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Salvador Restaurant Week reúne mais de 140 restaurantes; veja

28ª edição começa nesta quinta-feira (1º) e segue até 1º de novembro com menus especiais a partir de R$ 59,90

  • Foto do(a) author(a) Estúdio Correio
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  • Estúdio Correio

  • Marília Gabriela Cruz

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 16:52

Lançamento 28o Salvador Restaurant Week
Lançamento da 28ª edição da Salvador Restaurant Week Crédito: Azus Filmes

A 28ª edição da Salvador Restaurant Week foi lançada nesta quarta-feira (30), durante um coquetel no Santiago Culinária Ibérica, no Clube Espanhol, em Salvador. O encontro, realizado das 19h às 22h, marcou a apresentação da nova temporada do festival, que começa oficialmente nesta quinta-feira (1º) e segue até 1º de novembro. 

Durante o encontro, o CEO da Restaurant Week no Brasil, Fernando Reis, e a promoter Licia Fabio, responsável pelo festival na Bahia, destacaram o crescimento da participação de restaurantes de Salvador, Feira de Santana e Lauro de Freitas na edição deste ano. A produtora executiva Helaine Schindler também apresentou os detalhes da temporada 2026 do evento na capital baiana.

Restaurante Week 2026

Licia Fabio por Azus Filmes
Lançamento 28o Salvador Restaurant Week por Azus Filmes
Lançamento 28o Salvador Restaurant Week por Azus Filmes
Lançamento 28o Salvador Restaurant Week por Azus Filmes
Lançamento 28o Salvador Restaurant Week por Azus Filmes
Lançamento 28o Salvador Restaurant Week por Azus Filmes
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Lançamento 28o Salvador Restaurant Week por Azus Filmes
Lançamento 28o Salvador Restaurant Week por Azus Filmes
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Licia Fabio por Azus Filmes

“A Restaurant Week tem como missão contribuir para o fomento dos restaurantes, especialmente em períodos sazonais. O preço fixo ajuda a democratizar o acesso, porque o cliente já sabe quanto vai gastar, e muitas vezes o festival acaba sendo a porta de entrada para conhecer um novo restaurante ou experimentar uma gastronomia diferente. Em Salvador, onde o evento já faz parte do calendário, isso ajuda também a formar público e movimentar toda a cadeia. Não é só o restaurante que ganha: é o garçom, os fornecedores de insumos e bebidas, os serviços do entorno. É um movimento de fomento econômico e de inclusão gastronômica”, afirma Fernando Reis.

Nesta edição, a Salvador Restaurant Week aposta no tema “Brasil de Norte a Sul”, propondo uma viagem pela diversidade gastronômica do país. Ingredientes típicos, receitas e heranças culturais de diferentes regiões brasileiras serviram de inspiração para os menus criados especialmente pelos restaurantes participantes. “Temos uma edição que permite explorar a diversidade da gastronomia brasileira. Os chefs estão trabalhando esse conceito nos menus e a expectativa é que o público aproveite a oportunidade para fazer um verdadeiro tour gastronômico pela cidade”, acredita o idealizador da Brasil Restaurant Week.

Ao longo de um mês, mais de 140 estabelecimentos de Salvador e Feira de Santana participam do circuito, oferecendo menus completos, com entrada, prato principal e sobremesa, a preços fixos. A proposta é estimular o público a conhecer novos endereços e também revisitar restaurantes que já fazem parte da história do festival. 

A listaa completa com os restaurantes pode ser conferida aqui.

Os menus são divididos em três categorias. O Menu Week Tradicional custa R$ 59,90 no almoço e R$ 74,90 no jantar. O Menu Week Plus sai por R$ 73,90 no almoço e R$ 94,90 no jantar. Já o Menu Week Premium tem valores de R$ 99 no almoço e R$ 119 no jantar. 

A edição mantém ainda a ação social vinculada ao festival. A cada menu, o cliente poderá acrescentar, de forma opcional, R$ 2 destinados às Obras Sociais Irmã Dulce. 

Outra ação prevista para esta temporada envolve a Ambev. No almoço, consumidores que optarem pelo menu do festival receberão uma Corona Cero. No jantar, será oferecida uma Stella Artois Pure Gold. A promoção vale enquanto durarem os estoques nos estabelecimentos participantes. 

O circuito reúne restaurantes de diferentes estilos e regiões da cidade. Entre os participantes estão Casa Chálabi, Casarìa Salvador, Genaro, Pala7, Preta Bistrô, Preta Tira-Chapéu, Soho, Vini Figueira Gastronomia, Vini Figueira Mar, além do próprio Santiago Culinária Ibérica, que recebeu o coquetel de lançamento. 

A 28ª Salvador Restaurant Week é apresentada pelo Salvador Shopping, com patrocínio de Stella Artois e Corona Cero, parceria da Claro e apoio da Rede UNIFTC e Moura Dubeux. A promoção é da Rede Bahia, GFM 90.1 e jornal CORREIO. A realização é da Brasil Restaurant Week e Licia Fabio Produções. 

Serviço

28ª Salvador Restaurant Week

De 1º de outubro a 1º de novembro de 2026

Menus de R$ 59,90 a R$ 119

Contribuição social opcional de R$ 2 por menu para as Obras Sociais Irmã Dulce.

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Salvador Restaurant Week 2026

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