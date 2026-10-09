PROMOÇÃO

RedeMix celebra aniversário com sorteio de carro BYD e sete motos Honda

Campanha de aniversário da rede de supermercados terá sorteios para clientes de Salvador e Região Metropolitana

Estúdio Correio

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 10:42

RedeMix Supermercados, com 20 lojas em Salvador e Região Metropolitana Crédito: Divulgação

A RedeMix Supermercados lançou uma promoção de aniversário que vai sortear um BYD Dolphin Mini e sete motos Honda POP 110i entre clientes da rede. A ação marca o aniversário da empresa, que tem 20 lojas em Salvador e na Região Metropolitana.

A promoção, que começou em 29 de setembro, segue até 10 de dezembro. Para concorrer, porém, as compras válidas devem ser feitas até as 22h de 30 de novembro. A rede estima alcançar mais de um milhão de clientes por mês durante o período promocional.

RedeMix Supermercados 1 de 9

Para participar, o consumidor precisa aderir gratuitamente ao Clube Meu RedeMiX, pelo aplicativo Meu RedeMiX ou pelo site da campanha, completar o cadastro e aceitar a promoção antes da compra. Mesmo quem já é cadastrado no clube precisa fazer a adesão específica à promoção. Podem participar maiores de 18 anos, residentes na Bahia e com CPF válido.

A cada R$ 150 em compras, o cliente recebe um número da sorte. Produtos de marcas participantes também garantem números extras, e não há limite de números por consumidor. Uma compra de R$ 450, por exemplo, gera três números; se incluir dois produtos de marcas participantes, passa a valer cinco chances.

Não é necessário cadastrar cupom fiscal ou QR Code. O número da sorte é gerado automaticamente a partir do CPF informado no caixa ou no pedido digital e fica disponível no aplicativo ou na área logada do site. O CPF precisa ser informado no início da compra e não antes da finalização

As compras podem ser feitas nas lojas físicas participantes, pelos canais de venda via WhatsApp das unidades ou pelo e-commerce da RedeMix.

O BYD Dolphin Mini GL, ano 2026/modelo 2027, será sorteado entre participantes do varejo e do atacado. Já as sete motos Honda POP 110i serão destinadas exclusivamente aos clientes das lojas de categoria Atacado, com uma unidade para cada loja de Imbuí, Itapuã, Paripe, IAPI, Sete Portas, Lauro de Freitas e Simões Filho.

Segundo Aline Silva, gerente de Marketing da RedeMix, a escolha dos prêmios buscou relacionar a comemoração do aniversário com a rotina dos consumidores.

“São mais de duas décadas construindo essa história junto com o cliente soteropolitano, e fazia sentido que a comemoração fosse também para ele. Por isso escolhemos prêmios que mudam a rotina de uma família: um carro e sete motos. Toda a mecânica acontece dentro do Clube Meu RedeMiX, porque é lá que a gente consegue retribuir de forma direta a quem escolhe a RedeMiX no dia a dia”, afirma.

A RedeMix atua há mais de 20 anos no mercado e mantém 20 unidades em Salvador e Região Metropolitana. Segundo a empresa, o mix reúne cerca de 12 mil produtos.

O sorteio terá como base a extração da Loteria Federal de 9 de dezembro. A apuração será feita no dia 10 e o resultado será divulgado em 11 de dezembro, às 19h, no Instagram da RedeMix, no aplicativo e no site da campanha.

Como participar

1 - Baixe o aplicativo Meu RedeMiX ou acesse meuredemix.com.br.

2 - Faça o cadastro gratuito no Clube Meu RedeMiX.

3 - Aceite a promoção antes de realizar a compra.

4 - Faça compras a partir de R$ 15o. O CPF precisa ser informado no início da compra e não antes da finalização.

A cada R$ 150, o cliente recebe um número da sorte; produtos de marcas participantes dão chances extras.

As compras válidas seguem até 30 de novembro. O sorteio será baseado na Loteria Federal de 9 de dezembro, com resultado em 11 de dezembro.