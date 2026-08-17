Miss Bahia 2027: veja as 20 candidatas ao título

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Gabriela Araújo
Publicado em 17 de agosto de 2026 às 14:00
Vinte candidatas disputam o título de Miss Bahia 2027, representando cidades de diferentes regiões do estado. O concurso acontece entre os dias 29 e 31 de agosto, com o confinamento realizado no Hotel Intercity Salvador, onde as participantes terão uma programação de preparação e avaliações.
A grande final será realizada no dia 31 de agosto, no Teatro Cidade do Saber, em Camaçarii, na Região Metropolitana de Salvador. Na ocasião, serão eleitas as representantes da Bahia nos concursos nacionais nas categorias Teen e Adulto.
Miss Bahia 2027
Entre as cidades representadas, estão Salvador, Camaçari, Feira de Santana, Itabuna, Vitória da Conquista, Porto Seguro, Brumado, Guanambi, Itacaré, Dias D'Ávila, além de outros municípios de diferentes regiões baianas.
Erika Bicet - Baixa Grande
Franciny Souza - Brumado
Lidiane Neves - Caetité
Flávia Cândida - Camaçari
Andressa Faustino - Dias D'Ávila
Maria Beatriz Silva - Feira de Santana
Érica de Cássia - Guanambi
Camila Rios - Ipirá
Heloise Oliveira - Ipupiara
Ana Vitória Carvalho - Itabuna
Bianca Souza - Itacaré
Raissa Rocha - Matina
Milena Pires - Mundo Novo
Moara Menacker - Porto Seguro
Sophia Xavier - Riacho de Santana
Victoria Castro - Salvador
Samille Brandão - Santa Maria da Vitória
Samara Brito - Teolândia
Suelem Santos - Ubatã
Laiana Lisboa - Vitória da Conquista