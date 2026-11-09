CONSTRUÇÃO CIVIL

Peças sob medida: nova operação amplia serviço de corte e dobra de aço na Bahia

SINOBRAS e Aço Cearense entregam peças prontas para uso e reduz etapas na execução das obras

Estúdio Correio

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 11:14

Corte e dobra de aço para atender às especificações de cada projeto | Crédito: Imagem ilustrativa produzida com inteligência artificial

Entre o fornecimento do aço e sua utilização em uma obra, há etapas que influenciam a produtividade e a organização do canteiro. Cortar e dobrar as peças conforme as especificações de cada projeto é parte desse processo. Quando o material chega pronto para uso, a execução ganha agilidade, com menos etapas operacionais e melhor aproveitamento dos materiais.

É nesse segmento que a SINOBRAS e a Aço Cearense ampliam sua atuação na Bahia. As empresas passam a contar com uma nova operação parceira de corte e dobra no estado, realizada pela CDA – Corte e Dobra de Aço, que já mantém parceria com as marcas no Ceará.

SINOBRAS 1 de 5

A iniciativa aproxima o serviço dos clientes baianos e fortalece a capacidade de atendimento local, reunindo disponibilidade de produtos, eficiência logística e soluções voltadas à rotina das obras. A operação integra uma rede de parceiros que já atende as empresas em mercados como Ceará, Pará e São Paulo.

Do projeto ao canteiro

Presente em edificações residenciais, empreendimentos comerciais e grandes obras de infraestrutura, o aço exige atenção a aspectos que vão além da qualidade do produto. Disponibilidade, precisão e logística também interferem no desempenho dos projetos.

No serviço de corte e dobra, as peças são preparadas de acordo com as especificações de cada obra. A entrega do material pronto para utilização contribui para a produtividade e a organização do canteiro, além de reduzir etapas durante a execução.

Para a SINOBRAS e a Aço Cearense, ampliar essa oferta significa incorporar serviços ao fornecimento de aço, acompanhando as necessidades de quem atua na construção civil.

“A construção civil é um mercado estratégico para nós e temos trabalhado para estar cada vez mais próximos desse público, entendendo suas necessidades e elevando continuamente o nosso nível de serviço. Expandir para a Bahia fortalece essa estratégia e amplia nossa capacidade de oferecer soluções mais completas, com agilidade e eficiência para nossos clientes”, afirma Ricardo Dias, diretor Comercial e de Marketing do Grupo Aço Cearense, do qual as empresas SINOBRAS e Aço Cearense fazem parte.

Presença no mercado baiano

A escolha da Bahia está associada ao potencial de desenvolvimento da construção civil e às relações comerciais que as empresas já estabeleceram no estado. A nova operação dá continuidade a esse vínculo, com a ampliação dos serviços disponíveis para os clientes da região.

“A Bahia é uma praça estratégica para a SINOBRAS e a Aço Cearense e queremos estar cada vez mais próximos da construção civil no estado. Nosso olhar é sempre para as necessidades dos clientes e para como podemos transformar o fornecimento de aço em uma solução mais completa, com mais eficiência, agilidade e nível de serviço. Ampliar a oferta de corte e dobra faz parte desse movimento de aproximação com o setor e do nosso compromisso de evoluir continuamente as soluções que entregamos ao mercado”, complementa Ricardo Dias.

Com a expansão da rede de corte e dobra, a SINOBRAS busca fortalecer sua atuação junto a construtoras, incorporadoras, distribuidores e demais agentes da cadeia. A proposta é combinar produtos siderúrgicos e serviços que contribuam para a produtividade e a eficiência em diferentes etapas das obras.

Encontro da construção

A presença das marcas em espaços de relacionamento com o setor também acompanha esse movimento. No dia 17 de novembro, a SINOBRAS promoverá o Encontro da Construção, no Palacete Tirachapéu, a partir das 18h30, reunindo convidados para uma experiência de networking, troca de conhecimento e conexão com o mercado. O evento tem como objetivo aproximar a empresa de lideranças e profissionais estratégicos da construção civil na Bahia.

A programação contará com palestras de Ricardo Dias e Romeo Busarello, que possui mais de 20 anos de experiência no segmento da construção civil e atuação nas áreas de inovação e transformação digital. A iniciativa busca ampliar a presença da empresa no mercado local e fomentar oportunidades de negócios.