PRIMEIROS 10 MINUTOS

Sua empresa está preparada para uma emergência médica? Veja 6 pontos de atenção

Ter extintores, brigada e saídas de emergência não é suficiente; treinamento, acionamento rápido do socorro e acesso facilitado à vítima também precisam fazer parte do protocolo de segurança

Estúdio Correio

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 17:26

Proteção empresarial Crédito: Divulgação

Empresas investem em segurança patrimonial, prevenção de incêndios, controle de acesso e tecnologia.

Mas existe uma pergunta menos frequente:

O que acontece se alguém tiver uma emergência médica agora?

Os primeiros minutos: cada segundo conta

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1. Segurança e reconhecimento imediato

Verifique se o ambiente é seguro para prestar ajuda. Avalie rapidamente se a pessoa responde e respira normalmente.

2. Acionamento sem demora

Diante de sinais de gravidade, acione o serviço de emergência imediatamente. Se houver outras pessoas, distribua tarefas.

3. Primeiros socorros

Se a vítima estiver inconsciente e não respirar normalmente, inicie RCP e utilize o DEA assim que possível. Nas demais situações, siga as orientações da central de emergência.

4. Organização do acesso

Enquanto a assistência é prestada, outra pessoa deve liberar a entrada, orientar a portaria e facilitar o acesso dos socorristas.

Situações que exigem protocolo

Dor no peito: não banalizar.

AVC: Suspeita de AVC: desvio da boca, fraqueza súbita em um braço, dificuldade para falar, perda súbita da visão ou alteração importante do equilíbrio exigem acionamento imediato do serviço de emergência. Registre o horário em que a pessoa foi vista bem pela última vez, mesmo que os sintomas desapareçam.

Convulsão: proteger, não conter à força.

Engasgo: reconhecer obstrução grave.

Queda: evitar movimentação desnecessária diante de suspeita de trauma.

Crise respiratória: permitir posição confortável e acionar atendimento diante de sinais de gravidade.

A portaria faz parte da emergência

Em prédios grandes, minutos podem ser perdidos porque a ambulância:

- não sabe qual entrada utilizar;

- aguarda autorização;

- não encontra elevador disponível;

- não consegue chegar ao setor.

O protocolo precisa começar na porta da empresa.

Onde entra a proteção empresarial?

Soluções como o Proteção Total fazem sentido dentro de uma visão maior: transformar assistência médica em parte da estrutura de proteção das pessoas que circulam pelo ambiente profissional.

O que NÃO fazer

- Criar protocolos que ninguém conhece.

- Deixar números apenas na sala do RH.

- Presumir que “alguém saberá”.

- Confiar somente em transporte particular.

- Realizar procedimentos para os quais ninguém foi treinado.

Checklist de prontidão

Faça cinco perguntas:

1. Todos sabem para quem ligar?

2. A portaria sabe receber a emergência?

3. Há pessoas treinadas?

4. Existe acesso rápido ao local?

5. O protocolo já foi testado?

6. Existe DEA acessível, quando indicado pela avaliação de risco, e pessoas orientadas sobre sua localização e utilização?

Cada resposta negativa representa uma oportunidade de melhoria. Falhas no acionamento do socorro, no reconhecimento de situações graves ou no acesso à vítima devem ser corrigidas prioritariamente.

Contatos

Vitalmed Emergência: 3180-2000 | 3450-8888 | 2202-8888

Associe-se a Vitalmed: 2202-8686

SAMU: 192

Bombeiros: 193

“Os primeiros minutos não são tempo de descobrir o protocolo. São tempo de executar aquilo que a empresa já deveria ter organizado”, conclui a Dra. Diana.