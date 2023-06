Número de trabalhadores acima dos 50 anos cresce na Bahia e mercado pede atualizações

Laboratório de Logística do Senai. Crédito: Valter Andrade_Coperphoto_sistema FIEB

Em 2020, ano em que completou duas décadas de serviços prestados por uma grande empresa de bebidas, Mario Cesar Alencar foi demitido, em decorrência de cortes motivados pela pandemia da covid-19. Com 51, anos de idade, Mario resolveu buscar uma qualificação profissional para facilitar a recolocação no mercado de trabalho. “Por conta da idade, eu sabia que ia encontrar dificuldades para conseguir um novo emprego. Nesse período, tive a oportunidade de fazer o curso de Eletrotécnica pelo SENAI BAHIA”, explica. “Como era uma atividade que já eu desenvolvia, vi ali uma oportunidade de agregar mais conhecimentos e atualizar o curriculum para ganhar um novo fôlego na volta ao mercado”, diz.

Enquanto dava os primeiros passos no novo curso, Mario participou de alguns processos seletivos para vagas de emprego formal e constantemente recebia o mesmo feedback. “Eles diziam que o meu curriculum era muito bom, mas tinham optado por outro candidato. Ao longo do curso, porém, acabei descobrindo um novo mundo”, relata. “O contato com os colegas, principalmente os mais jovens e também o suporte dos professores que entendem os desafios de voltar para a sala de aula depois de certa idade, me ajudaram a enxergar um mundo além do emprego formal e comecei a empreender”, completa.

Hoje, com uma demanda de trabalho que nem sempre consegue dar conta sozinho, Mario, que também atua com refrigeração e climatização, já começa a pensar em ampliar os negócios e contratar funcionários para atender a clientela que não para de crescer. “Hoje tenho uma visão até melhor da profissão do que tinha antes e o SENAI BAHIA me ajudou muito nesse processo, pois se trata de uma instituição respeitada no mercado e, mesmo antes de concluir o curso, diversas portas já estão se abrindo”, afirma.

Histórias como a de Mario, tem se tornado cada vez mais recorrentes no mercado baiano, já que o número de trabalhadores com mais de 50 anos, mais que dobrou, no estado, ao longo dos últimos 15 anos. Os dados são de levantamento recente, realizado pelo SENAI, com base na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). O estudo revelou que em 2006 havia 217,3 mil profissionais com mais de 50 anos empregados no estado (12,9% dos postos de trabalho). Em 2021, número subiu para 445,8 mil.

Qualificação

De acordo com a gerente executiva de Educação Profissional do SENAI BAHIA Patrícia Evangelista, a mudança no perfil etário dos trabalhadores exige requalificações e atualizações de quem quer se manter competitivo no mercado no qual já atua ou mesmo para quem está pensando em expandir os horizontes e fazer uma transição de carreira. “Temos observado uma participação cada vez maior desse público mais maduro em nossos cursos. São pessoas que buscam se atualizar, principalmente em relação aos avanços tecnológicos ou mesmo profissionais que estão em busca de alternativas às áreas nas quais atuam”, afirma.

Os cursos que têm tido a maior procura, segundo Patrícia, são os técnicos em mecânica e eletrotécnica. Com foco no desenvolvimento de múltiplas habilidades, os cursos tem duração média de dois anos, oferecem diversas possibilidades tanto para quem quer disputar uma nova oportunidade de trabalho ou mesmo empreender. “No SENAI BAHIA, trabalhamos, além das competências técnicas, competências

socioemocionais e o que há de mais atualizado nos mais diversos setores, para que os alunos saiam daqui totalmente familiarizados com o que o mercado procura”, aponta.

O SENAI BAHIA está com inscrições abertas para cursos técnicos até o dia 3 de julho, com desconto de 30% na matrícula ( primeira mensalidade). São mais de 5000 vagas para quem está em busca de qualificação profissional. Para saber mais, acesse: https://www.tecnicosenai.com.br