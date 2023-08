Legislação e cassinos online - Veja como funciona esse mercado no Brasil

O mercado global de apostas pode chegar a US$127,3 bilhões em 2027. Crédito: Freepik

Com o crescente interesse dos brasileiros por jogos de cassino e apostas esportivas, muitas empresas estão investindo pesado no país, mesmo que essa prática ainda não seja legalizada fisicamente. No entanto, os jogos de cassino online são permitidos desde 2018, quando o então presidente Michel Temer assinou a Medida Provisória das cotas fixas, legalizando o ato de realizar apostas pela internet com valores pré-definidos.

Isso gerou uma explosão no mercado de apostas no Brasil, com empresas investindo em estratégias de marketing para atrair clientes brasileiros, com destaque para alguns sites de exemplo daqui. O sucesso dessas estratégias resulta em um aumento constante de clientes, que buscam entretenimento e a possibilidade de ganhar dinheiro extra.

Porém, essa não é uma realidade exclusiva do Brasil. Conforme os prognósticos de especialistas do setor de jogos online, o mercado global de apostas pode chegar a US$127,3 bilhões em 2027. Outro dado interessante de se notar é o impacto dos países da América Latina no setor, tendo em vista a expectativa que a receita bruta de jogos deve triplicar até 2025, chegando a mais de três bilhões de dólares, graças ao impulsionamento no Brasil, México e Colômbia.

No entanto, o cenário poderia ser ainda mais favorável caso a regulamentação dos jogos no Brasil já tivesse ocorrido, visto que muitos empresários ainda se sentem receosos em investir no Brasil devido a este limbo regulatório gerado pelo entrave político do último governo.

A Lei núm.13756 de 2018, sancionada por Michel Temer, permitia a exploração das apostas pela internet com valores pré-definidos, mas também definia um prazo de dois anos para sua devida regulamentação, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. No entanto, o isolamento político devido a ideais muito restritivos do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro fez com que tal regulamentação não fosse realizada.

O antigo governo tinha como sua maior base de apoiadores a frente parlamentar conhecida como Bancada Evangélica, que dispõe de líderes religiosos e conservadores que sempre foram contra aos jogos. Logo, o prazo não foi cumprido para não se indispor com seus aliados, gerando um limbo regulatório para o país, que deve ser tratado em debate pelo novo governo.

Ao que tudo indica, o Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, parece disposto a encerrar tal questão, afirmando que o governo deve publicar uma Medida Provisória para tributar o setor de jogos e apostas online ainda em abril, como uma alternativa para compensação pelo aumento da isenção do Imposto de Renda de Pessoas Físicas (IRPF), e então iniciar a regulamentação.

O Brasil tem uma longa história de debates e controvérsias em relação à legislação dos jogos de azar. As apostas e cassinos já foram legalizados no passado, mas posteriormente proibidos. A situação atual é um verdadeiro limbo regulatório, onde a legislação não acompanhou a evolução do mercado e as demandas dos jogadores.

A falta de uma regulamentação clara e atualizada para os jogos de azar tem gerado uma série de problemas. A proibição não conseguiu eliminar as atividades de apostas, resultando em um mercado ilegal e sem qualquer tipo de controle ou proteção ao consumidor.

Além disso, a ausência de uma legislação adequada tem afastado investidores e empresas internacionais, que temem os riscos legais e a insegurança jurídica no país. Isso significa que o Brasil está perdendo oportunidades de atrair investimentos e gerar empregos em um setor que movimenta bilhões ao redor do mundo.

Com a crescente popularidade dos jogos de cassino online, é fundamental que o Brasil atualize sua legislação e estabeleça regras claras e transparentes para o funcionamento dessas atividades. A legalização e regulamentação dos jogos de azar podem trazer diversos benefícios para o país, como aumento da arrecadação de impostos, geração de empregos, estímulo ao turismo e fortalecimento da economia.

Além disso, uma legislação adequada permitiria o controle e a fiscalização das atividades de apostas, garantindo a proteção aos jogadores e a prevenção de práticas ilegais e fraudulentas.

Vários Projetos de Lei têm sido discutidos no Congresso Nacional ao longo dos anos, buscando regulamentar os jogos de azar de forma responsável e segura. No entanto, até o momento, nenhum desses projetos foi aprovado e a situação permanece indefinida.