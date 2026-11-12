Sua empresa está preparada para uma emergência médica? Veja 6 pontos de atenção

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Estúdio Correio
Publicado em 12 de novembro de 2026 às 17:26
Empresas investem em segurança patrimonial, prevenção de incêndios, controle de acesso e tecnologia.
Mas existe uma pergunta menos frequente:
O que acontece se alguém tiver uma emergência médica agora?
Os primeiros minutos: cada segundo conta
Proteção empresarial
1. Segurança e reconhecimento imediato
Verifique se o ambiente é seguro para prestar ajuda. Avalie rapidamente se a pessoa responde e respira normalmente.
2. Acionamento sem demora
Diante de sinais de gravidade, acione o serviço de emergência imediatamente. Se houver outras pessoas, distribua tarefas.
3. Primeiros socorros
Se a vítima estiver inconsciente e não respirar normalmente, inicie RCP e utilize o DEA assim que possível. Nas demais situações, siga as orientações da central de emergência.
4. Organização do acesso
Enquanto a assistência é prestada, outra pessoa deve liberar a entrada, orientar a portaria e facilitar o acesso dos socorristas.
Situações que exigem protocolo
Dor no peito: não banalizar.
AVC: Suspeita de AVC: desvio da boca, fraqueza súbita em um braço, dificuldade para falar, perda súbita da visão ou alteração importante do equilíbrio exigem acionamento imediato do serviço de emergência. Registre o horário em que a pessoa foi vista bem pela última vez, mesmo que os sintomas desapareçam.
Convulsão: proteger, não conter à força.
Engasgo: reconhecer obstrução grave.
Queda: evitar movimentação desnecessária diante de suspeita de trauma.
Crise respiratória: permitir posição confortável e acionar atendimento diante de sinais de gravidade.
A portaria faz parte da emergência
Em prédios grandes, minutos podem ser perdidos porque a ambulância:
- não sabe qual entrada utilizar;
- aguarda autorização;
- não encontra elevador disponível;
- não consegue chegar ao setor.
O protocolo precisa começar na porta da empresa.
Onde entra a proteção empresarial?
Soluções como o Proteção Total fazem sentido dentro de uma visão maior: transformar assistência médica em parte da estrutura de proteção das pessoas que circulam pelo ambiente profissional.
O que NÃO fazer
- Criar protocolos que ninguém conhece.
- Deixar números apenas na sala do RH.
- Presumir que “alguém saberá”.
- Confiar somente em transporte particular.
- Realizar procedimentos para os quais ninguém foi treinado.
Checklist de prontidão
Faça cinco perguntas:
1. Todos sabem para quem ligar?
2. A portaria sabe receber a emergência?
3. Há pessoas treinadas?
4. Existe acesso rápido ao local?
5. O protocolo já foi testado?
6. Existe DEA acessível, quando indicado pela avaliação de risco, e pessoas orientadas sobre sua localização e utilização?
Cada resposta negativa representa uma oportunidade de melhoria. Falhas no acionamento do socorro, no reconhecimento de situações graves ou no acesso à vítima devem ser corrigidas prioritariamente.
Contatos
Vitalmed Emergência: 3180-2000 | 3450-8888 | 2202-8888
Associe-se a Vitalmed: 2202-8686
SAMU: 192
Bombeiros: 193
“Os primeiros minutos não são tempo de descobrir o protocolo. São tempo de executar aquilo que a empresa já deveria ter organizado”, conclui a Dra. Diana.
Este conteúdo não representa a opinião do jornal Correio e é de responsabilidade do autor.