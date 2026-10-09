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Meninos Rei e Vini Figueira unem moda e gastronomia em Salvador

Encontro na Casa MD Beach Class, em Ondina, integrou a programação da 28ª edição do Salvador Restaurant Week, que reúne mais de 140 restaurantes até 1º de novembro

  • Foto do(a) author(a) Estúdio Correio
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  • Estúdio Correio

  • Marília Gabriela Cruz

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 18:55

Salvador Restaurant Week na Casa MD
Salvador Restaurant Week na Casa MD Crédito: Azus Filmes

Moda e gastronomia dividiram a cena na Casa MD Beach Class, em Ondina, na noite desta quinta-feira (8). O encontro reuniu a marca baiana Meninos Rei e o chef Vini Figueira em uma experiência de lançamento ligada à 28ª edição do Salvador Restaurant Week.

“A boa gastronomia nunca sai de moda” foi o mote da ação, apresentada por Moura Dubeux e Claro. A proposta aproximou o trabalho do chef e a criação de moda dos irmãos Céu e Júnior Rocha, à frente da Meninos Rei, colaboradora do evento.

Salvador Restaurant Week na Casa MD

Salvador Restaurant Week na Casa MD por Azus Filmes
Salvador Restaurant Week na Casa MD por Azus Filmes
Salvador Restaurant Week na Casa MD por Azus Filmes
Salvador Restaurant Week na Casa MD por Azus Filmes
Salvador Restaurant Week na Casa MD por Azus Filmes
Salvador Restaurant Week na Casa MD por Azus Filmes
Salvador Restaurant Week na Casa MD por Azus Filmes
Salvador Restaurant Week na Casa MD por Azus Filmes
Salvador Restaurant Week na Casa MD por Azus Filmes
Salvador Restaurant Week na Casa MD por Azus Filmes
Salvador Restaurant Week na Casa MD por Azus Filmes
Salvador Restaurant Week na Casa MD por Azus Filmes
Salvador Restaurant Week na Casa MD por Azus Filmes
Salvador Restaurant Week na Casa MD por Azus Filmes
Salvador Restaurant Week na Casa MD por Azus Filmes
Salvador Restaurant Week na Casa MD por Azus Filmes
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Salvador Restaurant Week na Casa MD por Azus Filmes
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Salvador Restaurant Week na Casa MD por Azus Filmes
Salvador Restaurant Week na Casa MD por Azus Filmes
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Salvador Restaurant Week na Casa MD por Azus Filmes

Com uma identidade marcada pelo uso de tecidos africanos, cores e combinações de estampas, a Meninos Rei construiu uma trajetória que conecta ancestralidade e moda contemporânea. A marca baiana também integra o circuito nacional, com participações na São Paulo Fashion Week.

O encontro aconteceu com o festival já em curso. Até 1º de novembro, o Salvador Restaurant Week reúne mais de 140 restaurantes. Com o tema “Brasil de Norte a Sul”, a iniciativa valoriza ingredientes, receitas e tradições das cinco regiões brasileiras. As casas participantes oferecem menus completos, com entrada, prato principal e sobremesa, a preços fixos entre R$ 59,90 e R$ 119, com opções para almoço e jantar.

Leia mais

Imagem - Salvador Restaurant Week reúne mais de 140 restaurantes; veja

Salvador Restaurant Week reúne mais de 140 restaurantes; veja

Imagem - Salvador Restaurant Week reúne mais de 140 restaurantes com menus a partir de R$ 59,90

Salvador Restaurant Week reúne mais de 140 restaurantes com menus a partir de R$ 59,90

Realizado pela Brasil Restaurant Week e Licia Fabio Produções, o festival é apresentado pelo Salvador Shopping, com patrocínio de Stella Artois e Corona Cero, parceria da Claro, apoio da Rede UNIFTC e Moura Dubeux e promoção da Rede Bahia, GFM 90.1 e Jornal CORREIO. A edição também mantém uma ação social em benefício das Obras Sociais Irmã Dulce, com a possibilidade de doação opcional de R$ 2 por menu consumido.

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Salvador Restaurant Week 2026

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