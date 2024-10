SAÚDE

Rede D'Or é uma das empresas mais sustentáveis do mundo

Apenas cinco empresas brasileiras estão entre as 500 mais sustentáveis do mundo em 2024, e a Rede D’Or é parte desse grupo

Estúdio Correio

Publicado em 9 de outubro de 2024 às 06:00

Paulo Junqueira Moll, CEO da Rede D’Or, Crédito: Divulgação

Premiações e certificações colocam a Rede D’Or, maior empresa de saúde da América Latina, em destaque na gestão ambiental e social. Uma das principais é concedida pela centenária revista Time, conhecida mundialmente por seus rankings e listas, que elegeu em junho as 500 empresas mais sustentáveis em 2024. Nesse seleto grupo, além de ser uma das 5 brasileiras no ranking, a Rede é uma das apenas 11 empresas de saúde selecionadas no mundo todo.

Não é de hoje que as iniciativas de sustentabilidade da Rede D’Or ganham reconhecimento. Desde 2022, a companhia divulga amplamente as suas metas de sustentabilidade no Relato Integrado de Sustentabilidade, auditado por organismo externo independente e credenciado junto a CVM, Comissão de Valores Mobiliários, destacando-se como uma das poucas empresas brasileiras de saúde com uma estratégia ESG definida e metas claras de governança, meio ambiente e responsabilidade social.

“Estamos fortemente engajados na agenda das mudanças climáticas, contribuindo para uma economia de baixo carbono. Entre nossas iniciativas estratégicas, destacamos a intenção de migrar 74 unidades consumidoras para o uso de energia de fontes renováveis até o final de 2025. Nosso objetivo é reduzir em 36% as emissões de gases de efeito estufa até 2030, em alinhamento com o compromisso Race to Zero”, afirma Paulo Junqueira Moll, CEO da Rede D’Or.

A companhia continua investindo na eficiência energética de seus hospitais e clínicas e no aprimoramento do programa de gerenciamento de resíduos. “Ressaltamos também o nosso compromisso social com o desenvolvimento econômico das regiões em que atuamos. Em 2023, mais de 90% dos materiais e serviços contratados pela Rede D’Or foram distribuídos por fornecedores locais”, destaca o executivo.

Resultados e metas

Em 2023, a Rede D'Or foi uma das seis empresas de saúde globalmente reconhecidas com o prêmio Health Care Climate Challenge, concedido pela organização internacional Saúde sem Dano (Health Care Without Harm), representada no Brasil pelo Projeto Hospitais Saudáveis. A premiação, na categoria Campeões Climáticos de Cuidados com a Saúde e Liderança Climática (Climate Leadership – Gold), ressalta o empenho da Rede D’Or no combate às mudanças climáticas.

A Rede D’Or também recebeu Menção Honrosa na categoria Análise Econômico-Financeira do 25° Prêmio Abrasca, de Melhor Relatório Anual de Companhia Aberta - Grupo 1. Esse reconhecimento, junto com a inclusão como finalistas pelo Relatório de Sustentabilidade 2022, reflete a transparência e a qualidade das informações econômicas, sociais, ambientais e governança divulgadas.

Na bolsa de valores B3, a companhia foi selecionada para integrar a 19ª carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), que entrou em vigor em janeiro de 2024. Apenas empresas reconhecidas pelo seu comprometimento com a sustentabilidade empresarial entram para esse seleto índice.

Ter metas ESG e implementar políticas para atingi-las é um trabalho permanente, em que o processo de amadurecimento é transversal e a evolução é constante”, declara Ingrid Cicca, gerente de Sustentabilidade e Meio Ambiente da Rede D’Or.

Resultados ESG da Rede D’Or em 2023

Resultados. Crédito: Divulgação.

Programa GHG Protocol e Financial Times

O inventário corporativo de emissão de Gases de Efeito Estufa da Rede D'Or foi reconhecido com o Selo Ouro no Programa Brasileiro GHG Protocol, o mais alto nível de qualificação. Esse selo evidencia o compromisso da empresa em monitorar e estabelecer métricas em busca da redução de suas emissões, conforme estabelecido pelo Protocolo de Kyoto.

“Ao final de 2023, alcançamos a marca de 133 unidades de negócio da Rede D’Or no Programa Brasileiro GHG Protocol, que serão reportados no próximo ciclo, e recebemos score B pelo segundo ano consecutivo no reporte ao CDP. Tivemos ainda a conquista do certificado FTSE4Good Index Series, com score 3.9, posicionando-nos entre as Top 6 do subsetor, índice aferido pela Financial Times Stock Exchange (FTSE) Russell, divisão da Bolsa de Valores de Londres e um dos mais importantes indicadores internacionais de sustentabilidade”, destaca Cicca.

“No último ano, realizamos uma avaliação abrangente de riscos e oportunidades baseadas em cenários climáticos físicos e de transição. Essa avaliação é fundamental para identificar as principais fontes de emissão de gases de efeito estufa e definir estratégias climáticas alinhadas ao modelo de negócios da empresa. Os cenários climáticos ajudam na criação de políticas, avaliação de impactos, orientação de pesquisas e no estabelecimento de metas e compromissos ambientais”, completa Ingrid Cicca.

Metas ambientais da Rede D’Or

Metas Ambientais. Crédito: Divulgação.

Rede D’Or investe em responsabilidade social

Covid-19

Dentro do pilar Social da estratégia ESG, o Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino (IDOR), braço de P&D da Rede D’Or, conduziu estudos clínicos de tratamentos e acompanhou mais de 6 mil voluntários para o estudo da vacina Oxford/AstraZeneca no Brasil, além de pesquisas com os imunizantes Coronavac/Butantan e Clover.



A excelência das pesquisas do IDOR resultou em cerca de 2 mil publicações desde 2010, com mais de 39 mil citações em revistas científicas de prestígio. Entre 2020 e 2023, foram publicados 160 estudos relacionados à covid-19. O crescente número de publicações de alto impacto demonstra o compromisso do IDOR com a ciência e a inovação.

Rio Grande do Sul

A Rede D’Or realizou uma série de ações em solidariedade à população do Rio Grande do Sul, impactada pelas fortes chuvas que atingiram o estado em maio. Foram doados materiais hospitalares, medicamentos e equipamentos para instituições de saúde da região.



Recursos médico-hospitalares foram entregues à prefeitura de Canoas, ao Hospital Nossa Senhora de Pompéia, em Caxias do Sul, e à PUCRS. Também foram contempladas doações para o Hospital Municipal Getúlio Vargas, em Sapucaia do Sul, que abastece os hospitais São José, em Taquiri; Arroio do Meio, em Arroio; São Sebastião Mártir, em Venâncio Aires; e Estrela Divina Providência, em Estrela. Também já foram doados 60 computadores para organizações do RS, assegurando o acesso da população a teleconsultas.

Metas para 2030 e 2050

Como signatária do Pacto Global da ONU desde 2020, a Rede D'Or aderiu à Agenda 2030 de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Entre as metas prioritárias estão a redução de 36% das emissões relativas de gases de efeito estufa até 2030 e a neutralização das emissões líquidas de carbono até 2050.