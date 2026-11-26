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Jovem baiano conquista medalha de excelência na WorldSkills 2026

Formado pelo SENAI Bahia, Leonardo Bertho ficou em 5º lugar em Tecnologia da Água e recebeu o Prêmio de Sustentabilidade na competição em Xangai, na China

Estúdio Correio

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 05:00

Leonardo Bertho conquistou Medalha de Excelência na ocupação Tecnologia da Água, na WordSkills Xangai Crédito: WordsSkills 2026 Oficial

O baiano Leonardo Santos Bertho, formado em Petroquímica pelo SENAI Bahia, conquistou a Medalha de Excelência em Tecnologia da Água na WorldSkills 2026, maior competição de educação profissional do mundo. Ele ficou em 5º lugar na categoria e recebeu o Prêmio de Sustentabilidade na edição realizada em setembro, em Xangai, na China. A vaga no mundial veio com a medalha de ouro na etapa brasileira, disputada em Brasília em 2025.

Leonardo define a participação no mundial como uma experiência única. “A minha trajetória começa no curso técnico, logo depois de terminar o ensino médio no colégio público. Nunca imaginaria participar de uma competição mundial de educação profissional. Ao longo do tempo, fui me dedicando cada vez mais ao processo da competição e me vi diariamente dedicando mais de 10 horas de treinamento e estudos”, conta.

WorldSkills 2026 1 de 3

Realizada a cada dois anos, a WorldSkills reúne jovens de diferentes países e regiões em provas práticas que reproduzem desafios do ambiente de trabalho. A edição de Xangai teve cerca de 1.400 participantes e disputas em 64 ocupações técnicas. O Brasil enviou sua maior delegação na história da competição, com 71 competidores, dos quais 62 foram preparados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e nove pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

“O que mais agrega é justamente conseguir lidar com problemas complexos mesmo sob pressão. Se o curso técnico nos dá base teórica, a competição nos dá o preparo para lidar com os grandes problemas da profissão”, afirma Leonardo.

A preparação para a prova de Tecnologia da Água levou o baiano a treinar com professores de diferentes partes do país. “Com toda certeza, o processo como um todo foi maravilhoso. Tive oportunidade de treinar e aprender com diversos professores pelo do Brasil e conhecer lugares que nunca imaginava. Mas o momento mais transformador foi, de fato, vivenciar a competição do outro lado do mundo, na China”, relembra.

Para Leonardo, o principal aprendizado foi superar as próprias marcas. “O treinamento para a competição faz a gente aprimorar nossas habilidades até a excelência, e, para isso, ter alguém como régua às vezes não nos faz chegar a esse nível. Quando a régua é ser melhor do que foi ontem, a evolução é constante.”

Formação técnica

A seleção e o treinamento dos representantes brasileiros começaram nas escolas técnicas e passaram por etapas estaduais e nacionais até a disputa internacional. As provas abrangeram áreas tradicionais da indústria e tecnologias emergentes, como indústria 4.0, energias renováveis, cibersegurança e robótica.

Para Felipe Leonardo dos Anjos, coordenador e delegado técnico da WorldSkills, o maior desafio é preparar um jovem para disputar provas de nível mundial. “Isso exige investimento contínuo em infraestrutura atualizada, tecnologias de vanguarda, experts preparados e um ciclo de treinamento longo, que muitas vezes começa anos antes da competição.”

A preparação técnica, física e emocional dos competidores mobiliza escolas, docentes, especialistas e empresas parceiras. “Outro desafio é garantir que o legado não fique só com o competidor, e sim chegue a todas as nossas escolas e aos nossos cursos”, acrescenta Felipe.

Em Xangai, o Brasil conquistou duas medalhas de prata, seis de bronze e 29 medalhas de excelência. Com esse desempenho, ficou em segundo lugar na classificação geral por pontos, atrás da China. Na etapa brasileira de 2025, o SENAI Bahia participou de 12 ocupações e conquistou uma medalha de ouro, uma de bronze e quatro de excelência.

“Usamos a competição como um radar tecnológico: as provas, os descritivos e as listas de equipamentos internacionais nos mostram para onde as profissões estão indo, e esse conhecimento volta para atualizar nossos cursos, laboratórios e serviços. Na prática, o aluno que nunca competiu também é beneficiado, porque passa a aprender no padrão que a indústria global exige”, ressalta o coordenador.

SENAI Bahia oferece 5.479 vagas em cursos técnicos

O SENAI Bahia está com inscrições abertas para 5.479 vagas em cursos técnicos presenciais e semipresenciais. As oportunidades estão distribuídas em 17 unidades de 16 municípios, entre eles Salvador, Feira de Santana, Camaçari, Vitória da Conquista, Juazeiro e Barreiras. Do total, 714 vagas são destinadas a bolsas de estudo para candidatos de baixa renda.

As inscrições para as bolsas vão até 6 de janeiro de 2027. Para concorrer, é preciso ter obtido média de pelo menos 500 pontos no Enem em uma das edições de 2021 a 2025 e atender aos critérios socioeconômicos do edital. As inscrições podem ser feitas no site do SENAI Bahia.

SERVIÇO:

O QUE: Vagas e bolsas para Curso Técnico Senai 2026

VAGAS: 5.479

BOLSAS: 714

QUANDO: até 6 de janeiro. Inscrições: tecnico.senaibahia.com.br/