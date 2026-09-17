SAÚDE

Passou mal de madrugada? Veja quando esperar amanhecer é perigoso

Dor no peito, falta de ar, desmaio e confusão mental estão entre os sinais de alerta que indicam a necessidade de atendimento médico imediato

Estúdio Correio

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 05:00

Vitalmed Crédito: Imagem gerada por Inteligência Artificial com supervisão humana

São duas da manhã. Alguém acorda passando mal. Nesse horário, uma dúvida simples ganha proporções enormes: “É seguro esperar até amanhecer?”. Não existe uma resposta única. O mais importante é avaliar como o quadro começou, sua intensidade, evolução, sintomas associados e características do paciente.



“O relógio não determina a gravidade de uma doença. Um sintoma não fica menos importante porque apareceu às duas da manhã”, alerta a Dra. Diana.

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Três perguntas ajudam a organizar a decisão

1. O que está acontecendo agora?

Dor? Febre? Vômito? Falta de ar? Tontura?

2. Como a pessoa está?

Consciente? Orientada? Respirando normalmente? Conseguindo falar? Caminhar?

3. Houve uma mudança brusca?

Sintomas súbitos merecem atenção especial, sobretudo quando envolvem sistema neurológico, coração ou respiração.

Situações em que não se deve esperar

• dor no peito súbita;

• falta de ar importante;

• desmaio;

• convulsão;

• confusão mental repentina;

• boca torta ou dificuldade para falar;

• fraqueza súbita de braço ou perna;

• reação alérgica grave;

• sangramento importante;

• dor súbita muito intensa associada a piora geral.

O Ministério da Saúde inclui problemas cardiorrespiratórios, suspeita de infarto ou AVC, crises convulsivas e crises hipertensivas graves entre situações que justificam acionamento do atendimento pré-hospitalar.

Quando a orientação médica pode ajudar

Imagine uma pessoa consciente, estável, respirando normalmente, mas com um sintoma novo que gera dúvida. Nessas situações, conversar com um médico pode ajudar a estabelecer o próximo passo. O Vitalfone permite orientação médica, enquanto o Vitalmed Online oferece avaliação por telemedicina sem necessidade de agendamento, 24 horas por dia.

A orientação pode resultar em medidas domiciliares, indicação de consulta, necessidade de avaliação presencial ou identificação de sinais que justifiquem atendimento emergencial.

Telemedicina não é “emergência pela câmera”

A consulta virtual é extremamente útil quando clinicamente apropriada, mas possui limites. Se a pessoa apresenta sinais claros de emergência, não se deve atrasar o acionamento do atendimento presencial tentando resolver tudo por vídeo.

Enquanto busca orientação

• mantenha a pessoa acompanhada;

• observe respiração e consciência;

• anote temperatura, quando aplicável;

• se tiver aparelho confiável, registre pressão arterial;

• separe lista de medicamentos;

• identifique quando os sintomas começaram.

O que NÃO fazer

• Tomar “qualquer coisa para dormir e ver ao acordar”.

• Usar antibióticos guardados.

• Dobrar a dose de medicamentos habituais.

• Oferecer remédios prescritos para outra pessoa.

• Ignorar piora progressiva.

Checklist para a madrugada

Antes de decidir esperar, pergunte:

• A pessoa está respirando normalmente?

• Está plenamente consciente?

• Consegue falar normalmente?

Existe dor intensa ou súbita?

• Há perda de força?

• Houve desmaio?

• Os sintomas estão piorando rapidamente?

• É bebê, idoso ou pessoa com doença crônica importante?

Uma resposta preocupante muda a prioridade.

Contatos

Emergência Vitalmed – Salvador: 3180-2000 | 3450-8888 | 2202-8888

Central de Relacionamento: 2202-8686

SAMU: 192

Bombeiros: 193

“Ter acesso à orientação médica durante a madrugada traz tranquilidade, mas o mais importante continua sendo reconhecer quando o quadro ultrapassou a fronteira da dúvida e entrou no território da emergência”, conclui a Dra. Diana.