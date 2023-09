Multissetorial e público, Planejamento Espacial Marítimo é indispensável para a Amazônia Azul

Rodrigo Carvalho compartilhou com o público a experiência do Plano de Gestão do Espaço Marinho da Bélgica . Crédito: Florian Boccia

Se “navegar é preciso”, como já anunciava o célebre poema do escritor português Fernando Pessoa, quando o assunto é a Amazônia Azul, há um consenso de que planejar também é preciso. Daí a importância do Planejamento Espacial Marinho (PEM), instrumento coordenado pela Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM).



Segundo definição da Marinha do Brasil, o PEM é um poderoso instrumento público, multissetorial, de cunho operacional e jurídico, indispensável para garantir a governança e a soberania da Amazônia Azul. Sua relevância foi abordada na apresentação feita pelo capitão de Mar e Guerra Rodrigo Carvalho, no dia 18 deste mês, durante o seminário “O Ministério Público em Defesa da Amazônia Azul”, realizado no Wish Hotel da Bahia.

Carvalho, que integra a CIRM, explicou que o Brasil assumiu em 2017 o compromisso de implementar o PEM até 2030. “Para isso é importante que governos e demais instituições atuem na governança. O PEM é fundamental, por exemplo, para o desenvolvimento da energia eólica offshore”, citou.

O oficial compartilhou com o público a experiência do Plano de Gestão do Espaço Marinho da Bélgica, que possibilitou a implantação de um parque eólico offshore em menos de dois anos. “Queremos, até 2030, permitir que projetos semelhantes sejam implantados no Brasil. Como são investimentos em longo prazo, precisamos fornecer o arcabouço jurídico para o governo e os investidores”, detalhou Carvalho.

Marinês Sherer: o PEM é a base para a Economia Azul. Crédito: Florian Boccia

Base de Economia Azul

Na mesma linha, a coordenadora-geral do Gerenciamento Costeiro do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), Marinês Scherer, a meta é de que 33% dos territórios marítimos nacionais estejam cobertos por planos de PEM até 2030. “Não existe Economia Azul sem que ela esteja associada aos ecossistemas. O PEM é a sua base, levando-se em conta sua importância para a segurança jurídica”, defendeu.

Os desafios para o desenvolvimento do turismo náutico foram apresentados pela coordenadora do Grupo de Turismo Náutico do Fórum Náutico Paulista (FNP), Bianca Colepicolo. “É muito mais rápido e eficiente a gente organizar o turismo para levar emprego e renda para as pessoas, do que em relação a qualquer outra atividade”, afirmou.

Bianca Colepicolo: veleiro a preço de carro popular é um dos projetos da FNP. Crédito: Florian Boccia

Turismo náutico e reciclagem

A representante do FNP citou o fator cultural como um dos principais desafios para o turismo náutico no Brasil, juntamente com a infraestrutura. “A percepção que boa parte que as pessoas têm é de que barco é coisa de rico. No imaginário popular é sempre um iate, por exemplo. Um de nossos projetos pretende lançar o primeiro veleiro a preço de carro popular”, projetou Colepicolo.

André Sochaczewski citou as oportunidades do mercado da reciclagem de embarcações para à Bahia. Crédito: Florian Boccia

Atualmente, o mercado global da reciclagem de embarcações conta com apenas quatro grandes players (Bangladesh, Paquistão, Turquia e Índia). O Brasil pode passar a ter parte dessa fatia, segundo o analista de negócios da Empresa Gerencial de Projetos Navais (Emgepron), André Sochaczewski. Para isso, é essencial desenvolver o arcabouço jurídico necessário.

“Hoje tramita no Congresso o Projeto de Lei de Reciclagem de Embarcações (nº 1584/21), que será a primeira legislação sobre o assunto em nível nacional e trará mais segurança jurídica para essa atividade. A Bahia pode se beneficiar bastante, uma vez que possui estaleiros e siderúrgicas, criando mais emprego e renda para a população e tributos para o estado”, ressaltou Sochaczewski.

5 princípios do PEM

1) É baseado nos ecossistemas;

2) Deve ser integrado entre diferentes órgãos e instituições;

3) Deve ser adaptável;

4) Estratégico com foco no longo prazo;

5) Processo participativo desde o início (participação de toda a sociedade).

