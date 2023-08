Seminário marca o início de uma agenda conjunta em prol da Economia do Mar

Salão histórico da Associação Comercial da Bahia recebeu a noite de abertura do seminário sobre Economia do Mar na Amazônia Azul. Crédito: Florian Boccia

Sabia que, além de da Floresta Amazônica, o Brasil também possui uma Amazônia Azul? Trata-se de uma extensa área marítima, cuja Zona Econômica Exclusiva (ZEE) conta, atualmente, com 3,6 milhões de quilômetros quadrados, com a possibilidade de chegar a 5,7 milhões de km². Sob esta superfície imensa, o país abriga inúmeras riquezas.



Para debater o tema, apresentar este cenário e propor soluções, autoridades, representantes do setor privado e da sociedade civil estiveram reunidos em Salvador, nos dias 17 e 18 deste mês. O seminário “O Ministério Público em Defesa da Amazônia Azul” foi promovido pelo Ministério Público Federal (MPF) e pela Comissão de Economia do Mar da Associação Comercial da Bahia, com apoio da Marinha do Brasil.

O procurador-geral da República, Augusto Aras, lidera o projeto em defesa da Amazônia Azul/. Crédito: Leonardo Prado/SECOM/MPF

Idealizador da iniciativa, o procurador-geral da República, Augusto Aras, não pôde participar do seminário em razão da agenda em Brasília, mas destacou a relevância do projeto. “Vamos atuar no controle e na fiscalização das atividades realizadas nessas 200 milhas marítimas para combater organizações criminosas, catalisando e induzindo políticas públicas nos mais distintos setores. A Amazônia Azul receberá atenção especial”, assegurou.

O coordenador da Câmara de Ordem Econômica e Consumidor do MPF, Luiz Augusto Lima, defendeu a criação de uma cultura sobre a Economia do Mar e a Amazônia Azul. Crédito: Florian Boccia

Na noite de abertura, realizada no histórico prédio da ACB, no bairro Comércio, o coordenador da Câmara de Ordem Econômica e Consumidor do MPF, Luiz Augusto Lima, destacou a importância do evento para a sociedade. “Dos nossos portos são escoados mais de 95% do comércio exterior brasileiro, ao mesmo tempo, conhecemos pouco do potencial que há sob o nosso oceano”, observou.

Lima defendeu que seja criada uma cultura sobre este tema. “Reuniões semestrais serão realizadas pelos membros designados para esse projeto, que prevê parcerias e ações conjuntas entre os municípios, estados e a União, todos aqueles que conosco possam colaborar com a nossa Amazônia Azul”, ressaltou.

O coordenador da Câmara de Ordem Econômica e Consumidor do MPF, Luiz Augusto Lima, defendeu a criação de uma cultura sobre a Economia do Mar e a Amazônia Azul. Crédito: Florian Boccia

Maré positiva

O comandante do 2º Distrito Naval, vice-almirante Antônio Carlos Cambra, assegurou que a força naval sempre estará comprometida com as águas oceânicas em território brasileiro, conforme determina a Constituição Federal. “O período de 2021-2030 marca a Década dos Oceanos das Nações Unidas. Na Bahia, temos observado um forte movimento pela Economia do Mar, com destaque para o lançamento recente do Cluster Tecnológico Naval.”

“Uma semente que resultará em frutos”, definiu o chefe da divisão de apoio da Secretaria da Pesca Industrial do Ministério da Pesca e Agricultura, Rui Teixeira. Crédito: Florian Boccia

Para o chefe da divisão de apoio da Secretaria da Pesca Industrial do Ministério da Pesca e Agricultura, Rui Teixeira, este é o momento de unir esforços. “É uma semente que resultará em frutos daqui para a frente. Sabemos das potencialidades da Amazônia Azul, mas também dos seus desafios. Alcançar o êxito somente é possível com governança e o envolvimento de todos os atores relacionados”, afirmou.

A noite de abertura do evento contou com a presença de representantes dos Ministérios Públicos da Argentina, Colômbia, Paraguai e Uruguai, além de procuradores e parlamentares brasileiros.

Salvador foi escolhida para sediar o lançamento do projeto por ser considerada a capital da Amazônia Azul, um conceito simbólico que atribui às águas oceânicas brasileiras a importância da Floresta Amazônica (Amazônia Verde). Trata-se de uma iniciativa com desdobramentos em diversas frentes, com a participação de vários parceiros institucionais, e que tem o desafio de assegurar proteção a um patrimônio nacional de valor inestimável.

Mapa da Amazônia Azul

Buscando ampliar a mentalidade marítima na sociedade brasileira, em função do legado para as futuras gerações e do efeito multiplicador, encontros de trabalho com os órgãos competentes estão sendo realizados e providências tomadas para inclusão do conceito de "Amazônia Azul" na formação de professores e nas publicações e mapas oficiais. Abaixo, o Mapa da Amazônia Azul, incluído no Atlas do IBGE e livros didáticos.

Mapa da Amazônia Azul. Crédito: IBGE

O projeto Economia do Mar é uma realização do jornal Correio com o patrocínio da Acelen, Belov Engenharia, Engeprom, Ocyan, Petrobahia, Ponte Salvador Itaparica, Tronox e apoio institucional do Ministério Público Federal, Associação Comercial da Bahia, Marinha do Brasil, Prefeitura de Salvador, Sebrae e WWI.