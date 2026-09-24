Seu filho está doente: 10 sinais que dizem mais do que a febre

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Estúdio Correio
Publicado em 24 de setembro de 2026 às 05:00
“Quanto deu a febre?”
Essa costuma ser a primeira pergunta dos pais. Mas, em pediatria, existe outra pergunta igualmente importante:
“Como a criança está?”
Uma criança com febre pode continuar ativa, interagindo e hidratada. Outra pode apresentar temperatura menos elevada e estar prostrada, respirando com dificuldade ou recusando líquidos.
“O termômetro é importante, mas não conta a história inteira. O comportamento da criança fornece informações fundamentais”, explica a Dra. Diana.
10 sinais que dizem mais do que o termômetro
Respiração
Observe se está muito rápida, ruidosa ou trabalhosa.
Retração entre as costelas, esforço para respirar, pausas respiratórias e lábios arroxeados são sinais importantes. Em bebês com quadros respiratórios, dificuldade intensa, sonolência excessiva, dedos ou lábios arroxeados e pausas respiratórias justificam avaliação emergencial.
Estado de consciência
É diferente estar cansado e estar difícil de despertar.
Interação
A criança olha, responde, brinca ou demonstra interesse pelo ambiente?
Hidratação
Observe boca seca, ausência de lágrimas e redução da urina.
Alimentação
Recusa persistente, principalmente em bebês, merece atenção.
Vômitos
Vômitos repetidos podem provocar desidratação rapidamente.
Cor da pele
Palidez intensa ou coloração azulada não devem ser ignoradas.
Dor
Dor intensa, progressiva ou que impede a criança de se movimentar normalmente precisa ser investigada.
Convulsão
Exige atenção imediata, especialmente no primeiro episódio.
“Ela não está como sempre”
Pais conhecem o comportamento habitual dos filhos. Uma mudança marcante merece ser levada a sério.
Dúvidas pediátricas são justamente situações em que orientação profissional pode impedir tanto atrasos perigosos quanto deslocamentos desnecessários.
O Vitalmed Online informa atualmente atendimento pediátrico diário das 7h às 20h, além do pronto atendimento geral 24 horas. A Vitalmed também disponibiliza orientação pelo Vitalfone.
Em vez de informar apenas a temperatura, conte ao médico:
“Está com 38,2°C, mas brincando e bebendo água.”
Ou:
“Está com 38°C, muito sonolento, não quer beber nada e urinou apenas uma vez nas últimas horas.”
São cenários completamente diferentes.
O que fazer
• Mantenha hidratação adequada.
• Observe comportamento e respiração.
• Registre a temperatura.
• Utilize apenas medicamentos previamente orientados para a criança.
• Procure orientação quando houver dúvida.
• Diante de sinais graves, acione a emergência.
O que NÃO fazer
• Dar medicamentos de irmãos.
• Reutilizar antibióticos antigos.
• Alternar antitérmicos sem orientação.
• Usar álcool para reduzir a temperatura.
• Forçar alimentos durante episódios de vômito.
• Esperar “amanhecer” diante de dificuldade respiratória.
Tenha registrado:
• peso atualizado;
• alergias;
• medicamentos de uso contínuo;
• doenças preexistentes;
• telefone do pediatra;
• contatos de emergência.
Dificuldade respiratória importante, dedos ou lábios arroxeados, alteração de consciência, convulsão prolongada, trauma importante ou deterioração rápida exigem atendimento imediato.
Emergência Vitalmed – Salvador: 3180-2000 | 3450-8888 | 2202-8888
Central de Relacionamento: 2202-8686
SAMU: 192
Bombeiros: 193
“O melhor recurso dos pais continua sendo a observação. Conhecer o comportamento habitual da criança e perceber mudanças precocemente ajuda muito na tomada de decisão”, conclui a Dra. Diana.
Este conteúdo não representa a opinião do Jornal Correio e é de responsabilidade do autor.