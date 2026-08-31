ENTRETENIMENTO

Moraes Musical Moreira leva mais de 12 mil pessoas ao TCA e segue para Recife

Com patrocínio da BB Seguros, musical que celebra a obra do artista baiano também passará por Brasília e Rio de Janeiro



G Estúdio Correio

Gabriela Araújo

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 05:00

Moraes Musical Moreira Crédito: Caio Lírio

Mais de 12 mil pessoas foram a Teatro Castro Alves (TCA), em Salvador, para assistir Moraes Musical Moreira, uma homenagem ao cantor e compositor baiano Moraes Moreira, que completaria 79 anos em 2026. A montagem, que conta com patrocínio da BB Seguros, por meio da Lei Rouanet, e realização do Ministério da Cultura, estreou nacionalmente na capital baiana e, agora, segue para o Teatro Luiz Mendonça, em Recife, com apresentações nos dias 4, 5 e 6 de setembro.

Com direção da atriz e coreógrafa Ana Paula Bouzas, a peça conduz o público por uma viagem pela obra e pelo universo criativo do artista. “Sou ouvinte de Moraes Moreira desde a minha infância. Meu corpo se formou em movimento pela música popular brasileira: em casa, nos auditórios das escolas, nas festas de rua, nos teatros. ‘Moraes Musical Moreira’ é nossa declaração carinhosa a esse assombro criativo que ele é, o nosso desejo de partilhar a presença de um patrimônio musical brasileiro em nossos corpos, celebrar a magnitude de quem viveu em estado constante de inspiração, numa conexão profunda, sincera e refinada entre a sua arte e seu povo”, destacou a diretora.

Moraes Musical Moreira 1 de 7

A montagem destaca a diversidade sonora presente na trajetória de Moraes Moreira, reunindo referências de gêneros como frevo, choro, rock, samba, forró, MPB e pop, além da poética cordelista.

“A nossa visão inicial foi a de evidenciar a multiplicidade de gêneros musicais que Moraes dominava como poucos. O choro, o frevo, o baião, a bossa nova, estão presentes em sua integridade, dialogando com um coro da massa, esse Bloco do Prazer, muitas vezes em uníssono, cantando a plenos pulmões essa música que ecoa em nossas cabeças e corações”, explicaram os diretores musicais João Milet Meirelles e Ronei Jorge.

De acordo com Jai Bispo e Isis Carla, responsáveis pela direção coreográfica do musical, o show é composto por um elenco diverso, com movimentos próprios, em diálogo com o colorido das danças populares brasileiras e das músicas de Moraes.

“Moraes, pra mim, é o plural que alcança plurais e se torna um artista singular, único. Dos auto-falantes pras avenidas, sua obra não pertence a uma época, ela se encaixa em qualquer tempo e deixa e recebe um tanto de cada geração que o escuta", destacou o ator Rodrigo Sestrem, que vive Moraes no palco.

Além de Salvador e Recife, a turnê nacional de Moraes Musical Moreira também passará por Brasília, de 24 a 26 de setembro, e Rio de Janeiro, de 5 a 29 de novembro.

Serviço

Moraes Musical Moreira em Recife

Quando: 4 a 6 de setembro, de sexta a domingo;

Horários: sexta e sábado, às 20h; domingo, às 16h e 20h;

Onde: Teatro Luiz Mendonça, Av. Boa Viagem, Boa Viagem, Recife (PE);

Ingressos: a partir de R$ 25, no site do teatro;

Clientes BB Seguros: 45% de desconto sobre o valor da inteira utilizando o cupom BBSEGUROSMORAESMUSICAL;

Clientes Banco do Brasil: 20% de desconto no pagamento com cartões Banco do Brasil;

Descontos não cumulativos.