EDUCAÇÃO

Reta final: veja como equilibrar revisão dos conteúdos e saúde mental antes do Enem

Especialista recomenda priorizar conteúdos já estudados, manter o sono em dia e controlar a ansiedade na semana que antecede as provas, marcadas para 8 e 15 de novembro

Estúdio Correio

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 10:52

Bernoulli Crédito: Agência i7

Com a aproximação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), marcado para os dias 08 e 15 de novembro, a ansiedade pode ganhar espaço na rotina dos estudantes. Na tentativa de aproveitar os últimos dias, muitos candidatos intensificam os estudos, acumulam horas de revisão e deixam o descanso em segundo plano. Mas, a uma semana da prova, será que estudar mais é realmente a melhor estratégia?

Para especialistas, o momento pede equilíbrio. Em vez de tentar aprender conteúdos novos ou recuperar assuntos que ficaram para trás, a recomendação é priorizar a revisão de temas já estudados, resolver questões de provas anteriores e manter a rotina que contemple o sono, alimentação adequada e momentos de lazer.

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“A última semana não deve ser encarada como uma corrida para aprender tudo o que ainda falta. O estudante precisa reconhecer o conhecimento que construiu ao longo do ano e direcionar seus esforços para revisões mais estratégicas. Tentar absorver uma grande quantidade de informações em poucos dias pode aumentar a ansiedade e provocar uma sensação de despreparo”, explica Margrit Gusmão, diretora do Pré-Vestibular do Bernoulli.

O que vale a pena estudar?

Na reta final, o foco deve estar nos conteúdos mais cobrados pela prova e no reforço dos temas em que o candidato já tem mais segurança. Revisar fórmulas, conceitos importantes, anotações e questões resolvidas anteriormente pode ser mais produtivo do que iniciar temas complexos.

Outra estratégia é analisar os erros cometidos em simulados e provas anteriores, identificando dificuldades que ainda podem ser trabalhadas. No entanto, é importante estabelecer limites para que a revisão não se transforme em uma jornada exaustiva faltando poucos dias para a prova.

“O ideal é revisar conteúdos importantes, resolver questões e fazer pausas ao longo do dia pode trazer mais resultados do que passar horas estudando sem descanso. Nesse momento, qualidade deve prevalecer sobre quantidade”, orienta Margrit.

Sono e alimentação também entram no cronograma

Além dos livros e exercícios, os cuidados com o corpo devem fazer parte do planejamento. Dormir bem é fundamental para a memória, a concentração e o raciocínio, habilidades exigidas durante as provas. Por isso, reduzir as horas de sono para estudar até mais tarde pode comprometer o desempenho.

A recomendação é manter horários regulares para dormir e acordar, evitando mudanças bruscas na rotina, especialmente na véspera do exame. O mesmo vale para a alimentação. Fazer refeições equilibradas, manter a hidratação e evitar excessos de cafeína e bebidas energéticas são cuidados importantes no período.

A prática de atividades físicas leves ou moderadas, como caminhadas, também pode ajudar a aliviar a tensão. O ideal é manter hábitos aos quais o estudante já está acostumado, sem iniciar atividades muito intensas às vésperas da prova.

Como controlar a ansiedade?

A pressão por um bom resultado, o medo de esquecer conteúdos e a comparação com outros candidatos podem intensificar o nervosismo nos dias anteriores ao Enem. Por isso, reservar momentos para atividades prazerosas, conversar com amigos e familiares e se afastar temporariamente dos estudos são atitudes que podem contribuir para o bem-estar emocional.

“É importante que o estudante compreenda que descansar também faz parte da preparação. Muitas vezes, existe uma sensação de culpa quando ele não está estudando, mas o cérebro precisa de pausas. Chegar à prova emocionalmente esgotado pode dificultar a concentração e a tomada de decisões. O equilíbrio entre estudo e descanso é essencial”, destaca Margrit.

E na véspera da prova?

No sábado que antecede o exame, a recomendação é diminuir o ritmo. Uma revisão breve de anotações pode ser feita, caso o estudante se sinta confortável, mas não é indicado passar o dia tentando memorizar conteúdos.

Separar com antecedência o documento oficial de identificação com foto e a caneta esferográfica de tinta preta e tubo transparente, além de conferir o local de prova no Cartão de Confirmação da Inscrição e planejar o trajeto, são cuidados simples que evitam imprevistos e ajudam o candidato a chegar mais tranquilo. Vale lembrar que os portões abrem às 12h e fecham pontualmente às 13h, no horário de Brasília.

Também é importante reservar um momento para relaxar e procurar dormir no horário habitual, sem transformar a necessidade de descanso em mais uma fonte de cobrança.

“Na véspera, o estudante precisa confiar na preparação que realizou. Não é o momento de tentar compensar meses de estudo, mas de organizar o que está ao seu alcance e preservar a tranquilidade. O conhecimento é construído ao longo do tempo, e chegar à prova descansado, concentrado e seguro também faz a diferença”, conclui Margrit.

Informação e organização também ajudam a reduzir a pressão

Além de cuidar da rotina e do bem-estar, contar com fontes confiáveis de estudo pode ajudar o estudante a organizar melhor o que ainda precisa ser feito na reta final. Ter acesso a conteúdos reunidos em um só lugar evita que seja necessário buscar informações dispersas e pode facilitar a definição das prioridades.

Como apoio gratuito aos estudantes, o Bernoulli Educação disponibiliza a Central Enem, plataforma que reúne conteúdos voltados à preparação para o exame, como aulas, materiais de revisão, notícias relacionadas ao Enem e ferramentas de estudo. O espaço também disponibiliza iniciativas como a Jornada Enem, o Esquenta Enem e o PraticAI Redação, ferramenta de correção de textos baseada nas competências avaliadas pelo exame.