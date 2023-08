Leroy Merlin chega à Bahia com reconhecimento internacional de práticas em ESG

A primeira loja da Leroy Merlin em Salvador dever ser inaugurada até o final desse ano. Crédito: Divulgação

Reconhecida por ter 100% das unidades com certificação internacional AQUA-HQE™, na qual as construções da companhia são aprovadas pela alta qualidade ambiental, a Leroy Merlin vem deixando sua marca de expansão pelo país, investindo em iniciativas que tornem sua operação cada vez mais conectadas com as práticas de governança ambiental, social e corporativa. Desenvolvida a partir da certificação francesa Démarche HQE™ e aplicada, no Brasil, pela Fundação Vanzolini, a AQUA-HQE™, tornou a Leroy Merlin vanguardista nesse processo de sustentabilidade em suas lojas, quando ainda em 2009 inaugurou a primeira delas com essa importância.

Já são 24 anos no Brasil, de uma das mais importantes redes de varejo onde assumiu um compromisso público de reduzir por ano em 5% da pegada de carbono para alcançar 25% de diminuição em 2025, 40% em 2030 e 50% em 2035. Atualmente, são 45 lojas físicas em grandes formatos, duas unidades no conceito express e atuação nas plataformas digitais, como e-commerce, televendas, WhatsApp e aplicativo.

Com previsão para ser inaugurada até o final desse ano, a primeira unidade da Leroy Merlin em Salvador já está se preparando para chegar na capital baiana. Além de trazer uma diversidade de produtos na área de materiais de construção, organização, pintura, decoração e iluminação, os colaboradores que devem atuar na unidade instalada bairro no Horto Bela Vista vão passar por uma série de treinamentos sobre as práticas de governança ambiental, social e corporativa que integram os pilares de ESG implementados em todas as lojas da marca.

“Conduzimos as nossas iniciativas com base na estratégia implementada pelo Grupo Adeo, ao qual a Leroy Merlin faz parte, intitulada We Make It Positive. Ela nos guia em todas as esferas do negócio com 24 compromissos voltados à sustentabilidade, inovação, gestão da cadeia de valor e fomento ao desenvolvimento local. Os colaboradores que vão integrar o quadro da unidade de Salvador terão trilhas de aprendizados focadas na cultura da companhia, no cliente, no comércio e nos pilares que fortalecem a marca”, explica o diretor da loja de Salvador, Marcelo Rezende.

Ainda considerando a agenda ESG, o diretor destaca mais formações em que as equipes terão a oportunidade de se aprofundar em temáticas como Responsabilidade Ambiental, Gestão de Resíduos, Prevenção e Contenção de Riscos Químicos, Apoio a Causas, e Diversidade, Equidade & Inclusão. “Essas pautas introduzirão os times em assuntos fundamentais para o nosso negócio e sociedade, suportando evoluções previstas a médio e longo prazo. Os colaboradores precisam estar imersos na cultura da companhia para garantir uma experiência completa e qualificada. Uma vez que as equipes compreendem o que move o nosso negócio, quais são as nossas estratégias e aspirações, elas amplificam e reverberam a nossa essência”.

Entre outras ações de ESG, a Leroy Merlin se tornou a primeira varejista no país a ter 100% dos produtos de madeira comercializados pela companhia em suas lojas físicas e site com selo FSC® (Forest Stewardship Council). A medida assegura que os produtos comercializados sejam produzidos com madeira proveniente do manejo florestal responsável, com menos impacto ao meio ambiente. A iniciativa vale para todos os produtos que possuem madeiras em sua composição, que vão desde cabos de martelos até as placas de madeira, passando por pisos laminados, a molduras para quadros, cadeiras, espreguiçadeiras.

A empresa possui ainda o projeto Postera que desde dezembro de 2017, ressignifica as peças trocadas/descartadas de uniforme dos colaboradores. As cooperativas de costura geram itens como cobertores para doação em instituições sociais parceiras e desfibrado têxtil, matéria-prima em processos produtivos industriais. De 2018 até abril desse ano, a empresa direcionou mais de 53 toneladas de material, incluindo uniformes e equipamentos de proteção individual (EPIs), equivalente a aproximadamente 137.966,03 peças. Essa iniciativa poupou cerca de 328 m³ de resíduos em aterros, valor correspondente ao volume ocupado por 87 carros populares.

Também estão instaladas em todas as lojas estações de coletas seletivas em formato all-in, recebendo para descarte lâmpadas, pilhas e baterias, eletroeletrônicos, papéis, papelões, plásticos, metais e vidros. Somando a essas práticas, a companhia incentiva e é parceira de diversos projetos que fomentam não só a cultura da sustentabilidade, mas também democratizam o acesso a direitos fundamentais. Por meio das Leis de Incentivo à Cultura, Criança & Adolescente, Esporte e Idoso, a empresa já destinou mais de R$ 12,5 milhões para a realização de mais de 60 projetos, impactando a vida de mais de 850 mil pessoas pelo país.

E quando se fala em diversidade, a Leroy Merlin criou um comitê formado por colaboradores voluntários de diferentes departamentos que se juntaram para traçar ações, revisar programas e propor políticas estratégicas. Esse empoderamento se reflete, inclusive, no estímulo ao desenvolvimento de carreira com Universidade Corporativa que concentra conteúdos disponíveis para mais 10 mil colaboradores com uma média de 30h de formação ao ano por profissional.