organismo por décadas e voltar a se manifestar com o enfraquecimento do sistema imunológico.

O herpes-zóster é provocado pela reativação do vírus varicela-zóster (VZV), o mesmo responsável pela catapora. “Essa infecção cutânea aguda é causada pela reativação do vírus varicela-zoster. O vírus permanece adormecido no organismo durante muito tempo e quando há uma falha no sistema imunológico, este vírus é reativado, volta a replicar, e a pessoa apresenta a doença”, explica Laurência Vânia Carvalho, infectologista e professora da Faculdade de Medicina Zarns Salvador.

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A médica destaca que com o envelhecimento, o sistema imunológico perde parte da capacidade de proteger o organismo contra doenças infecciosas, por isso adultos acima dos 50 anos já estão entre os grupos mais suscetíveis. “Pessoas que já tiveram catapora e apresentam alguma condição que afete a imunidade, como doenças imunossupressoras ou uso de medicamentos imunossupressores, também devem estar atentas”, ressalta.

Um dos grandes desafios é o diagnóstico antes do aparecimento das lesões. “No início, a pessoa pode apresentar dor ou formigamento no local e, só depois de 2 a 3 dias, apresentar as bolhas”, alerta a infectologista. Por isso, a avaliação médica precoce é importante: “O tratamento antiviral é mais efetivo se iniciado nas primeiras 72 horas do início da doença, evitando as complicações do herpes zoster”, completa.

Apesar de ser associado principalmente à pele, o herpes-zóster também pode provocar complicações neurológicas. A infectologista explica que a neuralgia pós-herpética é a mais comum, mas a infecção pode causar outros quadros mais sérios. “As complicações neurológicas, dependem do nervo atingido. O vírus pode atingir o ramo que inerva o olho, causando herpes oftálmico, o nervo auditivo, herpes zoster auricular, e pode, inclusive, causar meningoencefalite herpética”, pontua.

A professora destaca que a vacina mais recente oferece proteção superior a 90% contra o VZV e pode ser utilizada por pessoas com o sistema imunológico enfraquecido. “O custo do imunizante ainda é uma barreira para grande parte da população. Em se falando de prevenção, a orientação é sempre cuidar da saúde física e mental, fortalecer o sistema imunológico e, no caso das pessoas mais suscetíveis, evitar a exposição a portadores da doença”, orienta.

Em Salvador, pessoas que apresentem sintomas, precisem de tratamento ou tenham dúvidas sobre o diagnóstico podem buscar atendimento gratuito em Infectologia na Clínica-escola da Faculdade de Medicina Zarns Salvador. O espaço possui mais de 80 consultórios e realiza mais de 5 mil atendimentos por mês. Para realizar marcação para atendimento, os interessados devem acessar o site.