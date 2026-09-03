INOVAÇÃO

Instituto Jamille Santana inaugura em Salvador centro pioneiro no ensino de Reprodução Humana Assistida

Laboratório modelo reúne cursos, pesquisas e treinamentos com tecnologias utilizadas na rotina de clínicas e laboratórios especializados

Estúdio Correio

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 05:00

Equipamentos e estrutura automatizada do Instituto Jamille Santana Crédito: Divulgação

O aperfeiçoamento de profissionais preparados para acompanhar os avanços da Reprodução Humana Assistida (RHA) requer teoria, prática, protocolos, tecnologias e evidências científicas. É nesse contexto que surge o Instituto Jamille Santana, um Centro de Ensino, Pesquisa e Treinamento em Reprodução Humana Assistida.

A proposta é diminuir a distância, já que muitos dos cursos são ofertados em São Paulo e abranger diferentes momentos da trajetória profissional, desde estudantes que desejam conhecer a área, profissionais em início de carreira, especialistas que buscam atualização até aqueles que desejam migrar de área.

Instituto Jamille Santana 1 de 6

O Instituto oferece diferentes possibilidades, desde cursos de curta duração, consultorias, assessorias, imersões, aulas particulares individuais e em grupo, capacitações presenciais e online, grupos de estudos, videoaulas, experiências práticas em ambiente laboratorial, além de aulas e programas voltados à pesquisa científica, com linhas de investigação clínicas e laboratoriais.

As modalidades presenciais são realizadas em Salvador (BA), enquanto os cursos no formato ao vivo e online permitem ampliar o acesso ao ensino para estudantes e profissionais de diferentes localidades. A diversidade dos formatos de ensino e temas contribuem para que cada aluno escolha a opção mais adequada ao seu momento profissional, aos seus objetivos e ao seu nível de conhecimento

Ensino próximo da realidade laboratorial

Um dos diferenciais do Instituto Jamille Santana é a possibilidade de aproximar o aprendizado dos recursos e equipamentos encontrados na rotina dos laboratórios de Reprodução Humana Assistida.

O laboratório modelo conta com tecnologias como o laser Hamilton Thorne, micromanipulador, microscópios e estereomicroscópios com telas acopladas capazes do aluno tirar fotos e fazer vídeos e inserir nas suas atividades e pesquisas, e equipamentos voltados às diferentes etapas da reprodução assistida, a exemplo da incubadora para o desenvolvimento embrionário e tanques de nitrogênio para criopreservação de gametas e embriões.

A estrutura possui um sistema de automação por comandos de voz, que permite o acionamento e regulagens de iluminação, telas e climatização, reduzindo a necessidade de interferências manuais, favorecendo condições ambientais apropriadas para as amostras, além de reduzir os riscos de contaminação.

O ambiente também foi planejado para proporcionar uma experiência de aprendizado que ultrapasse a observação de conteúdos digitais através da lousa digital, tablets e retroprojetor. Entre os recursos, estão os modelos anatômicos para simulação e treinamento, possibilitando ao aluno o aprimoramento da visualização, percepção e compreensão de forma mais concreta da anatomia e fisiologia do sistema reprodutor masculino e feminino, sempre de acordo com os requisitos técnicos, institucionais e éticos aplicáveis.

Para a Fundadora e Diretora Científica do Instituto, Jamille Santana, a formação na área reprodutiva precisa acompanhar a evolução da ciência e as demandas encontradas pelos profissionais no mercado.

"A Reprodução Humana Assistida é uma área que requer atualização constante. Nosso propósito é criar um espaço em que o aluno possa adquirir conhecimento, mas também desenvolver raciocínio técnico, conhecer diferentes tecnologias e compreender como esse conhecimento se conecta à realidade profissional. Precisamos formar profissionais cada vez mais capacitados e o Instituto, localizado em Salvador, facilitará o acesso ao ensino para o público local, de regiões metropolitanas e demais Estados.", afirma Jamille.