SAÚDE

“Nunca senti isso”: veja 7 sintomas que podem indicar algo mais sério quando o corpo sai do padrão

Dor de cabeça diferente, tontura, confusão mental e falta de ar estão entre os sinais que merecem atenção, especialmente quando surgem de forma súbita ou acompanhados de outros sintomas

Estúdio Correio

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 05:00

Sintomas que não devem ser banalizados Crédito: Imagem gerada por IA

“Eu sempre tenho dor de cabeça.”



“Minha pressão vive oscilando.”

“Essa tontura acontece de vez em quando.”

A familiaridade com determinado sintoma pode gerar falsa segurança. Mas uma das informações mais importantes em medicina é a mudança de padrão.

Sintomas que não devem ser banalizados 1 de 9

1. Dor de cabeça diferente

Uma dor de cabeça súbita, muito intensa, de início incomum ou diferente do padrão habitual da pessoa, principalmente quando acompanhada de alterações neurológicas, vômitos persistentes, desmaio ou alteração do nível de consciência, merece avaliação médica imediata.

2. Tontura acompanhada de alteração neurológica

Nem toda tontura é labirintite. Quando surge associada a perda de força, dificuldade para falar, boca torta, alteração da visão, desequilíbrio importante ou dificuldade de coordenação, é fundamental considerar outras causas e buscar avaliação rapidamente.

3. Palpitação acompanhada de mal-estar

Sentir o coração acelerar ou bater de forma diferente pode acontecer em diversas situações e nem sempre indica um problema grave. Entretanto, quando a palpitação é acompanhada de dor ou pressão no peito, falta de ar, tontura importante, desmaio ou sensação de que vai desmaiar, o quadro merece atenção e avaliação médica imediata.

4. Dor abdominal progressiva

Uma dor abdominal que progressivamente aumenta de intensidade, fica mais localizada ou vem acompanhada de vômitos persistentes, sangramento, febre ou importante piora do estado geral precisa ser investigada.

5. Confusão mental

Especialmente em pessoas idosas, uma mudança repentina no comportamento, desorientação, sonolência excessiva ou confusão mental pode ser a primeira manifestação de um problema de saúde. Infecções, alterações metabólicas, desidratação e outras condições podem se apresentar dessa forma.

6. Fraqueza súbita

A perda súbita de força, principalmente em um lado do corpo, é um importante sinal de alerta para acidente vascular cerebral (AVC). Alterações súbitas da fala, do rosto, da visão ou do equilíbrio também devem ser valorizadas. Nesses casos, não espere os sintomas melhorarem espontaneamente. Procure atendimento de emergência.

7. Falta de ar nova

Uma falta de ar nova, especialmente quando intensa ou acompanhada de dor no peito, sudorese, palidez, tontura ou desmaio, precisa ser avaliada. Em pessoas idosas, é importante lembrar que algumas doenças cardiovasculares podem apresentar sintomas diferentes dos mais conhecidos. A falta de ar pode ser uma manifestação de infarto mesmo sem a presença de uma dor torácica típica.

“Nunca senti isso assim” é uma informação médica

Essa frase merece atenção.

Não é necessário que a pessoa saiba o nome da doença. A percepção de que algo está diferente pode ser extremamente relevante.

O que fazer

Observe:

- início;

- duração;

- intensidade;

- sintomas associados;

- fatores que pioram;

- doenças preexistentes;

- medicamentos.

Em quadros estáveis, Vitalfone e Vitalmed Online podem ajudar na orientação inicial. Havendo sinais de emergência, a prioridade muda para atendimento presencial imediato.

O que NÃO fazer

Não tente “apagar” sintomas importantes com múltiplos medicamentos antes de compreender o que está acontecendo.

Checklist

Pergunte:

É novo? É súbito? É diferente? Está piorando? Existe outro sinal associado?

Quanto mais respostas positivas, maior a necessidade de avaliação.

Contatos

Vitalmed Emergência (para associados): 3180-2000 | 3450-8888 | 2202-8888

Associe-se a Vitalmed: 2202-8686

SAMU: 192

Bombeiros: 193

“O corpo cria padrões. Quando um deles muda de maneira importante, vale prestar atenção”, conclui a Dra. Diana.