Mais qualificação, mais empregos: iniciativa da VIABAHIA capacita mulheres no interior do estado

Primeira concessionária federal com certificação internacional em gestão de segurança viária, a VIABAHIA entende que o valor que uma empresa com a sua abrangência pode ter na sociedade ultrapassa os limites de sua área de atuação, que no seu caso são as rodovias.



Pensando nisso, a concessionária trabalha em diferentes agendas para gerar algum tipo de impacto positivo para os 27 municípios baianos conectados por suas estradas. Uma dessas agendas é o projeto Via Profissionalizante, que leva oportunidade de qualificação profissional para os moradores do interior.