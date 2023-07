Marcas devem estar preparadas para existir no mundo figital, que une físico, digital e social

Talk Metaverso na edição 2022 com Rodrigo Santiago e Leka Hattori . Crédito: Florian Boccia/divulgação

Pessoas, organizações, negócios, governos e mercados passam por transformações desde o ano de 2020. E o marketing não estaria imune às mudanças do cenário atual, que dá sinais sobre a necessidade de elaborar e executar a comunicação de maneira totalmente diferente. Para pensar sobre isto, a edição 2023 do Agenda Bahia vem aí, no dia 11 de agosto, com o tema “Conectados”, discutindo sobre o tema na palestra magna “O mundo figital e o marketing do futuro”.

Para entender o conceito de marketing do futuro é fundamental ampliar a visão sobre o que se espera hoje desta ferramenta. O primeiro passo é considerar que o marketing é mais do que a exposição de marca. Depois compreender que todos os negócios agora estão na esfera “figital”, ou seja, não há mais separação entre o físico e o digital, e tudo inclui o social. É neste novo mundo que comunidades [re]desenham produtos, serviços, negócios e até organizações.

Propósito

A missão do marketing do futuro é criar conexões que gerem significados para a formação de comunidades, nas quais uma marca passa a ser produtora, curadora e receptora de conteúdos. É preciso lembrar que as conexões só serão legitimadas quando originadas por um propósito real e de valor para todos. Toda operação do marketing do futuro deve resolver problemas e melhorar a vida das pessoas. Para ajudar na empreitada, além da inteligência humana que valerá cada vez mais, existe a tecnologia, que deve ser utilizada para alavancar resultados, incluem-se aí inteligência artificial e metaverso.

“A gente está passando por um momento de rompimento da teoria da revolução industrial para a era da inovação e do conhecimento, a era do marketing do futuro, e ele traz um novo método chamado AEIOU (Ambiente, Estratégia, Interações, Operações e Unificação). É uma nova forma de se fazer marketing, onde se incorpora novos e diversos conceitos, entre eles comunidades e efeito de redes”, explica Rosário de Pompéia, sócia fundadora e diretora de Operações na Le Fil Comunicação.

Ela escreveu “Um Manifesto para o Marketing do Futuro” em parceria com Silvio Meira, cientista-chefe da TDS.company & Professor Extraordinário, CESAR.school. Juntos irão ministrar a palestra “O mundo figital e o marketing do futuro” no Agenda Bahia.

Rosário de Pompéia ministrar a palestra “O mundo figital e o marketing do futuro” no Agenda Bahia ao lado de Silvio Meira. Crédito: Leo Caldas

Organizações precisam alinhar marketing do futuro ao planejar os negócios

Muitas organizações estão se perguntando: Como construir o novo marketing e mantê-lo alinhado ao futuro dos negócios, gerando produtividade, reputação de marca, performance, lucratividade e inovação? Os especialistas indicam que a estratégia de marketing deve integrar o modelo de negócio, ou seja, começar e continuar a ser desenvolvidos junto com ele. O marketing precisa fazer parte de todas as etapas do negócio, desde a concepção, e ser olhado dentro do contexto da nova economia do conhecimento, observando estratégias, design, negócios, tecnologia e inovação.

Efeito de Rede

O que marcas como AirBnb, Uber, Netflix e Nike têm em comum? Elas são exemplos das novas plataformas figitais, que introduziram nos mercados lógicas competitivas inéditas, criaram seus ecossistemas pautados por cooperação simultânea, interação, conectando consumidores, fornecedores, complementadores e intermediários. Nestes modelos de negócios, o marketing ganhou fluxo e se redesenha de acordo com os cenários. O que impulsiona isso é a ferramenta chamada feedbacks, que graças à utilização da inteligência artificial, gera customização da experiência para o cliente, elevando, inclusive, a importância da boa e velha recomendação, só que agora dentro do conceito do efeito de rede.

“As marcas vão precisar conhecer essa nova metodologia e ter pessoas capacitadas para usá-la, levando em consideração diversos fatores, desde entender de negócios a aprender a utilizar a inteligência artificial”, afirma Rosário Pompéia.

Será preciso saber de pessoas para fazer a engrenagem funcionar, proporcionando experiências de comunicação humanizada a partir do descobrir, criar, articular e satisfazer as necessidades de clientes. Para isso será essencial captar aspirações, criar valor, estudar comportamentos e novos hábitos, além de ter capacidade para avaliar se produtos e serviços atendem à comunidade ou precisam de um redesenho.

Um Manifesto para o Marketing do Futuro…

- Digital e social não são, nunca foram, canais.

- O futuro acontece em rede

- O marketing no futuro é de, para e em plataformas.

- O marketing do futuro tem propósito.

- A estratégia de marketing e o marketing estratégico são parte essencial da estratégia do negócio.

- O marketing do futuro redesenha a arquitetura do negócio.

- O marketing do futuro muda a organização do negócio.

- O marketing do futuro acontece em tempo [quase] real.

- AEIOU: as ações do marketing do futuro são orquestradas em todas as facetas do negócio.

- O marketing do futuro demanda gente competente.

Agenda Bahia completa 14 edições

Tecnologia, games, afro empreendedorismo e economia circular serão o foco de palestras, painéis e talks na 14ª edição do Agenda Bahia, evento anual realizado pelo Jornal CORREIO, com o objetivo de discutir inovação, relações interpessoais e sustentabilidade. Com o tema central “Conectados”, o encontro será no dia 11 de agosto, das 8h às 19h45, no SENAI CIMATEC, no bairro de Piatã. As inscrições gratuitas podem ser feitas através do site: www.agendabahiacorreio.com.br, plataforma que também fará a transmissão ao vivo do evento.

O Agenda Bahia 2023 é uma realização do CORREIO, com patrocínio da Unipar, apoio institucional da FIEB e Sebrae, apoio da Wilson Sons, Salvador Bahia Airport, Suzano e 4events e parceria da Braskem e Rede+.