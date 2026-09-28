SAÚDE

Rede D’Or tem três hospitais da Bahia entre os melhores do mundo

Hospital Aliança, São Rafael e Cárdio Pulmonar, se destacam pela qualidade e segurança assistencial

Estúdio Correio

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 06:00

A distribuição nacional dos hospitais da Rede D’Or no ranking World’s Best Hospitals Crédito: REPRODUÇÃO/REDE D'OR

A Rede D’Or tem a posição de liderança entre as empresas hospitalares consideradas as melhores no mundo. Esse reconhecimento é atestado pela prestigiada revista norte-americana Newsweek, que publica anualmente o World’s Best Hospitals, considerado o principal ranking de referência dos hospitais mais bem avaliados em nível internacional.

Na edição 2026 do World’s Best Hospitals, a Rede D’Or, maior empresa de saúde da América Latina, teve a presença mais consistente e a evolução mais significativa entre todos os rankeados, recebendo da revista o selo de “Grupo Hospitalar Mais Premiado do Mundo”, uma iniciativa inédita da Newsweek, motivada pela performance excepcional das unidades hospitalares da empresa.

Com esse desempenho, a Rede D’Or projetou 30 hospitais no ranking, o equivalente a cerca de 40% do total de suas unidades, e superou outras marcas tradicionais de saúde em todos os continentes, incluindo os principais grupos norte-americanos e europeus. Na segunda posição entre os grupos hospitalares aparece uma organização asiática, a Japanese Red Cross Medical Center, com 22 hospitais, no Japão.

“Esse reconhecimento reflete um modelo estruturado, baseado em qualidade assistencial, governança clínica e segurança do paciente. Quando isso é aplicado de forma consistente nas unidades, como acontece aqui na Bahia, o impacto é percebido tanto nos resultados quanto na experiência dos pacientes”, afirma Rafael Vita, Diretor Regional dos hospitais da Bahia da Rede D’Or.

O ranking é elaborado pela Newsweek em parceria com a Statista, empresa internacional especializada em análise de dados. A metodologia considera recomendações de especialistas de saúde, indicadores hospitalares, qualidade assistencial e experiências relatadas pelos pacientes, os chamados PROMs (Medidas de Resultados Relatados pelos Pacientes, na sigla em inglês), que vêm ganhando peso crescente nas avaliações internacionais.

As unidades destacadas na edição de 2026 são: Quinta D’Or, Barra D’Or, Copa D’Or, Oeste D’Or, Rios D’Or, Norte D’Or, Copa Star, Clínica São Vicente e Niterói D’Or, no Rio de Janeiro; Vila Nova Star, São Luiz Anália Franco, São Luiz Morumbi, São Luiz Itaim, São Luiz Jabaquara, Hospital e Maternidade Brasil, Hospital e Maternidade São Luiz São Caetano e viValle, em São Paulo; DF Star e Santa Luzia, em Brasília; Aliança, Cárdio Pulmonar e São Rafael, na Bahia; e hospitais de referência em Pernambuco, como Esperança Olinda, Esperança Recife, São Marcos e Memorial São José, além de unidades em outros estados, como o Biocor Instituto, em Minas Gerais, o Hospital São Lucas, em Sergipe, o Hospital Santa Cruz, no Paraná, e o Hospital São Carlos, no Ceará.

Amparada por um robusto programa de Qualidade Técnica, a Rede D’Or acumula reconhecimentos nacionais e internacionais que refletem seu compromisso contínuo com a excelência assistencial, a inovação e a sustentabilidade.

Entre os reconhecimentos, destacam-se o título de “Empresa da Década” em Serviços Médicos no Valor 1000 (2020) e a liderança no setor na 25ª edição do Prêmio Valor 1000 (2025). A preferência dos pacientes também se reflete de forma consistente nos prêmios “Hospitais Mais Amados”, nos quais a Rede D’Or mantém hegemonia ao longo dos últimos anos, com destaque para unidades no Rio de Janeiro -- Barra D'Or, Copa D’Or e Quinta D’Or -- e em São Paulo, com São Luiz, Vila Nova Star e Maternidade Star entre as mais bem avaliadas. No cenário internacional, a mesma revista Newsweek também reconheceu a companhia no ranking World’s Most Trustworthy Companies 2025, no qual a Rede D’Or é apontada como a empresa de saúde mais confiável do Brasil, liderando entre as marcas brasileiras na categoria Health Care & Life Sciences.

Rede D'Or Crédito: Estúdio Correio