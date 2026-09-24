SAÚDE

Seu filho está doente: 10 sinais que dizem mais do que a febre

Pais costumam concentrar a atenção no termômetro, mas comportamento pode revelar muito mais sobre a gravidade de uma criança

Estúdio Correio

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 05:00

10 sinais que dizem mais do que o termômetro Crédito: Imagem gerada por Inteligência Artificial

“Quanto deu a febre?”

Essa costuma ser a primeira pergunta dos pais. Mas, em pediatria, existe outra pergunta igualmente importante:

“Como a criança está?”

Uma criança com febre pode continuar ativa, interagindo e hidratada. Outra pode apresentar temperatura menos elevada e estar prostrada, respirando com dificuldade ou recusando líquidos.

“O termômetro é importante, mas não conta a história inteira. O comportamento da criança fornece informações fundamentais”, explica a Dra. Diana.

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Dez sinais que merecem atenção

Respiração

Observe se está muito rápida, ruidosa ou trabalhosa.

Retração entre as costelas, esforço para respirar, pausas respiratórias e lábios arroxeados são sinais importantes. Em bebês com quadros respiratórios, dificuldade intensa, sonolência excessiva, dedos ou lábios arroxeados e pausas respiratórias justificam avaliação emergencial.

Estado de consciência

É diferente estar cansado e estar difícil de despertar.

Interação

A criança olha, responde, brinca ou demonstra interesse pelo ambiente?

Hidratação

Observe boca seca, ausência de lágrimas e redução da urina.

Alimentação

Recusa persistente, principalmente em bebês, merece atenção.

Vômitos

Vômitos repetidos podem provocar desidratação rapidamente.

Cor da pele

Palidez intensa ou coloração azulada não devem ser ignoradas.

Dor

Dor intensa, progressiva ou que impede a criança de se movimentar normalmente precisa ser investigada.

Convulsão

Exige atenção imediata, especialmente no primeiro episódio.

“Ela não está como sempre”

Pais conhecem o comportamento habitual dos filhos. Uma mudança marcante merece ser levada a sério.

Onde entram Vitalfone e Vitalmed Online?

Dúvidas pediátricas são justamente situações em que orientação profissional pode impedir tanto atrasos perigosos quanto deslocamentos desnecessários.

O Vitalmed Online informa atualmente atendimento pediátrico diário das 7h às 20h, além do pronto atendimento geral 24 horas. A Vitalmed também disponibiliza orientação pelo Vitalfone.

Febre é um dado. Estado geral é uma história

Em vez de informar apenas a temperatura, conte ao médico:

“Está com 38,2°C, mas brincando e bebendo água.”

Ou:

“Está com 38°C, muito sonolento, não quer beber nada e urinou apenas uma vez nas últimas horas.”

São cenários completamente diferentes.

O que fazer

• Mantenha hidratação adequada.

• Observe comportamento e respiração.

• Registre a temperatura.

• Utilize apenas medicamentos previamente orientados para a criança.

• Procure orientação quando houver dúvida.

• Diante de sinais graves, acione a emergência.

O que NÃO fazer

• Dar medicamentos de irmãos.

• Reutilizar antibióticos antigos.

• Alternar antitérmicos sem orientação.

• Usar álcool para reduzir a temperatura.

• Forçar alimentos durante episódios de vômito.

• Esperar “amanhecer” diante de dificuldade respiratória.

Checklist dos pais

Tenha registrado:

• peso atualizado;

• alergias;

• medicamentos de uso contínuo;

• doenças preexistentes;

• telefone do pediatra;

• contatos de emergência.

Quando buscar emergência

Dificuldade respiratória importante, dedos ou lábios arroxeados, alteração de consciência, convulsão prolongada, trauma importante ou deterioração rápida exigem atendimento imediato.

Emergência Vitalmed – Salvador: 3180-2000 | 3450-8888 | 2202-8888

Central de Relacionamento: 2202-8686

SAMU: 192

Bombeiros: 193

“O melhor recurso dos pais continua sendo a observação. Conhecer o comportamento habitual da criança e perceber mudanças precocemente ajuda muito na tomada de decisão”, conclui a Dra. Diana.