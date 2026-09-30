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Hospital da Bahia e AMO unem atendimento para tornar tratamento mais integrado

Integração entre as marcas conecta diagnóstico, terapias, cirurgias e acompanhamento de pacientes de alta complexidade em Salvador

  • Foto do(a) author(a) Estúdio Correio

  • Estúdio Correio

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 11:35

Rede Américas
Hospital da Bahia, há 20 anos, oferece atendimento de excelência em alta complexidade Crédito: Divulgação

Durante muito tempo, quem enfrentava um tratamento de alta complexidade precisava percorrer diferentes unidades de saúde para realizar exames, consultas, procedimentos e internações. A cada etapa, novos profissionais, protocolos e processos faziam parte da rotina do paciente e de seus familiares.

Impulsionadas pelo avanço da medicina e pela busca por uma assistência mais eficiente, instituições de saúde têm investido em modelos integrados de atendimento, capazes de conectar diferentes especialidades e oferecer uma jornada mais contínua, segura e humanizada. Em Salvador, a união entre o Hospital da Bahia e a clínica AMO, administradas pela Rede Américas, segunda maior rede de hospitais privados do Brasil, reúne estrutura, tecnologia, qualidade técnica, assistencial e a expertise de quem é referência em alta complexidade.

Hospital da Bahia e clínica AMO

Alex Pimenta, diretor médico da AMO por Divulgação
Clínica AMO, referência em oncologia e hematologia, cuida da prevenção ao tratamento especializado por Divulgação
Enésio Teixeira, paciente diagnosticado com mieloma múltiplo e acompanhado pelas equipes da AMO e do Hospital da Bahia por Arquivo pessoal
Hospital da Bahia, há 20 anos, oferece atendimento de excelência em alta complexidade por Divulgação
Daniel Medeiros, diretor-geral do Hospital da Bahia por Divulgação
Parque tecnológico do Hospital da Bahia conta com o Robô Da Vinci X e oferece mais precisão e suporte aos procedimentos cirúrgicos de alta complexidade por Divulgação
Estrutura moderna, instalações acolhedoras e atendimento humanizado no cuidado integral do paciente por Divulgação
Enésio Teixeira passou por um Transplante de Medula Óssea no Hospital da Bahia  por Arquivo pessoal
Novos ambulatórios do Hospital da Bahia trazem conforto e atendimento médico especializado por Divulgação
Equipe da AMO e Hospital da Bahia celebrando o dia que a medula pegou e Enésio pôde viver uma nova vida por Arquivo pessoal
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Alex Pimenta, diretor médico da AMO por Divulgação

"Essa parceria permite que consultas, exames, terapias, cirurgias, internações e acompanhamento multiprofissional aconteçam de forma mais coordenada, o que favorece as decisões clínicas integradas e uma experiência mais fluida para quem precisa de cuidados especializados. Essa sinergia amplia a capacidade de atendimento e fortalece uma rede assistencial preparada para acompanhar o paciente em diferentes momentos desde o diagnóstico até o pós-tratamento", afirma o diretor médico da AMO, Alex Pimenta.

Enésio Teixeira, de 59 anos, vivenciou na prática essa assistência conjunta. Diagnosticado com mieloma múltiplo em outubro de 2024, após ter passado pela AMO, o aeroportuário realizou quimioterapia, em dezembro de 2025, e foi submetido a um transplante de medula óssea no Hospital da Bahia.

Segundo ele, toda a trajetória foi marcada pela qualidade do serviço recebido nas duas instituições. "É como se estivessem te pegando no colo. Você se sente totalmente à vontade com as pessoas, percebe que está nas mãos de grandes profissionais, que sabem o que estão fazendo. Ter a certeza de contar com uma equipe preparada para cuidar de você faz uma diferença absurda", declara.

Tecnologia como aliada do cuidado

A transformação da assistência também passa pelos investimentos em inovação. Equipamentos de ponta, sistemas inteligentes e ambientes hospitalares adaptados às novas necessidades da medicina têm contribuído para diagnósticos mais precisos, maior segurança nos procedimentos e mais agilidade nos atendimentos.

É nesse contexto que o Hospital da Bahia celebra seus 20 anos em 2026. A instituição vive um novo ciclo, marcado pela modernização da infraestrutura e pela incorporação de recursos de última geração voltadas tanto para o suporte às equipes médicas quanto para a melhor experiência dos pacientes.

Recentemente, foram inaugurados 10 novos ambulatórios, voltados para o atendimento médico especializado e humanizado. Estruturas modernas e aconchegantes que ampliam a capacidade de consultas de diversas especialidades. Entre as tecnologias de ponta, destaque para o sistema robótico cirúrgico Da Vinci X, que reforça a realização de procedimentos minimamente invasivos e de alta precisão, além da implantação do serviço de Transplante de Medula Óssea (TMO), ao qual o paciente Enésio foi submetido, ampliando o portfólio de tratamentos de alta complexidade.

“Investir em inovação não significa apenas incorporar equipamentos mais modernos, mas transformar a forma como cuidamos das pessoas. Cada nova solução precisa estar a serviço de uma assistência precisa, segura, ágil e humanizada. No Hospital da Bahia, esse movimento faz parte de um novo ciclo da instituição, em que inovação e excelência médica caminham juntas para ampliar nossa capacidade de oferecer tratamentos de alta complexidade e, principalmente, melhorar a jornada de cada paciente", explica o diretor-geral do Hospital da Bahia, Daniel Medeiros.

Diferentes especialidades, um mesmo cuidado

Outro aspecto que ganha relevância nessa estratégia assistencial é a atuação multidisciplinar. Em vez de profissionais trabalhando de forma isolada, médicos de diferentes especialidades, enfermeiros, farmacêuticos, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos e outros integrantes da equipe compartilham informações e constroem, em conjunto, o plano terapêutico de cada paciente.

Essa integração reduz riscos, evita retrabalho e contribui para tratamentos mais personalizados, especialmente em casos que exigem acompanhamento contínuo, como doenças oncológicas. Além disso, considera suas necessidades clínicas, emocionais e sociais

"Quando essas equipes fazem parte do mesmo grupo de trabalho, o paciente percebe imediatamente que existe uma linha a ser seguida. Todo mundo compartilha seu parecer sobre a condução do caso e se chega a uma linha de cuidado consensual. Diminuem o desperdício, o retrabalho, o exame repetido e a discordância, que são graves problemas para a sustentabilidade de um sistema de saúde e para a percepção de qualidade que o paciente e a família têm do tratamento", afirma Alex Pimenta, diretor médico da AMO.

Essa integração permite que a inovação tecnológica e o cuidado humanizado caminhem lado a lado, apoiando decisões clínicas, aumentando a eficiência dos processos e proporcionando melhores desfechos para os pacientes.

“Eles te ouvem, tem todo cuidado de saber realmente o que você está precisando. Tudo é muito bem explicado, nada é feito de maneira aleatória. Em um momento de tanta fragilidade, chegar em um lugar e ver as pessoas segurando a sua mão faz toda a diferença. Em momento nenhum eu tive medo. Eu senti uma segurança incrível nas pessoas e no processo. A parceria entre a AMO e o Hospital da Bahia é um casamento perfeito”, exalta Enésio.

Este conteúdo não reflete a opinião do jornal Correio e é de responsabilidade do autor.

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