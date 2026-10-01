GASTRONOMIA

Salvador Restaurant Week reúne mais de 140 restaurantes; veja

28ª edição começa nesta quinta-feira (1º) e segue até 1º de novembro com menus especiais a partir de R$ 59,90



M Estúdio Correio

Marília Gabriela Cruz

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 16:52

Lançamento da 28ª edição da Salvador Restaurant Week Crédito: Azus Filmes

A 28ª edição da Salvador Restaurant Week foi lançada nesta quarta-feira (30), durante um coquetel no Santiago Culinária Ibérica, no Clube Espanhol, em Salvador. O encontro, realizado das 19h às 22h, marcou a apresentação da nova temporada do festival, que começa oficialmente nesta quinta-feira (1º) e segue até 1º de novembro.

Durante o encontro, o CEO da Restaurant Week no Brasil, Fernando Reis, e a promoter Licia Fabio, responsável pelo festival na Bahia, destacaram o crescimento da participação de restaurantes de Salvador, Feira de Santana e Lauro de Freitas na edição deste ano. A produtora executiva Helaine Schindler também apresentou os detalhes da temporada 2026 do evento na capital baiana.

Restaurante Week 2026 1 de 13

“A Restaurant Week tem como missão contribuir para o fomento dos restaurantes, especialmente em períodos sazonais. O preço fixo ajuda a democratizar o acesso, porque o cliente já sabe quanto vai gastar, e muitas vezes o festival acaba sendo a porta de entrada para conhecer um novo restaurante ou experimentar uma gastronomia diferente. Em Salvador, onde o evento já faz parte do calendário, isso ajuda também a formar público e movimentar toda a cadeia. Não é só o restaurante que ganha: é o garçom, os fornecedores de insumos e bebidas, os serviços do entorno. É um movimento de fomento econômico e de inclusão gastronômica”, afirma Fernando Reis.

Nesta edição, a Salvador Restaurant Week aposta no tema “Brasil de Norte a Sul”, propondo uma viagem pela diversidade gastronômica do país. Ingredientes típicos, receitas e heranças culturais de diferentes regiões brasileiras serviram de inspiração para os menus criados especialmente pelos restaurantes participantes. “Temos uma edição que permite explorar a diversidade da gastronomia brasileira. Os chefs estão trabalhando esse conceito nos menus e a expectativa é que o público aproveite a oportunidade para fazer um verdadeiro tour gastronômico pela cidade”, acredita o idealizador da Brasil Restaurant Week.

Ao longo de um mês, mais de 140 estabelecimentos de Salvador e Feira de Santana participam do circuito, oferecendo menus completos, com entrada, prato principal e sobremesa, a preços fixos. A proposta é estimular o público a conhecer novos endereços e também revisitar restaurantes que já fazem parte da história do festival.

A listaa completa com os restaurantes pode ser conferida aqui.

Os menus são divididos em três categorias. O Menu Week Tradicional custa R$ 59,90 no almoço e R$ 74,90 no jantar. O Menu Week Plus sai por R$ 73,90 no almoço e R$ 94,90 no jantar. Já o Menu Week Premium tem valores de R$ 99 no almoço e R$ 119 no jantar.

A edição mantém ainda a ação social vinculada ao festival. A cada menu, o cliente poderá acrescentar, de forma opcional, R$ 2 destinados às Obras Sociais Irmã Dulce.

Outra ação prevista para esta temporada envolve a Ambev. No almoço, consumidores que optarem pelo menu do festival receberão uma Corona Cero. No jantar, será oferecida uma Stella Artois Pure Gold. A promoção vale enquanto durarem os estoques nos estabelecimentos participantes.

O circuito reúne restaurantes de diferentes estilos e regiões da cidade. Entre os participantes estão Casa Chálabi, Casarìa Salvador, Genaro, Pala7, Preta Bistrô, Preta Tira-Chapéu, Soho, Vini Figueira Gastronomia, Vini Figueira Mar, além do próprio Santiago Culinária Ibérica, que recebeu o coquetel de lançamento.

A 28ª Salvador Restaurant Week é apresentada pelo Salvador Shopping, com patrocínio de Stella Artois e Corona Cero, parceria da Claro e apoio da Rede UNIFTC e Moura Dubeux. A promoção é da Rede Bahia, GFM 90.1 e jornal CORREIO. A realização é da Brasil Restaurant Week e Licia Fabio Produções.

Serviço

28ª Salvador Restaurant Week

De 1º de outubro a 1º de novembro de 2026

Menus de R$ 59,90 a R$ 119