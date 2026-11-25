OPORTUNIDADE

Imóveis a partir de R$ 198 mil são oferecidos em ação no Shopping Bela Vista

Gerle Lar reúne empreendimentos da Tenda, MRV, Direcional, Stanza e Ún1ca/Moura Dubeux, com sinal a partir de R$ 299 e condições especiais para compra do primeiro imóvel em Salvador e Região Metropolitana

Estúdio Correio

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 12:03

Empreendimento Torres Di Villa Crédito: MRV Engenharia

A partir do dia 25 de novembro, o Shopping Bela Vista, em Salvador, recebe a Operação Primeiro Apê, iniciativa realizada pela Gerle Lar Imóveis com o objetivo de facilitar o acesso à casa própria e apresentar oportunidades para famílias que desejam sair do aluguel.

Durante a ação, o público encontrará imóveis com condições especiais em Salvador e Região Metropolitana, com valores a partir de R$ 198 mil e sinal mínimo a partir de R$ 299, conforme o empreendimento e as condições comerciais disponíveis.

Empreendimentos 1 de 10

A operação contará com oportunidades das construtoras Tenda, MRV, Direcional, Stanza e Ún1ca/Moura Dubeux, além de atendimento gratuito com corretores especializados em financiamento imobiliário e no programa Minha Casa Minha Vida.

Oportunidades para conquistar o primeiro imóvel

Os visitantes poderão conhecer diferentes opções de apartamentos, receber orientações sobre financiamento pela Caixa Econômica Federal, utilização do FGTS, subsídios habitacionais, análise de crédito e possibilidades de parcelamento da entrada.

A iniciativa também pretende atender trabalhadores com carteira assinada, autônomos e motoristas de aplicativo, orientando cada consumidor sobre a documentação necessária e as possibilidades de financiamento de acordo com seu perfil financeiro.

Empreendedorismo e acesso à moradia

Idealizada pela empresária Gerle Silva, fundadora da Gerle Lar Imóveis, a Operação Primeiro Apê busca aproximar o mercado imobiliário da população por meio de atendimento acessível e personalizado.

"Nosso objetivo é mostrar às famílias de Salvador e Região Metropolitana que a conquista da casa própria pode estar mais próxima do que imaginam. Ter imóveis a partir de R$ 198 mil e oportunidades com sinal a partir de R$ 299 permite que mais pessoas comecem a planejar essa conquista. Queremos orientar cada cliente e ajudá-lo a encontrar uma oportunidade compatível com sua realidade financeira", afirma Gerle Silva, fundadora e diretora da Gerle Lar Imóveis.

Sobre a Gerle Lar Imóveis

A Gerle Lar Imóveis atua no mercado imobiliário de Salvador e Região Metropolitana, com foco na comercialização de imóveis residenciais, empreendimentos na planta e oportunidades vinculadas ao programa Minha Casa Minha Vida. A imobiliária trabalha em parceria com diferentes construtoras, oferecendo atendimento personalizado para auxiliar os clientes durante o processo de aquisição da casa própria.

Serviço

Operação Primeiro Apê

Quando: 25 de novembro a 23 de dezembro de 2026

Onde: Shopping Bela Vista – Entrada principal do shopping

Horários: Segunda a sábado, das 9h às 22h; domingos, das 13h às 21h

Atendimento: Gratuito

Realização: Gerle Lar Imóveis

Contato: (71) 99717-1377

Os preços e valores de sinal anunciados referem-se a oportunidades específicas, sujeitos à disponibilidade de unidades, condições comerciais das construtoras e análise de crédito. O sinal não representa necessariamente o valor total da entrada.