Ministério Público Federal e Marinha na Capital da Amazônia Azul

Chegada da Família Real a Salvador - Cândido Portinari. Salão Nobre da Associação Comercial da Bahia, fundada em 1811. Crédito: Reprodução

O mural de Candido Portinari, de 24 m², exposto no Salão Nobre da bicentenária Associação Comercial da Bahia (ACB) retratando a chegada de Dom João VI a Salvador, em 1808, após a travessia do Oceano Atlântico movido a energia eólica, foi visitado por procuradores do Ministério Público Federal dos 17 estados costeiros brasileiros, durante o lançamento do projeto “Economia do Mar na Amazônia Azul”, do MPF, que escolheu Salvador e a Baía de Todos-os-Santos, Capital da Amazônia Azul, como berço da civilização brasileira, para sediar do evento.

Baseada na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (Unclos), que confere aos países costeiros uma Zona Econômica Exclusiva (ZEE) contígua de 200 milhas náuticas de largura, a Marinha batizou como Amazônia Azul a ZEE brasileira de 5,7 milhões de Km², onde a lâmina d’água, solo e subsolo integram e ampliam o território nacional, pesquisado e monitorado pela Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM) – www.marinha.mil.br/secirm.

A Década das Nações Unidas da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável (ONU 2021-2030) destaca os oceanos que cobrem 361 milhões de km², cerca de 71% da superfície da Terra. O Pacífico tem 168,7 milhões de km², (46,6%); o Atlântico 85,1 milhões km², (23,5%); o Índico 70,5 milhões km², (19,5%); o Antártico 21,9 milhões km², (6,1%) e o Ártico 15,5 milhões km², (4,3%) e são vitais para a economia mundial, movimentando nas suas rotas mais de 95% dos bens comercializados por um PIB global de US$ 100 trilhões.

Três quartos dos países do mundo fazem fronteira com um oceano. Além da função natural de provedor de alimentos, e das algas marinhas serem responsáveis pela produção da maior parte do oxigênio do planeta, os oceanos regulam o clima e o tempo. Quase metade da população mundial (44%) vive e trabalha a 150 km da costa.

Relatórios da OCDE (Organização para Cooperação e o Desenvolvimento Econômico), alinhados com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) e o ESG, indicam que nove em cada dez investidores estão interessados em financiar a economia oceânica sustentável como fonte de alimentos, parques eólicos offshore, prospecção mineral e combustíveis navais carbono zero. A restauração dos ecossistemas costeiros para garantir a subsistência das comunidades locais e como ambientes para lazer, também estão no foco dos ‘investimentos azuis’ apoiados no Brasil pelo Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC).

Ao unir a inteligência jurídica do MPF e a inteligência marítima da Marinha do Brasil para acompanhar investimentos no mar – ora instigados pela inteligência artificial (IA) – avanços no ordenamento do espaço através do Planejamento Espacial Marinho (PEM) se fazem urgentes para atender ao compromisso assumido pelo Brasil durante a Conferência da ONU para os Oceanos, em 2017, de implantação até 2030. O PEM da região marinha do Sul do país, apoiado pelo BNDES, é um projeto-piloto que poderá ser usado por outras regiões brasileiras.

O PEM é um instrumento público, multissetorial, de cunho operacional e jurídico, e uso compartilhado, indispensável para garantir a governança sustentável das riquezas e promover a geração de divisas da economia do mar que movimenta, no Brasil, cerca de R$ 2 trilhões por ano, valor equivalente ao produzido anualmente pela agricultura.

O mercado financeiro internacional motivado, já segue tendências azuis. Os chamados ‘Blue Bonds’ (títulos azuis), referenciados pela Associação Internacional do Mercado de Capitais (ICMA) e pela International Maritime Organization (IMO), agência das Nações Unidas responsável pela segurança e proteção da navegação e pela prevenção da poluição marinha; inovam ao redor do mundo, a exemplo da Ørsted, companhia petrolífera estatal da Dinamarca, que anunciou sua primeira oferta de "títulos azuis", para levantar € 100 milhões destinados a financiar a biodiversidade oceânica e iniciativas de navegação sustentável.

Articulando-se com as inovações tecnológicas desses investimentos transnacionais, o ‘Cluster Tecnológico Naval da Capital da Amazônia Azul’, apoiado pela Empresa Gerencial de Projetos Navais (Emgepron), vinculada ao Ministério da Defesa; realizou a sua primeira reunião de planejamento na Comissão de Economia do Mar da ACB, em cooperação com a Federação das Indústrias da Bahia (FIEB) e o Cimatec Mar, criado para apoiar atividades e pesquisas marítimas industriais e comerciais.

Já realizado para as Zonas Econômicas Exclusivas (ZEE) de vários países do mundo, o PEM, agora acompanhado de perto pelo MPF, que vela pela observância da Constituição e das leis; reforça a segurança jurídica para investimentos no mar, incluindo petróleo e gás, defesa, energia offshore, portos e transporte marítimo, indústria naval, extração mineral, turismo e esportes náuticos, pesca e aquicultura, biotecnologia, cultura popular e culinária; visando trazer inteligências e governanças novas para o desenvolvimento sustentável da Economia do Mar na Amazônia Azul.

Por Eduardo Athayde*

*Eduardo Athayde, é diretor do WWI no Brasil, e coordenador da Comissão de Economia do Mar da Associação Comercial da Bahia. [email protected]