Salesianos Bahia investem no fortalecimento de laços entre família e escola

Estudantes do Ensino Fundamental Anos Iniciais na biblioteca - Liceu Salesiano do Salvador. Crédito: Bruno Ricci

Muito além dos conteúdos acadêmicos que vão balizar a caminhada dos jovens ao ingresso nas universidades e o consequente acesso ao mercado de trabalho, os valores transmitidos através da educação e as habilidades comportamentais relacionadas à maneira como o profissional lida com o outro e consigo mesmo em diferentes situações, também conhecidas como soft skills, se tornaram pontos de atenção, no momento em que as famílias buscam a instituição que será responsável pela formação dos seus filhos.

Mãe dos estudantes Daniel e Joana Fortes, a servidora pública Maria Aparecida Fortes de Almeida Presídio viveu um longo processo de pesquisa antes de escolher a escola onde iria matricular os filhos, quando se mudou com a família para a região da Avenida Paralela, há cerca de 10 anos. A preocupação com uma formação integral humana foi fundamental pela escolha do Salesiano Dom Bosco. “A cada ano, confirmamos que a nossa escolha foi acertada. Temos a nítida percepção de que conteúdos, para além da parte acadêmica, são passados, habilidades são desenvolvidas, que são parte importante da formação para a vida adulta”, diz.

“Desde o início, eles tiveram a oportunidade de desenvolver habilidades no campo do convívio em sociedade, tolerância, respeito à integridade e à individualidade das pessoas. Esse ano, meu filho concluiu o ensino médio e a minha filha chega ao primeiro ano, ambos tiveram a vivência do acolhimento pela equipe pedagógica”, completa.

Estudantes do Ensino Fundamental no laboratório de ciências - Colégio Salesiano Dom Bosco - Salvador. Crédito: Bruno Ricci

Ao longo da sua história, os Salesianos Bahia contam com a importante missão de oferecer uma educação de excelência, mas de formar também "bons cristãos e honestos cidadãos", além de promover o desenvolvimento integral do ser humano. Para transmitir os valores e atributos que melhor representam o verdadeiro significado de Ser Salesiano, a instituição trabalha em seu dia a dia, junto ao estudantes, as ações:

● Ser Salesiano é Transformar o Futuro;

● Ser Salesiano é Conquistar o Futuro;

● Ser Salesiano é Protagonizar o Futuro;

● Ser Salesiano é Ampliar o Futuro;

● Ser Salesiano é Preservar o Futuro.

Sistema preventivo

Na missão de cultivar as ações que permitirão aos estudantes a capacidade de se tornarem agentes transformadores do futuro, os Salesianos Bahia utilizam o sistema preventivo criado por São João Bosco, que tem objetivo promover a escuta ativa e o olhar atento através da troca de experiências, como forma de estimular o desenvolvimento integral dos jovens. Os pilares fundamentais da metodologia são a razão (educação acadêmica e intelectual), a religião (formação espiritual e valores éticos) e o amor (acolhimento, orientação e cuidado individualizado). Essa abordagem visa não apenas à instrução acadêmica, mas também ao crescimento moral e humano dos alunos.

Daniel Fortes e sua família na Solenidade de Colação de Grau da 3ª série do Ensino Médio. Crédito: Larissa Bispo

Para Carla Suely Lima, mãe dos estudantes do Liceu Salesiano do Salvador, Pedro Henrique Lima Miranda (5º ano) Heitor Lima Miranda (3º ano), a experiência da família através da metodologia se expande para além da sala de aula, agregando a educação através de esportes, linguagens artísticas e da orientação socioemocional. Segundo ela, essa condução tem ajudado a construir importantes alicerces entre a família e a escola.

“Nossa experiência é a melhor possível, nossa motivação inicial se deu por se tratar de uma escola que ainda tem uma abordagem religiosa, mas o cuidado com as crianças fez com que eles se apaixonassem por lá”, afirma. “Temos a atenção de professores, supervisores e esse acompanhamento é um ponto muito importante. Além disso, tem o lado da infraestrutura com o estímulo ao esporte, que eles também adoram, eles jogam basquete. Só tenho coisas boas a falar, se estão felizes, nós nos sentimos felizes também”, relata.

Novidades

Além da atenção individualizada, a preocupação na transmissão de bons valores e o estímulo à educação por meio dos esportes e das artes, os Salesianos Bahia têm investido na cultura maker (tecnologias educacionais), no ensino de inglês preparatório para os Exames Cambridge e, em 2024, abrirá as primeiras de turmas do 1º ano do ensino fundamental na unidade de Camaçari.

Após uma transferência do trabalho para o município, Carine Paranaguá, que já tinha a intenção de matricular a filha, Maria Júlia, em um dos Salesianos em Salvador, ficou feliz ao saber da fundação de uma nova unidade da instituição na região. Após o primeiro ano da menina na escola, a mãe descreve a experiência como a total superação das expectativas e uma avaliação muito positiva dos resultados.

Sala maker - Colégio Salesiano Dom Bosco - Salvador. Crédito: Bruno Ricci

“Senti um progresso cognitivo muito grande, comparado ao ano passado e um ponto chave são os princípios: os professores estão sempre nos dando feedback tanto no comportamento quanto na parte acadêmica, além de sempre estarem abertos às nossas sugestões e contribuições. Esperamos que o Salesiano Camaçari cresça para que ela possa seguir na instituição ao longo de toda a vida escolar”, comenta.