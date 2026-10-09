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Meninos Rei e Vini Figueira unem moda e gastronomia em Salvador

Encontro na Casa MD Beach Class, em Ondina, integrou a programação da 28ª edição do Salvador Restaurant Week, que reúne mais de 140 restaurantes até 1º de novembro



M Estúdio Correio

Marília Gabriela Cruz

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 18:55

Salvador Restaurant Week na Casa MD Crédito: Azus Filmes

Moda e gastronomia dividiram a cena na Casa MD Beach Class, em Ondina, na noite desta quinta-feira (8). O encontro reuniu a marca baiana Meninos Rei e o chef Vini Figueira em uma experiência de lançamento ligada à 28ª edição do Salvador Restaurant Week.

“A boa gastronomia nunca sai de moda” foi o mote da ação, apresentada por Moura Dubeux e Claro. A proposta aproximou o trabalho do chef e a criação de moda dos irmãos Céu e Júnior Rocha, à frente da Meninos Rei, colaboradora do evento.

Salvador Restaurant Week na Casa MD 1 de 30

Com uma identidade marcada pelo uso de tecidos africanos, cores e combinações de estampas, a Meninos Rei construiu uma trajetória que conecta ancestralidade e moda contemporânea. A marca baiana também integra o circuito nacional, com participações na São Paulo Fashion Week.

O encontro aconteceu com o festival já em curso. Até 1º de novembro, o Salvador Restaurant Week reúne mais de 140 restaurantes. Com o tema “Brasil de Norte a Sul”, a iniciativa valoriza ingredientes, receitas e tradições das cinco regiões brasileiras. As casas participantes oferecem menus completos, com entrada, prato principal e sobremesa, a preços fixos entre R$ 59,90 e R$ 119, com opções para almoço e jantar.