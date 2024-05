CAPACITAÇÃO

Mercado demanda reformulação do sistema educacional

Neoindustrialização requer habilidades técnicas e competências digitais que pedem reformas na educação



Murilo Gitel

Publicado em 25 de maio de 2024 às 06:00

Unidade integrada do SESI e do SENAI em Camaçari Crédito: Leandro Silva/Coperphoto/Sistema FIEB.

A neoindustrialização requer uma mão de obra qualificada e adaptável, o que demanda uma reformulação do sistema educacional brasileiro para enfatizar, além da educação básica, a profissional e a superior, com foco em habilidades técnicas e competências digitais necessárias para a indústria do futuro.

A qualificação e valorização da mão-de-obra baiana permeiam a atuação da Neoenergia Coelba. Para formar profissionais que atuem no sistema elétrico, a empresa lançou, em 2017, a Escola de Eletricistas. A iniciativa forma pessoas de maneira gratuita para atuarem com a eletricidade, seja na rede elétrica ou em residências.

Ministrado em parceria com o SENAI, o conteúdo é dividido em duas partes (teórica e prática), possibilitando uma formação completa para os alunos. Todas as pessoas com idade acima de 18 anos, ensino médio completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) podem se inscrever.

Escola de Eletricistas tem turma exclusiva para mulheres, uma iniciativa pioneira da Neoenergia Coelba Crédito: Foto: Divulgação

Contratação

Ao final do curso, todos os eletricistas formados têm a possibilidade de ser contratados pela Neoenergia Coelba, ingressando como colaboradores da empresa, onde terão a oportunidade de desenvolver carreira.

Em alinhamento com os demais objetivos sociais da empresa, a Neoenergia Coelba foi a primeira distribuidora do Brasil a criar turmas exclusivas para mulheres, a fim de promover a diversidade e a inclusão em um ambiente ainda majoritariamente dominado pelos homens. Desde o seu início, a Escola já formou cerca de 300 mulheres eletricistas.

Treinamentos

Em sua busca permanente pelo aumento da competitividade, as empresas orientam seus investimentos para aporte de novas tecnologias e equipamentos. Mas, um ponto comum, independentemente do segmento na qual a companhia está inserida, é a melhoria da qualificação das pessoas que nela trabalham. A Tronox encontra-se bastante alinhada com esse conceito, atuando em múltiplas frentes para preparação dos seus profissionais.

"A empresa conta com um robusto programa de formação para posições iniciais nas carreiras industriais, onde, ao longo de 14 meses, jovens das áreas de operação, mecânica, automação, química, elétrica e instrumentação atendem a uma agenda de treinamentos em regime integral, mesclando atividades teóricas com vivências práticas. Com 20 anos de existência, esse programa já preparou mais de 200 jovens que hoje compõem seu quadro de profissionais ou atuam em importantes empresas da nossa região" Bertrand Carneiro L&D and Talent Acquisition Leader da Tronox

Capacitação

Maior produtora mundial de celulose e uma das maiores produtoras de papéis da América Latina, a Suzano capacita jovens em situação de vulnerabilidade social para o mercado de trabalho, o que pode ser observado nos investimentos em educação feitos pela companhia, como o Programa Suzano de Educação (PSE) e o Formare.

A companhia, que tem fábrica em Mucuri (BA), já alcançou, por meio de seus projetos sociais, programas e iniciativas, mais de 52 mil participantes (diretos e indiretos), em 82 comunidades e mais cinco sedes municipais. Parcerias estratégicas, como a recente colaboração com a Fundação Banco do Brasil, estão impulsionando a cadeia produtiva local e promovendo o desenvolvimento econômico sustentável.

“Em conformidade com os nossos ‘Compromissos para Renovar a Vida’, os quais têm sinergia com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, estamos realizando uma verdadeira transformação social nos municípios do Extremo Sul da Bahia, por meio das iniciativas que visam reduzir a pobreza e fomentar a evolução da educação”, destaca o gerente executivo industrial da Unidade de Mucuri, Heverton Dias.

Cursos

O SENAI Bahia está com inscrições abertas para cursos técnicos em 12 cidades. No total, o processo seletivo 2024.2 oferece 7.350 vagas, sendo 1.070 bolsas gratuitas. Das bolsas oferecidas, 605 são para cursos presenciais e 465 para cursos semipresenciais. Destinadas a estudantes que tenham obtido pontuação média igual ou superior a 500 pontos no Enem, entre os anos de 2016 a 2023, as inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela internet, até o dia 3 de julho, no endereço www.tecnicosenai.com.br, ou presencialmente nas centrais de atendimento ao candidato das unidades do SENAI Bahia.