Indústria alavanca investimentos em práticas sustentáveis

Planta da Braskem em Camaçari deve reduzir em 15% as emissões de gases de efeito estufa até 2030 . Crédito: divulgação

O fortalecimento do debate em torno do papel de cada setor da economia no futuro do planeta, políticas ambientais mais rigorosas e a cobrança da sociedade civil pela adoção de práticas sustentáveis vêm mudando a cultura da produção industrial. A Bahia tem visto o crescimento no número de companhias que estão assumindo o protagonismo na adoção de iniciativas que reduzam os impactos da sua produção no meio ambiente. Exemplo disso é a Braskem, empresa petroquímica que tem como compromisso diminuir em 15% as emissões de gases de efeito estufa provenientes de combustíveis fósseis e eletricidade até 2030 e alcançar a neutralidade de carbono até 2050.

No quesito eficiência energética, a Braskem implementou uma iniciativa pioneira para otimizar os custos com energia e reduzir as emissões de CO2 na atmosfera, o otimizador de energia em malha fechada. Fruto de um investimento de cerca de R$ 4 milhões e parte do Programa de Descarbonização da empresa, a tecnologia interligada ao funcionamento de três turbinas geradoras de energia e de um compressor permite selecionar, de forma automática e em tempo real, as fontes mais adequadas a serem geradas ou consumidas por esses equipamentos. Com o uso do otimizador de energia de malha fechada em associação ao de malha aberta, instalado em 2016 também na unidade Q1, estima-se a redução média na emissão de mais de 3 mil toneladas de CO2 e também no consumo de mais de mil toneladas de gás natural por mês.

A empresa também garantiu uma economia estimada de 525 milhões de litros de água por ano, o que corresponde ao consumo de uma cidade com 7200 habitantes, através de uma ação de redução de perdas de água de resfriamento na planta de Olefinas, parte da unidade Q1, em Camaçari. Esse resultado é consequência de uma série de ações, que inclui o mapeamento de oportunidades de reuso da água, melhorias nas medições, modernização de válvulas, controle automático de equipamentos e implantação de estruturas para aproveitamento de água da chuva.

Uma outra frente na qual a Braskem vem investindo nos últimos anos é a compra de energia renovável. A empresa já assinou seis contratos para abastecer seu parque industrial no país por um período de 20 anos. Dois desses contratos estão localizados na Bahia: um em Campo Formoso, assinado em 2018, e outro no sudoeste do Estado, em 2022. No total, a empresa estima superar a marca de 3,2 milhões de toneladas de CO2 evitadas durante o período dos contratos. Em 2022, mais de 81% da energia elétrica comprada pela Braskem no mundo foi de origem renovável.

“Temos o propósito de transformar a vida das pessoas a partir de soluções sustentáveis da química e do plástico, analisando os impactos da cadeia de valor. Para isso, buscamos atuar de forma cada vez mais sustentável, com foco na preservação e geração de valor para o planeta e para a sociedade”, afirma Carlos Alfano, diretor Industrial da Braskem na Bahia. “Assim, seguimos investindo na diversificação das nossas matrizes energéticas, no incremento do portfólio de produtos reciclados e renováveis e no aprimoramento de nossos processos, visando melhorar nossa ecoeficiência operacional”, completa.

Projetos

Em processo de implantação na Bahia, a Unipar, empresa líder na produção de cloro e soda e a segunda maior produtora de PVC da América do Sul, também tem destinado investimentos a temas como preservação ambiental, autoprodução de energia renovável, redução do uso de água e à evolução do saneamento no País. Até 2030, está prevista a aplicação de R$ 1,4 bi em 30 projetos.

A Unipar também definiu como objetivo a redução em 15% da intensidade do uso de água. Crédito: divulgação

Uma dessas iniciativas é a construção de parcerias no mercado de energia limpa, por meio de Joint Ventures. Ainda no próximo ano, a Unipar visa superar o desafio de operar com 80% da demanda de energia elétrica proveniente de fontes renováveis. Além da meta sobre obtenção de energia limpa, a empresa reduzirá as emissões e vai melhorar sua pegada de carbono, minimizando os custos variáveis, uma vez que a energia elétrica corresponde a cerca de 50% dos custos da produção de cloro/soda. Também fabricará produtos mais verdes.

A Unipar também definiu como objetivo a redução em 15% da intensidade do uso de água. Atualmente, a empresa preserva mais de 10 milhões de metros quadrados de áreas verdes no entorno de suas fábricas no Brasil e na Argentina e realiza o gerenciamento de resíduos com diretrizes e políticas específicas para reutilização e correta destinação.