Pauta do ESG entra de vez na cadeia produtiva do chocolate

Se depender de Estevan Sartoreli, fundador da Dengo Chocolates, equilibrar negócio e preservação não é apenas um caminho possível, mas inevitável. "O mundo não precisa de mais marcas, o mundo precisa de negócios comprometidos com sua transição socioambiental”, provocou o CEO da empresa em sua palestra no II ESG Fórum Salvador.



Sartoreli mostrou ao público que é possível, sim, pensar na sustentabilidade do negócio e da natureza, com respeito aos trabalhadores que estão na ponta da cadeia produtiva, quando há compromisso da gestão e estratégia. "Pautamos nosso negócio por três pilares: respeitar, inspirar e conservar. Procuramos respeitar quem produz, que são os pequenos e médios produtores de cacau”, explicou. Esse respeito se manifesta na garantia de renda digna para o pequeno produtor.

Outros compromissos sociais e ambientais da Dengo Chocolates incluem a redução do uso do plástico nas embalagens, a venda de produtos a granel e a redução de açúcar em suas receitas. "Sob uma ótica de consumidor, um outro porquê do negócio existir é combinar essa geração de renda para o produtor e, ao mesmo tempo, desfrutar de um chocolate de verdade, que leva cacau e menos açúcar”. Hoje, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o brasileiro consome três vezes mais açúcar do que o recomendado para o consumo diário.

No quesito resíduos sólidos, a meta da chocolateria é chegar ao plástico zero nos próximos dois anos. Atualmente o percentual desse material em suas embalagens é de 7% e as vendas a granel, onde não há produção de resíduo algum, já correspondem a um terço do total.

Respeito ao pequeno produtor

Com operação centrada na Bahia, de onde vem cerca de 65% do cacau brasileiro, o primeiro passo que a Dengo trilhou para cuidar das pessoas envolvidas no processo de fabricação do seu chocolate foi aumentar a remuneração do pequeno produtor de cacau.

"Infelizmente, hoje, o produtor fica com míseros 3% do valor agregado da cadeia de cacau. Um dos porquês da Dengo vir a nascimento é nós valorizarmos quem produz. Nós precisamos gerar renda sustentável e decente para os produtores de cacau”, explicou Sartoreli.

Dessa forma, a Dengo se compromete a pagar, em média, 92% acima do preço de mercado pelo cacau de qualidade que é fornecido. Mesmo assim, apenas 38% desses produtores atingiram uma renda decente no último ano. “Temos que fazer mais, por isso procuramos diversificar as fontes de receitas daquele pequeno produtor, seja pelo fornecimento de cupuaçu, da jaca, mangaba e de tantas outras frutas”, afirmou o CEO da empresa.

Sistema agroflorestal

A grande aposta da Dengo Chocolates na preservação ambiental é o uso de sistemas agroflorestais no plantio. Um deles, por exemplo, utiliza o método da cabruca, uma técnica de conservação produtiva que permite plantar os pés de cacau embaixo da sombra da Mata Atlântica, o que mantém as plantas nativas.

Apenas um hectare de cabruca sequestra o dobro de dióxido de carbono (CO2) do cacau plantado em pleno sol ou em uma monocultura. ”Um sistema agroflorestal resgata a diversidade de fauna e flora, promove um melhor equilíbrio hídrico, gera melhor controle de pragas e insetos. Nós precisamos remunerar e reconhecer aquele produtor que cuida e mantém a floresta de pé”, concluiu Sartoreli.

Para quem está começando

Para as empresas em início de jornada no ESG, Sartoreli deixou alguns conselhos valiosos, entre eles, inspirar quem consome, promovendo um consumo mais consciente. "Nosso principal ato democrático não é mais o voto, é o consumo. Aquilo que escolhemos consumir escolhe a sociedade e as pessoas que queremos promover e disseminar”, pontuou.

Sobre inovação, o CEO provocou a plateia com algumas indagações. "O Brasil não inventou o chocolate, mas fomos nós que tivemos a ousadia de combinar cupuaçu, coco e tantas outras criações que aguçam a boca e enchem os olhos. Inovação é fazer diferente, fazer a diferença. O que te faz ser único no mercado que você pode atuar?”, questionou.

Estevam Sartoreli finalizou sua palestra com uma fala sobre o que todos que entram no mundo do ESG buscam: impacto. "Não se preocupe com o impacto absoluto que seu negócio pode gerar, mas com o impacto relativo. Que ele seja o melhor que você possa fazer”, concluiu.

