Passou mal de madrugada? Veja quando esperar amanhecer é perigoso

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Estúdio Correio
Publicado em 17 de setembro de 2026 às 05:00
São duas da manhã. Alguém acorda passando mal. Nesse horário, uma dúvida simples ganha proporções enormes: “É seguro esperar até amanhecer?”. Não existe uma resposta única. O mais importante é avaliar como o quadro começou, sua intensidade, evolução, sintomas associados e características do paciente.
“O relógio não determina a gravidade de uma doença. Um sintoma não fica menos importante porque apareceu às duas da manhã”, alerta a Dra. Diana.
Saúde
1. O que está acontecendo agora?
Dor? Febre? Vômito? Falta de ar? Tontura?
2. Como a pessoa está?
Consciente? Orientada? Respirando normalmente? Conseguindo falar? Caminhar?
3. Houve uma mudança brusca?
Sintomas súbitos merecem atenção especial, sobretudo quando envolvem sistema neurológico, coração ou respiração.
• dor no peito súbita;
• falta de ar importante;
• desmaio;
• convulsão;
• confusão mental repentina;
• boca torta ou dificuldade para falar;
• fraqueza súbita de braço ou perna;
• reação alérgica grave;
• sangramento importante;
• dor súbita muito intensa associada a piora geral.
O Ministério da Saúde inclui problemas cardiorrespiratórios, suspeita de infarto ou AVC, crises convulsivas e crises hipertensivas graves entre situações que justificam acionamento do atendimento pré-hospitalar.
Imagine uma pessoa consciente, estável, respirando normalmente, mas com um sintoma novo que gera dúvida. Nessas situações, conversar com um médico pode ajudar a estabelecer o próximo passo. O Vitalfone permite orientação médica, enquanto o Vitalmed Online oferece avaliação por telemedicina sem necessidade de agendamento, 24 horas por dia.
A orientação pode resultar em medidas domiciliares, indicação de consulta, necessidade de avaliação presencial ou identificação de sinais que justifiquem atendimento emergencial.
A consulta virtual é extremamente útil quando clinicamente apropriada, mas possui limites. Se a pessoa apresenta sinais claros de emergência, não se deve atrasar o acionamento do atendimento presencial tentando resolver tudo por vídeo.
• mantenha a pessoa acompanhada;
• observe respiração e consciência;
• anote temperatura, quando aplicável;
• se tiver aparelho confiável, registre pressão arterial;
• separe lista de medicamentos;
• identifique quando os sintomas começaram.
• Tomar “qualquer coisa para dormir e ver ao acordar”.
• Usar antibióticos guardados.
• Dobrar a dose de medicamentos habituais.
• Oferecer remédios prescritos para outra pessoa.
• Ignorar piora progressiva.
Antes de decidir esperar, pergunte:
• A pessoa está respirando normalmente?
• Está plenamente consciente?
• Consegue falar normalmente?
Existe dor intensa ou súbita?
• Há perda de força?
• Houve desmaio?
• Os sintomas estão piorando rapidamente?
• É bebê, idoso ou pessoa com doença crônica importante?
Uma resposta preocupante muda a prioridade.
Emergência Vitalmed – Salvador: 3180-2000 | 3450-8888 | 2202-8888
Central de Relacionamento: 2202-8686
SAMU: 192
Bombeiros: 193
“Ter acesso à orientação médica durante a madrugada traz tranquilidade, mas o mais importante continua sendo reconhecer quando o quadro ultrapassou a fronteira da dúvida e entrou no território da emergência”, conclui a Dra. Diana.
Este conteúdo não reflete a opinião do jornal CORREIO e é de responsabilidade do autor.