Todos os anos são divulgadas novas listas com os melhores técnicos de futebol da Europa. O continente é lar das maiores e mais importantes ligas da modalidade, além de contar com os maiores investimentos do mundo. Desta forma, todos os olhos se voltam para os “professores” dos clubes europeus e seus grandes feitos.



Nossa lista com os maiores técnicos de futebol da Europa



Seja você um torcedor fanático ou um adepto de site de apostas de futebol, provavelmente sabe da importância de acompanhar o mercado de técnicos e seus desempenhos à frente dos times que dirigem.

A seguir, você irá conferir a lista com os principais técnicos do futebol europeu no século 21 para ficar de olho nos protagonistas e, quem sabe, traçar sua estratégia de apostas para a próxima temporada.

5. Zinedine Zidane

Muitos o acusam de contar sempre com a sorte, negando suas habilidades. Mas dificilmente Zinedine Zidane teria faturado três Champions League consecutivas e dois títulos da La Liga se não fosse um treinador de maestria.

Zidane assumiu o Real Madrid quando Cristiano Ronaldo estava em seu auge, mas só isso também não justificaria o sucesso, já que seus antecessores não conseguiram chegar nem perto de suas conquistas nas mesmas condições.

Sua liderança é tão marcante que, em 2018, após alguns resultados negativos, foi demitido do clube merengue para ser recontratado apenas 10 meses depois, com os dirigentes implorando pelo seu retorno já que o time havia despencado de produtividade em sua ausência.

Sem clube desde 2021, após ser substituído por Carlo Ancelotti, as expectativas continuam grande sobre seu futuro no futebol, tendo sido ventilada a ideia até mesmo de assumir a Seleção Brasileira.

4. Jurgen Klopp

Jurgen Klopp é a tradução da agitação e excentricidade. Adepto do Heavy Metal, ele alega que o estilo musical reflete sua personalidade intensa e barulhenta. Por isso mesmo, o alemão é uma figura que inspira renovação e motivação, sendo o responsável por "ressuscitar" dois gigantes em decadência do futebol europeu: Borussia Dortmund e Liverpool, transformando-os novamente em campeões.

Na Alemanha, derrotou o onipotente Bayern de Munique duas vezes pelo título da Bundesliga e paralisou o mundo da bola ao levar o Dortmund à final da Liga dos Campeões. Na Premier League, foi o único capaz de encerrar o jejum de mais de 30 anos do Liverpool pelo título nacional. Ele também levou os Reds a três finais da Liga dos Campeões, faturando uma delas.

3. Sir Alex Ferguson

Apesar de não estar mais na ativa, Ferguson merece seu lugar ao sol nessa lista. O técnico ficou à frente do Manchester United por incríveis 27 temporadas consecutivas e não se cansou de conquistar títulos para os Devils, sendo 13 títulos da liga, cinco Copas da Inglaterra e duas Ligas dos Campeões.

O escocês liderava com mãos de ferro no Old Trafford, tendo papel importante também fora de campo, na administração e liderança do clube. Tamanha era sua importância que, após sua saída, em 2013, o clube tornou-se uma verdadeira confusão, oscilando entre boas e frustrantes temporadas. Até hoje, o Manchester United busca retomar as glórias da Era Ferguson.

2. Carlo Ancelotti

O italiano define sua forma de gestão como a Liderança Tranquila. Calmo, disciplinado e paciente, ele dificilmente eleva o tom de voz e exige respeito de todos ao seu redor.

Ainda assim, com toda classe e requinte do mundo, Ancelotti é um voraz conquistador de títulos. Ele é o único técnico da história a ter conquistado o título nacional em cada uma das cinco principais ligas da Europa, e o maior vencedor da Champions de todos os tempos.

Em 2021, quando o Real Madrid o tirou do Everton, muitos consideravam que o técnico italiano estava em decadência. Afinal, o Everton é um time de segundo escalão entre os integrantes da Premier League.

Mas em sua segunda passagem pelo Real Madrid, Ancelotti deixou que suas conquistas falassem por si próprias: conquistou todos os troféus possíveis em uma temporada de maneira absoluta e indiscutível.

1. Pep Guardiola

Nenhum outro nome faria jus ao primeiro lugar da lista de melhores técnicos da Europa como Pep Guardiola. O catalão soube se reinventar logo após a aposentadoria como jogador para se tornar o maior técnico europeu do século. Em cada no trabalho que assume, é capaz de elevar o futebol a novos patamares, redefinindo clubes e jogadores.

Implacável, ele sabe extrair o máximo de cada um de seus atletas e, mesmo nas vitórias, não admite que eles relaxem. Ainda assim, sabe manter a postura de um bom líder, ganhando respeito e admiração de todos.

Seu trabalho atual, junto ao Manchester City, já dura 6 temporadas e é a grande prova de sua resiliência. Quando foi contratado, o clube tinha acabado de ser adquirido por um bilionário, mas não tinha grande tradição entre os maiores, e dificilmente era aposta na Premier League para ser campeão.