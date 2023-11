Salvador recebe primeira edição do mutirão de limpeza Movimento Plástico Transforma

voluntária realizando a separação após mutirão em nossa segunda edição. Crédito: Lucas Alvarenga

Na semana em que é comemorado o Dia do Reciclador, celebrado em 22 de novembro, Salvador recebe a primeira edição do mutirão de limpeza Movimento Plástico Transforma, que está marcado para acontecer na próxima sexta-feira (24), na Orla da Barra. Criado pelo Plano de Incentivo à Cadeia do Plástico (PICPlast), em parceria com a SOLOS e a Prefeitura de Salvador, a ação que tem como objetivo reforçar a importância do descarte correto para promoção da conscientização ambiental e melhoria da qualidade de vida nas cidades, já passou, este ano, pelo Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.

Voluntários reunidos em roda de conscientização pós mutirão. Crédito: Lucas Alvarenga

Na capital baiana, o mutirão vai reunir 90 voluntários, que participarão também de atividades educativas, conduzidas pela SOLOS, startup baiana que desenvolve soluções inteligentes para a gestão de resíduos e redução do desperdício. O evento ainda incluirá um workshop com o tema “O meu resíduo vai para onde eu levar”. Todos os itens coletados nas areias da praia serão destinados para uma cooperativa parceira, tornando-se matéria-prima para novas aplicações e renda para recicladores.

Voluntários durante o nosso mutirão, realizando a coleta. Crédito: Lucas Alvarenga

De acordo com a integrante do grupo técnico do Movimento Plástico Transforma, Mariana Cardoso, a ação é uma importante ferramenta de educação ambiental para a população. “A realização de mutirões de limpeza como esses não apenas transforma o ambiente físico, mas também educa e sensibiliza a população sobre a importância do consumo consciente e descarte correto. Ao participar ativamente da limpeza de espaços públicos, as pessoas se tornam agentes de mudança, compreendendo que o cuidado com o meio ambiente é responsabilidade coletiva.”

Crianças e voluntários realizando separação, após triagem de explicação sobre cada resíduo. Crédito: Lucas Alvarenga

Panorama

Desde a sua primeira edição no Rio de Janeiro, em 2022, o Movimento Plástico Transforma tem buscado reduzir o impacto negativo por meio das ações de limpeza, nesse mutirão na Praia do Leme foram recolhidos 80 kg de resíduos. Em maio deste ano, na Praia de Copacabana, o mutirão recolheu mais de 68 quilos de resíduos. Já no Lago Guaíba, em Porto Alegre, foram recolhidos mais de 46 quilos de resíduos.