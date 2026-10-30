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Reta final: veja como equilibrar revisão dos conteúdos e saúde mental antes do Enem

Especialista recomenda priorizar conteúdos já estudados, manter o sono em dia e controlar a ansiedade na semana que antecede as provas, marcadas para 8 e 15 de novembro

  • Foto do(a) author(a) Estúdio Correio

  • Estúdio Correio

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 10:52

Bernoulli
Bernoulli Crédito: Agência i7

Com a aproximação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), marcado para os dias 08 e 15 de novembro, a ansiedade pode ganhar espaço na rotina dos estudantes. Na tentativa de aproveitar os últimos dias, muitos candidatos intensificam os estudos, acumulam horas de revisão e deixam o descanso em segundo plano. Mas, a uma semana da prova, será que estudar mais é realmente a melhor estratégia?

Para especialistas, o momento pede equilíbrio. Em vez de tentar aprender conteúdos novos ou recuperar assuntos que ficaram para trás, a recomendação é priorizar a revisão de temas já estudados, resolver questões de provas anteriores e manter a rotina que contemple o sono, alimentação adequada e momentos de lazer.

Bernoulli

Aluna estudando por Agência i7
Aluna estudando por Agência i7
Aluno treinando redação por Agência i7
Aluno treinando redação para o Enem por Agência i7
Alunos estudando por Agência i7
Estudo para Enem por Agência i7
Resolução de simulado por Agência i7
Sala de aula por Agência i7
Sala de aula Bernoulli por Agência i7
Sala de aula Bernoulli por Agência i7
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Aluna estudando por Agência i7

“A última semana não deve ser encarada como uma corrida para aprender tudo o que ainda falta. O estudante precisa reconhecer o conhecimento que construiu ao longo do ano e direcionar seus esforços para revisões mais estratégicas. Tentar absorver uma grande quantidade de informações em poucos dias pode aumentar a ansiedade e provocar uma sensação de despreparo”, explica Margrit Gusmão, diretora do Pré-Vestibular do Bernoulli.

O que vale a pena estudar?

Na reta final, o foco deve estar nos conteúdos mais cobrados pela prova e no reforço dos temas em que o candidato já tem mais segurança. Revisar fórmulas, conceitos importantes, anotações e questões resolvidas anteriormente pode ser mais produtivo do que iniciar temas complexos.

Outra estratégia é analisar os erros cometidos em simulados e provas anteriores, identificando dificuldades que ainda podem ser trabalhadas. No entanto, é importante estabelecer limites para que a revisão não se transforme em uma jornada exaustiva faltando poucos dias para a prova.

“O ideal é revisar conteúdos importantes, resolver questões e fazer pausas ao longo do dia pode trazer mais resultados do que passar horas estudando sem descanso. Nesse momento, qualidade deve prevalecer sobre quantidade”, orienta Margrit.

Sono e alimentação também entram no cronograma

Além dos livros e exercícios, os cuidados com o corpo devem fazer parte do planejamento. Dormir bem é fundamental para a memória, a concentração e o raciocínio, habilidades exigidas durante as provas. Por isso, reduzir as horas de sono para estudar até mais tarde pode comprometer o desempenho.

A recomendação é manter horários regulares para dormir e acordar, evitando mudanças bruscas na rotina, especialmente na véspera do exame. O mesmo vale para a alimentação. Fazer refeições equilibradas, manter a hidratação e evitar excessos de cafeína e bebidas energéticas são cuidados importantes no período.

A prática de atividades físicas leves ou moderadas, como caminhadas, também pode ajudar a aliviar a tensão. O ideal é manter hábitos aos quais o estudante já está acostumado, sem iniciar atividades muito intensas às vésperas da prova.

Como controlar a ansiedade?

A pressão por um bom resultado, o medo de esquecer conteúdos e a comparação com outros candidatos podem intensificar o nervosismo nos dias anteriores ao Enem. Por isso, reservar momentos para atividades prazerosas, conversar com amigos e familiares e se afastar temporariamente dos estudos são atitudes que podem contribuir para o bem-estar emocional.

“É importante que o estudante compreenda que descansar também faz parte da preparação. Muitas vezes, existe uma sensação de culpa quando ele não está estudando, mas o cérebro precisa de pausas. Chegar à prova emocionalmente esgotado pode dificultar a concentração e a tomada de decisões. O equilíbrio entre estudo e descanso é essencial”, destaca Margrit.

E na véspera da prova?

No sábado que antecede o exame, a recomendação é diminuir o ritmo. Uma revisão breve de anotações pode ser feita, caso o estudante se sinta confortável, mas não é indicado passar o dia tentando memorizar conteúdos.

Separar com antecedência o documento oficial de identificação com foto e a caneta esferográfica de tinta preta e tubo transparente, além de conferir o local de prova no Cartão de Confirmação da Inscrição e planejar o trajeto, são cuidados simples que evitam imprevistos e ajudam o candidato a chegar mais tranquilo. Vale lembrar que os portões abrem às 12h e fecham pontualmente às 13h, no horário de Brasília.

Também é importante reservar um momento para relaxar e procurar dormir no horário habitual, sem transformar a necessidade de descanso em mais uma fonte de cobrança.

“Na véspera, o estudante precisa confiar na preparação que realizou. Não é o momento de tentar compensar meses de estudo, mas de organizar o que está ao seu alcance e preservar a tranquilidade. O conhecimento é construído ao longo do tempo, e chegar à prova descansado, concentrado e seguro também faz a diferença”, conclui Margrit.

Informação e organização também ajudam a reduzir a pressão

Além de cuidar da rotina e do bem-estar, contar com fontes confiáveis de estudo pode ajudar o estudante a organizar melhor o que ainda precisa ser feito na reta final. Ter acesso a conteúdos reunidos em um só lugar evita que seja necessário buscar informações dispersas e pode facilitar a definição das prioridades.

Como apoio gratuito aos estudantes, o Bernoulli Educação disponibiliza a Central Enem, plataforma que reúne conteúdos voltados à preparação para o exame, como aulas, materiais de revisão, notícias relacionadas ao Enem e ferramentas de estudo. O espaço também disponibiliza iniciativas como a Jornada Enem, o Esquenta Enem e o PraticAI Redação, ferramenta de correção de textos baseada nas competências avaliadas pelo exame.

Este conteúdo não reflete a opinião do jornal Correio e é de responsabilidade do autor.

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Educação Bernoulli

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