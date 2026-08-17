CONCURSO

Miss Bahia 2027: veja as 20 candidatas ao título

Concurso reúne representantes de várias cidades da Bahia; final acontece em 31 de agosto, em Camaçari

G Gabriela Araújo

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 14:00

Gabrielle Montalvão foi a vencedora do Miss Bahia 2026 Crédito: Reprodução/Instagram

Vinte candidatas disputam o título de Miss Bahia 2027, representando cidades de diferentes regiões do estado. O concurso acontece entre os dias 29 e 31 de agosto, com o confinamento realizado no Hotel Intercity Salvador, onde as participantes terão uma programação de preparação e avaliações.

A grande final será realizada no dia 31 de agosto, no Teatro Cidade do Saber, em Camaçarii, na Região Metropolitana de Salvador. Na ocasião, serão eleitas as representantes da Bahia nos concursos nacionais nas categorias Teen e Adulto.

Miss Bahia 2027 1 de 20

Entre as cidades representadas, estão Salvador, Camaçari, Feira de Santana, Itabuna, Vitória da Conquista, Porto Seguro, Brumado, Guanambi, Itacaré, Dias D'Ávila, além de outros municípios de diferentes regiões baianas.

Confira a lista de candidatas:

Erika Bicet - Baixa Grande

Franciny Souza - Brumado

Lidiane Neves - Caetité

Flávia Cândida - Camaçari

Andressa Faustino - Dias D'Ávila

Maria Beatriz Silva - Feira de Santana

Érica de Cássia - Guanambi

Camila Rios - Ipirá

Heloise Oliveira - Ipupiara

Ana Vitória Carvalho - Itabuna

Bianca Souza - Itacaré

Raissa Rocha - Matina

Milena Pires - Mundo Novo

Moara Menacker - Porto Seguro

Sophia Xavier - Riacho de Santana

Victoria Castro - Salvador

Samille Brandão - Santa Maria da Vitória

Samara Brito - Teolândia

Suelem Santos - Ubatã