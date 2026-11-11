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Quer estudar Medicina? Entenda como funcionam os seis anos de faculdade até se tornar médico

Contato com a prática desde os primeiros semestres, internato e pesquisa científica estão entre os pontos importantes da graduação; veja quatro perguntas antes de escolher o curso

  • Foto do(a) author(a) Estúdio Correio

  • Estúdio Correio

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 10:34

ZARNS
Alunos de Medicina da Unesulbahia estudam estruturas do corpo humano no laboratório da instituição. Crédito: Acervo institucional

Medicina ainda é um dos cursos mais desejados do país entre os jovens e adultos. Para realizar esse sonho, além de comparar as faculdade e seus atributos, os futuros médicos e médicas também precisam entender como funcionam os seis anos de formação que acontecem, em boa parte, fora das salas de aula. A coordenação do curso de Medicina da Unesulbahia, em Eunápolis, listou quatro perguntas que todo candidato deveria fazer para que essa escolha seja feita de forma assertiva.

1. Quando a prática começa?

Nas escolas médicas mais bem avaliadas as atividades práticas da formação começam logo nos primeiros semestres. Na Unesulbahia, os alunos treinam nos laboratórios de morfofuncional, habilidades e simulação realística. “O laboratório é onde o aluno ganha segurança. Ele treina o exame físico, o procedimento e a conversa com o paciente antes de chegar ao serviço de saúde”, afirma o professor Marcello da Silveira Paschoalini, coordenador do curso de Medicina.

Aulas na Faculdade de Medicina

Estudantes de Medicina da Unesulbahia, em Eunápolis, participam de atividades práticas nos laboratórios da faculdade. por Acervo institucional
Na Unesulbahia, as atividades práticas do curso de Medicina começam nos primeiros semestres. por Acervo institucional
Alunos de Medicina da Unesulbahia estudam estruturas do corpo humano no laboratório da instituição. por Acervo institucional
Nos laboratórios da Unesulbahia, estudantes de Medicina treinam técnicas de exame físico. por Acervo institucional
Estudantes de Medicina da Unesulbahia praticam procedimentos em laboratório antes de chegar aos serviços de saúde. por Acervo institucional
No laboratório de simulação realística da Unesulbahia, alunos de Medicina treinam o atendimento em cenários que reproduzem situações clínicas. por Acervo institucional
Alunos de Medicina da Unesulbahia treinam a comunicação com o paciente durante atividades no laboratório. por Acervo institucional
O treino em laboratório ajuda os estudantes de Medicina da Unesulbahia a ganhar segurança para o atendimento na rede de saúde. por Acervo institucional
Estudantes de Medicina da Unesulbahia realizam atividade prática em grupo, com acompanhamento docente, nos laboratórios da faculdade. por Acervo institucional
Os laboratórios de Medicina da Unesulbahia, em Eunápolis, fazem parte da formação prática dos estudantes ao longo do curso. por Acervo institucional
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Estudantes de Medicina da Unesulbahia, em Eunápolis, participam de atividades práticas nos laboratórios da faculdade. por Acervo institucional

2. Como acontece o internato?

Nos últimos dois anos de curso os estudantes passam a maior parte do tempo na rede de saúde. “O interno vive a rotina completa do cuidado, da unidade básica ao plantão. É assim que ele se prepara para o primeiro dia como médico”, destaca o coordenador.

Na Unesulbahia, o período do internato acontece em serviços como as Unidades Básicas de Saúde de Eunápolis, o CAPS de Porto Seguro, o SAMU, as UPAs da região e hospitais de Eunápolis e Porto Seguro. Os rodízios incluem pré-natal, partos, plantões de emergência e enfermarias de clínica médica e pediatria.

3. Há espaço para pesquisa científica?

Para o coordenador, é fundamental que os estudantes aprendam a ler pesquisas científicas, questionar e produzir evidências. Na Unesulbahia, esse contato começa cedo e, muitas vezes, conectado às demandas de saúde da realidade local. Entre os temas investigados estão a hipertensão e a infecção por HTLV. Há ainda pesquisas que olham para a própria formação médica e o comportamento dos estudantes. “Quando o aluno pesquisa o território onde vive, ele entende que cada dado representa pessoas reais”, afirma Paschoalini.

4. A faculdade está presente na comunidade?

Ações de saúde fora do campus mostram como a instituição se relaciona com a população. Em 2025, 64 alunos, do ciclo básico ao internato, participaram da iniciativa Mais Saúde pra Você, promovida pela Secretaria Municipal de Saúde de Porto Seguro com a ONG Vida Mais, com 1.700 atendimentos em distritos como Trancoso. A participação foi destacada pelo portal da United Nations Academic Impact, iniciativa da ONU.

Saiba mais sobre o curso de Medicina da Unesulbahia no site oficial da instituição unesulbahia.com.br.

Este conteúdo não representa a opinião do jornal Correio e é de responsabilidade do autor.

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