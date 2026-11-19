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Estúdio Correio
Publicado em 19 de novembro de 2026 às 05:00
“Vou terminar essa reunião.”
“Depois do almoço eu vejo.”
“Quando chegar em casa eu descanso.”
No ambiente profissional, existe uma tendência perigosa de negociar com os sintomas.
O corpo não conhece agenda
O corpo não conhece agenda
Sintomas súbitos importantes não deveriam ser adiados por compromissos.
Dor torácica
Especialmente se acompanhada de suor frio, falta de ar, náusea ou sensação de desmaio. Incluir desconforto ou pressão no peito, irradiação e sintomas associados, sem exigir a presença de dor intensa.
Alteração na fala, assimetria facial, fraqueza unilateral e início súbito
Pode indicar AVC.
Falta de ar
Principalmente quando surge em repouso ou rapidamente. Destacar dificuldade respiratória intensa, piora rápida e incapacidade de falar frases completas.
Tontura com desmaio
Precisa ser avaliada conforme contexto e sintomas associados.
Confusão
Nunca deveria ser tratada simplesmente como cansaço. Confusão súbita ou alteração aguda do estado mental.
Cultura empresarial também influencia saúde
Quando funcionários sentem que “não podem parar”, sintomas são escondidos.
Uma cultura saudável precisa permitir que alguém diga:
“Não estou bem. Preciso de avaliação.”
sem que isso seja interpretado como fraqueza ou falta de compromisso.
Presente fisicamente não significa apto para trabalhar
O chamado presenteísmo acontece quando a pessoa permanece trabalhando apesar de estar doente ou sem condições adequadas.
Além da produtividade, existe uma questão de segurança.
Orientação pode evitar decisões erradas
Nem todo mal-estar representa uma emergência. Sintomas leves, sem sinais de gravidade, podem ser inicialmente avaliados por serviços de orientação em saúde ou telemedicina, conforme indicação clínica.
Entretanto, dor torácica sugestiva de evento cardiovascular, falta de ar intensa, perda de consciência, alterações neurológicas súbitas ou outros sinais de gravidade exigem acionamento imediato do serviço de emergência. Nessas situações, a consulta virtual não deve retardar o atendimento presencial.
Por isso, recursos de orientação como o Vitalfone podem ajudar a organizar a decisão, enquanto a telemedicina pelo Vitalmed Online pode ser utilizada quando o quadro for apropriado para avaliação remota.
Sinais graves, porém, não devem esperar uma consulta virtual.
Para as empresas
O Proteção Total pode fazer parte de uma política de cuidado que reconheça que saúde ocupacional também envolve capacidade de resposta quando alguém adoece durante o expediente.
Gestores não devem incentivar a continuidade do trabalho diante de sintomas potencialmente graves, nem orientar o colaborador a dirigir ou procurar atendimento sozinho quando houver suspeita de emergência. A prioridade deve ser a avaliação adequada e o transporte seguro, conforme orientação médica.
Checklist para gestores
- Não normalize sintomas importantes.
- Oriente lideranças.
- Tenha protocolo.
- Facilite acesso ao atendimento.
- Preserve privacidade.
- Não obrigue pessoa sintomática a dirigir.
Contatos
Vitalmed Emergência: 3180-2000 | 3450-8888 | 2202-8888
Associe-se a Vitalmed: 2202-8686
SAMU: 192
Bombeiros: 193
“Produtividade nunca deveria ser medida pela capacidade de uma pessoa ignorar aquilo que o próprio corpo está tentando dizer”, conclui a Dra. Diana.
Este conteúdo não representa a opinião do jornal Correio e é de responsabilidade do autor.