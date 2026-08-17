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Miss Bahia 2027: veja as 20 candidatas ao título

Concurso reúne representantes de várias cidades da Bahia; final acontece em 31 de agosto, em Camaçari

  • G

  • Gabriela Araújo

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 14:00

Gabrielle Montalvão foi a vencedora do Miss Bahia 2026
Gabrielle Montalvão foi a vencedora do Miss Bahia 2026 Crédito: Reprodução/Instagram

Vinte candidatas disputam o título de Miss Bahia 2027, representando cidades de diferentes regiões do estado. O concurso acontece entre os dias 29 e 31 de agosto, com o confinamento realizado no Hotel Intercity Salvador, onde as participantes terão uma programação de preparação e avaliações.

A grande final será realizada no dia 31 de agosto, no Teatro Cidade do Saber, em Camaçarii, na Região Metropolitana de Salvador. Na ocasião, serão eleitas as representantes da Bahia nos concursos nacionais nas categorias Teen e Adulto.

Miss Bahia 2027

Erika Bicet é a representante da cidade de Baixa Grande  por Divulgação/Miss Bahia
Franciny Souza representa a cidade de Brumado por Divulgação/Miss Bahia
A cidade de Caetité é representada por Lidiane Neves  por Divulgação/Miss Bahia
Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, tem Flávia Cândida como representante  por Divulgação/Miss Bahia
Andressa Faustino está representando a cidade de Dias d'Ávila  por Divulgação/Miss Bahia
Feira de Santana é representada pela candidata Maria Beatriz Silva por Divulgação/Miss Bahia
Érica de Cássia é uma das candidatas e representa a cidade de Guanambi por Divulgação/Miss Bahia
Ipirá tem como representante no concurso Camila Rios  por Divulgação/Miss Bahia
Heloise Oliveira é a candidata ao Miss Bahia 2027 que representa a cidade de Ipupiara, na categoria Teen por Divulgação/Miss Bahia
Ana Vitória Carvalho está representando Itabuna no Miss Bahia 2027 por Divulgação/Miss Bahia
A cidade de Itacaré está sendo representada no concurso por Bianca Souza  por Divulgação/Miss Bahia
Raissa Rocha está representando o município de Matina no Miss Bahia 2027 por Divulgação/Miss Bahia
De Mundo Novo, Milena Pires é uma das candidatas ao Miss Bahia 2027 por Divulgação/Miss Bahia
Moara Menacker é de Porto Seguro e uma das candidatas ao concurso  por Divulgação/Miss Bahia
Na categoria Teen, Sophia Xavier é a representante de Riacho de Santana no Miss Bahia 2027 por Divulgação/Miss Bahia
Salvador está sendo representada por Victoria Castro no Miss Bahia 2027 por Divulgação/Miss Bahia
Santa Maria da Vitória é representada por Samille Brandão no Miss Bahia 2027 por Divulgação/Miss Bahia
A representante do município baiano de Teolândia no Miss Bahia 2027 é Samara Brito por Divulgação/Miss Bahia
Ubatã está sendo representada no Miss Bahia 2027 por Suelem Santos por Divulgação/Miss Bahia
Laiana Lisboa integra o time de candidatas ao Miss Bahia 2027, representando a cidade de Vitória da Conquista por Divulgação/Miss Bahia
1 de 20
Erika Bicet é a representante da cidade de Baixa Grande  por Divulgação/Miss Bahia

Entre as cidades representadas, estão Salvador, Camaçari, Feira de Santana, Itabuna, Vitória da Conquista, Porto Seguro, Brumado, Guanambi, Itacaré, Dias D'Ávila, além de outros municípios de diferentes regiões baianas.

Confira a lista de candidatas:

Erika Bicet - Baixa Grande

Franciny Souza - Brumado

Lidiane Neves - Caetité

Flávia Cândida - Camaçari

Andressa Faustino - Dias D'Ávila

Maria Beatriz Silva - Feira de Santana

Érica de Cássia - Guanambi

Camila Rios - Ipirá

Heloise Oliveira - Ipupiara

Ana Vitória Carvalho - Itabuna

Bianca Souza - Itacaré

Raissa Rocha - Matina

Milena Pires - Mundo Novo

Moara Menacker - Porto Seguro

Sophia Xavier - Riacho de Santana

Victoria Castro - Salvador

Samille Brandão - Santa Maria da Vitória

Samara Brito - Teolândia

Suelem Santos - Ubatã

Laiana Lisboa - Vitória da Conquista

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