BEM-ESTAR

TotalPass inaugura Casa TotalPass na orla de Pituaçu, em Salvador, com aulas gratuitas abertas ao público e quatro quadras de areia

O novo espaço chega à Pituaçu com programação que prevê aulas de dança, funcional, mobilidade e clínicas de vôlei, beach tennis e futevôlei, inclusive para quem não tem acesso ao benefício

Estúdio Correio

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 11:20

Casa TotalPass é resultado de uma parceria entre a empresa de bem-estar corporativo e a Orla Brasil. Crédito: Divulgação TotalPass & Orla Brasil

Salvador vai receber um novo espaço de atividades gratuitas de bem-estar na região da nova Orla de Pituaçu. Com lançamento em 9 de novembro, a Casa TotalPass é resultado de uma parceria entre a empresa de bem-estar corporativo e a Orla Brasil, empresa especializada na gestão, revitalização e concessão de orlas e parques no país. O local conta com quatro quadras de areia e uma programação aberta à população, inclusive a quem não possui TotalPass. Para complementar a experiência, a gastronomia fica por conta do Sagratto Café Bar.

O agendamento será feito pelo aplicativo da TotalPass, por meio de um cadastro gratuito, inclusive para quem não possui o benefício. Os frequentadores poderão escolher entre as atividades previstas de funcional, mobilidade, dança e zumba, além de clínicas de vôlei, beach tennis e futevôlei uma vez por mês, com vagas limitadas à capacidade do espaço. A proposta é oferecer uma programação recorrente que amplie as opções de atividade física para moradores e visitantes da capital baiana.

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“A chegada a Salvador amplia nossa presença na Bahia e cria uma nova oportunidade de levar bem-estar ao público. Queremos que as pessoas possam conhecer diferentes modalidades e incorporar a atividade física à rotina, com acesso gratuito. A Casa TotalPass faz parte de uma estratégia de expansão que combina o crescimento do negócio com experiências presenciais em novas regiões do país”, afirma Felipe Calbucci, CEO LATAM da TotalPass.

Salvador na estratégia de expansão da TotalPass

A chegada a Pituaçu acompanha a expansão da TotalPass no país. No estado, entre outubro de 2025 e outubro de 2026, a rede de academias parceiras cresceu 36,3%, e Salvador concentra 37,7% das unidades baianas. Em todo o Brasil, a plataforma reúne 40 mil academias e estúdios parceiros e oferece mais de 250 modalidades.

A chegada a Salvador faz parte de um movimento da TotalPass para ampliar as formas de acesso à atividade física. Recentemente, a companhia ampliou sua oferta com

parcerias como as da Silva Gym, da Gold Gym e da Ironberg, que diversificam as opções de treino presencial, e da Bluma, que leva serviços de autocuidado à plataforma.

No aplicativo, a oferta de bem-estar inclui treinos online com a Queima Diária, sessões de terapia pela Total Mind e orientação alimentar pelo Total Nutri. A empresa também abriu uma nova opção de contratação para assinantes do dr.consulta e, em parceria com o Nubank, passou a aceitar o NuPay como forma de pagamento dos planos.

A iniciativa reflete o sucesso do formato desenhado em São Paulo, com a inauguração da Orla TotalPass, no Parque Villa-Lobos. A experiência reforçou que criar espaços abertos de esporte e convivência gera um valor imenso tanto para o negócio quanto para os visitantes, que passam a contar com novas experiências ao ar livre e integradas à cidade.

“A gestão da Orla Brasil representa muito mais do que uma obra física ou uma requalificação urbana; nosso propósito é transformar o litoral de Salvador em um grande parque à beira-mar totalmente integrado. O nosso objetivo, em parceria com grandes marcas como a TotalPass, é construir um ecossistema completo que une esporte, gastronomia, lazer e a rica cultura local de forma sustentável. Queremos que este espaço seja a principal plataforma de convivência e transformação urbana da cidade, elevando a experiência de quem frequenta as praias da capital baiana e potencializando o turismo com infraestrutura segura, qualificada e acessível durante o ano inteiro”, diz João Marcello Barreto, presidente da Orla Brasil.

A parceria com a Orla Brasil tem duração de dois anos e inclui, além da Casa TotalPass em Salvador, dez quiosques nas praias do Rio de Janeiro. A TotalPass vai avaliar os resultados nas duas capitais para orientar a expansão do projeto para outras regiões do país.