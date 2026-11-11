SAÚDE

Quer estudar Medicina? Entenda como funcionam os seis anos de faculdade até se tornar médico

Contato com a prática desde os primeiros semestres, internato e pesquisa científica estão entre os pontos importantes da graduação; veja quatro perguntas antes de escolher o curso

Estúdio Correio

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 10:34

Alunos de Medicina da Unesulbahia estudam estruturas do corpo humano no laboratório da instituição. Crédito: Acervo institucional

Medicina ainda é um dos cursos mais desejados do país entre os jovens e adultos. Para realizar esse sonho, além de comparar as faculdade e seus atributos, os futuros médicos e médicas também precisam entender como funcionam os seis anos de formação que acontecem, em boa parte, fora das salas de aula. A coordenação do curso de Medicina da Unesulbahia, em Eunápolis, listou quatro perguntas que todo candidato deveria fazer para que essa escolha seja feita de forma assertiva.

1. Quando a prática começa?

Nas escolas médicas mais bem avaliadas as atividades práticas da formação começam logo nos primeiros semestres. Na Unesulbahia, os alunos treinam nos laboratórios de morfofuncional, habilidades e simulação realística. “O laboratório é onde o aluno ganha segurança. Ele treina o exame físico, o procedimento e a conversa com o paciente antes de chegar ao serviço de saúde”, afirma o professor Marcello da Silveira Paschoalini, coordenador do curso de Medicina.

Aulas na Faculdade de Medicina 1 de 10

2. Como acontece o internato?

Nos últimos dois anos de curso os estudantes passam a maior parte do tempo na rede de saúde. “O interno vive a rotina completa do cuidado, da unidade básica ao plantão. É assim que ele se prepara para o primeiro dia como médico”, destaca o coordenador.

Na Unesulbahia, o período do internato acontece em serviços como as Unidades Básicas de Saúde de Eunápolis, o CAPS de Porto Seguro, o SAMU, as UPAs da região e hospitais de Eunápolis e Porto Seguro. Os rodízios incluem pré-natal, partos, plantões de emergência e enfermarias de clínica médica e pediatria.

3. Há espaço para pesquisa científica?

Para o coordenador, é fundamental que os estudantes aprendam a ler pesquisas científicas, questionar e produzir evidências. Na Unesulbahia, esse contato começa cedo e, muitas vezes, conectado às demandas de saúde da realidade local. Entre os temas investigados estão a hipertensão e a infecção por HTLV. Há ainda pesquisas que olham para a própria formação médica e o comportamento dos estudantes. “Quando o aluno pesquisa o território onde vive, ele entende que cada dado representa pessoas reais”, afirma Paschoalini.

4. A faculdade está presente na comunidade?

Ações de saúde fora do campus mostram como a instituição se relaciona com a população. Em 2025, 64 alunos, do ciclo básico ao internato, participaram da iniciativa Mais Saúde pra Você, promovida pela Secretaria Municipal de Saúde de Porto Seguro com a ONG Vida Mais, com 1.700 atendimentos em distritos como Trancoso. A participação foi destacada pelo portal da United Nations Academic Impact, iniciativa da ONU.

Saiba mais sobre o curso de Medicina da Unesulbahia no site oficial da instituição unesulbahia.com.br.