Marcos Braz surpreende e fala sobre investida do Flamengo em De La Cruz

Marcos Braz. Crédito: Alexandre Vidal/CRF

O mundo do futebol brasileiro foi recentemente abalado por alegações de uma nova proposta de transferência para De La Cruz, o jogador estelar do River Plate. No entanto, Marcos Braz, o vice-presidente de futebol do Flamengo, negou categoricamente tais especulações.



De acordo com várias fontes, alegou-se que o Flamengo fez uma nova tentativa de adquirir o talentoso jogador do River Plate, De La Cruz, após a recente eliminação da equipe. No entanto, essas alegações foram refutadas por Marcos Braz, que as classificou como infundadas.

Em resposta à especulação, Braz afirmou que não houve nenhuma discussão com Bruno Spindel, o diretor-executivo do Flamengo, sobre o assunto. Ele expressou sua incredulidade, dizendo:

"Não procede [que o Flamengo foi atrás do River após a eliminação], nem conversei com o Bruno Spindel [diretor-executivo] sobre esse assunto. Não tem sentido".

A janela de transferências internacionais já está fechada e os elencos dos clubes brasileiros estão definidos para o segundo semestre. Portanto, não há possibilidade de adquirir novos jogadores de outras equipes neste momento.

Apesar da negação de uma nova proposta por De La Cruz, o Flamengo foi o clube brasileiro que mais investiu durante a janela de transferências. Desembolsou um total de R$ 91 milhões em duas contratações: o atacante Luiz Araújo e o volante Allan.

De La Cruz deve ser negociado após queda na Libertadores

A derrota do River Plate para o Internacional na Libertadores e a consequente eliminação dos argentinos podem ter reacendido as esperanças do Flamengo.

O nome em destaque é Nicolás De la Cruz, meio-campista uruguaio que despertou o interesse do clube carioca. O técnico Sampaoli o considera o substituto ideal para a vaga deixada por Vidal. Agora, o Flamengo está disposto a aumentar sua proposta pelo jogador, que pertence ao River Plate e ao Liverpool, do Uruguai.

O Flamengo enfrenta concorrência do Al Duhail, do Catar, na disputa por De la Cruz. Segundo análise do jornal "Olé", os árabes estão dispostos a oferecer uma quantia indecente pelo jogador uruguaio. A proposta do Al Duhail já cobriria a multa milionária imposta pelo River Plate. Essa situação complica ainda mais a posição do Flamengo, que terá que mostrar seu poder financeiro para levar o jogador.

A eliminação do River Plate na Libertadores tem um impacto financeiro significativo. O clube argentino deixa de ganhar cerca de US$ 5 milhões, apenas em participação - entre prêmios da Conmebol e arrecadação nos jogos disputados em seu estádio, o Monumental. Essa situação pode forçar o River Plate a ser mais exigente nas negociações com o Flamengo.

A contratação de De la Cruz seria uma oportunidade valiosa para o Flamengo reforçar seu meio-campo. O jogador possui características técnicas e táticas que se encaixam no estilo de jogo do clube carioca. Além disso, sua experiência em competições sul-americanas, como a Libertadores, seria um grande trunfo para o Flamengo.

*Por Celso Martins, jornalista de BH