EMPRESAS

NR-1: empresas devem prevenir riscos psicossociais no trabalho; veja o que muda

Norma inclui fatores como sobrecarga, assédio e pressão excessiva no gerenciamento de riscos ocupacionais; curso on-line da Aflorar orienta líderes e empresários sobre a aplicação das regras

Estúdio Correio

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 05:00

Vanessa Almeida Crédito: Veri Studio

A pressão por resultados, o excesso de tarefas, os conflitos e a falta de comunicação podem afetar a saúde dos trabalhadores e o desempenho das equipes. Diante desse cenário, a atualização da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), em vigor desde 26 de maio de 2026, reforça a importância de identificar e prevenir fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho. Para empresários e profissionais que lideram equipes, entender o que muda na norma e como aplicá-la à rotina das empresas é um passo importante para uma gestão mais segura e responsável.

De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), a atualização da NR-1 inclui expressamente os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho no gerenciamento de riscos ocupacional. Na prática, as empresas precisam identificar e avaliar situações como sobrecarga de tarefas, assédio e falta de apoio no ambiente profissional, adotando medidas preventivas adequadas às condições de trabalho.

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Para Vanessa, gestora da Aflorar, compreender as mudanças é fundamental para que as empresas se preparem para as exigências da norma e reconheçam como as decisões do dia a dia podem influenciar as condições de trabalho.

"A NR-01 estabelece as diretrizes gerais para o gerenciamento dos riscos ocupacionais. Com a atualização, os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho passaram a ser mencionados expressamente nesse gerenciamento, reforçando a necessidade de as empresas identificarem, avaliarem e prevenirem situações que possam comprometer a saúde dos trabalhadores", explicou.

Quais são os riscos psicossociais no trabalho?

Nem sempre os riscos psicossociais são percebidos com facilidade. Em muitas empresas, jornadas sobrecarregadas, metas incompatíveis com os recursos disponíveis, responsabilidades pouco definidas e falta de apoio da liderança acabam incorporadas à rotina, como se fossem parte inevitável do trabalho.

Essas condições, no entanto, merecem atenção. A exposição a fatores de risco psicossociais pode contribuir para o estresse e o adoecimento relacionado ao trabalho, além de prejudicar o relacionamento entre colegas, a comunicação e o funcionamento das equipes.

Identificar esses riscos exige olhar para a forma como o trabalho é organizado. É preciso avaliar se a distribuição das tarefas é adequada, se os profissionais contam com os recursos necessários para cumprir suas funções e se existem canais de comunicação para relatar problemas e buscar soluções.

A participação dos trabalhadores também é importante nesse processo, já que a experiência de quem realiza as atividades diariamente pode ajudar a identificar situações que precisam ser corrigidas.

"Muitas situações que se tornaram comuns nas empresas merecem atenção: sobrecarga de trabalho, metas incompatíveis com os recursos disponíveis, pressão excessiva, jornadas prolongadas, falta de clareza sobre responsabilidades, conflitos recorrentes, assédio, ausência de apoio e direcionamento da liderança e comunicação agressiva", pontuou Vanessa.

O papel dos líderes na prevenção dos riscos psicossociais

A prevenção não é uma responsabilidade restrita aos departamentos de Recursos Humanos ou às equipes de Segurança e Saúde no Trabalho (SST). Empresários, gestores e coordenadores também têm participação importante, pois suas decisões influenciam diretamente a rotina das equipes.

A definição de metas, a distribuição das atividades, a condução de conflitos e a maneira como as cobranças são feitas podem interferir nas condições de trabalho. Por isso, conhecer a NR-1 é importante também para quem ocupa posições de liderança, mesmo sem atuar diretamente com legislação trabalhista ou segurança ocupacional.

Isso não significa que o gestor deva substituir profissionais especializados na avaliação dos riscos. Seu papel é reconhecer situações que merecem atenção, contribuir para a identificação dos problemas e colaborar com as medidas preventivas adotadas pela empresa.

"A participação das lideranças e da direção é indispensável para que as medidas identificadas se transformem em mudanças reais. O empresário precisa compreender que a forma de gerir pode proteger ou expor seus profissionais e o seu negócio a riscos. O gestor precisa avaliar se as metas são viáveis, se a equipe dispõe de recursos, se as responsabilidades estão claras e se os problemas são tratados adequadamente", disse.

Como aplicar a NR-1 na rotina das empresas?

Conhecer a norma é apenas o primeiro passo. Para atender às exigências relacionadas ao gerenciamento de riscos psicossociais, as empresas precisam identificar os perigos, avaliar os riscos e estabelecer medidas de prevenção e acompanhamento, conforme os requisitos aplicáveis à sua realidade.

No cotidiano, isso pode envolver a revisão da distribuição de tarefas, o planejamento de metas compatíveis com os recursos disponíveis, a melhoria da comunicação entre lideranças e equipes e a criação de canais para que os trabalhadores relatem dificuldades.

Essas iniciativas devem fazer parte de um processo estruturado de gerenciamento dos riscos psicossociais, com avaliação das condições reais de trabalho e participação dos profissionais envolvidos. Ações pontuais, isoladamente, não substituem as etapas previstas na norma.

Um dos desafios é justamente transformar as exigências legais em práticas de gestão. Em vez de agir apenas quando surgem conflitos ou problemas, a empresa precisa desenvolver uma cultura de prevenção, capaz de identificar situações de risco e buscar soluções antes que elas provoquem consequências mais graves.

"Um dos erros mais comuns é tratar o problema como uma fragilidade individual. Quando alguém apresenta sinais de esgotamento, a primeira reação pode ser recomendar que essa pessoa desenvolva resiliência, organize melhor o tempo ou controle as emoções", destacou.

Aflorar oferece curso on-line sobre a NR-1

Para aproximar o tema da realidade das empresas, a Aflorar oferece um curso on-line sobre a NR-1, voltado à compreensão da norma e de sua relação com os desafios da gestão cotidiana.

A formação é direcionada a empresários, gestores, coordenadores, profissionais de Recursos Humanos e outras pessoas que exercem funções de liderança e precisam ampliar seus conhecimentos sobre o gerenciamento de riscos ocupacionais e a prevenção dos riscos psicossociais relacionados ao trabalho.

A proposta é ajudar os participantes a compreenderem a importância da norma, reconhecer a relação entre a organização do trabalho e a saúde dos profissionais e entender como as decisões de gestão se conectam às práticas de prevenção.

“Ao longo da minha trajetória, percebi que muitos problemas organizacionais não estão apenas nos processos ou na falta de conhecimento técnico, mas na forma como as pessoas se relacionam, tomam decisões e conduzem o trabalho.Com a inclusão expressa dos fatores de risco psicossociais na NR-01, ficou ainda mais evidente a necessidade de preparar as lideranças para compreender esse tema e agir de forma consistente no dia a dia.

Com a inclusão dos riscos psicossociais no gerenciamento de riscos ocupacionais, o tema passa a exigir atenção de diferentes áreas das empresas. Preparar quem toma decisões, compreender as exigências legais e reconhecer os fatores que podem comprometer a saúde dos trabalhadores são etapas importantes para construir ambientes profissionais mais seguros.



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