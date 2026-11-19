"DEPOIS EU VEJO ISSO"

Trabalhar passando mal pode colocar a vida em risco; veja quando interromper o expediente

Sintomas como dor no peito, tontura, falta de ar e confusão súbita não devem ser adiados; orientação adequada pode evitar que um alerta se transforme em emergência

Estúdio Correio

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 05:00

O corpo não conhece agenda. Crédito: Imagens geradas com IA

“Vou terminar essa reunião.”

“Depois do almoço eu vejo.”

“Quando chegar em casa eu descanso.”

No ambiente profissional, existe uma tendência perigosa de negociar com os sintomas.

O corpo não conhece agenda 1 de 11

O corpo não conhece agenda

Sintomas súbitos importantes não deveriam ser adiados por compromissos.

Dor torácica

Especialmente se acompanhada de suor frio, falta de ar, náusea ou sensação de desmaio. Incluir desconforto ou pressão no peito, irradiação e sintomas associados, sem exigir a presença de dor intensa.

Alteração na fala, assimetria facial, fraqueza unilateral e início súbito

Pode indicar AVC.

Falta de ar

Principalmente quando surge em repouso ou rapidamente. Destacar dificuldade respiratória intensa, piora rápida e incapacidade de falar frases completas.

Tontura com desmaio

Precisa ser avaliada conforme contexto e sintomas associados.

Confusão

Nunca deveria ser tratada simplesmente como cansaço. Confusão súbita ou alteração aguda do estado mental.

Cultura empresarial também influencia saúde

Quando funcionários sentem que “não podem parar”, sintomas são escondidos.

Uma cultura saudável precisa permitir que alguém diga:

“Não estou bem. Preciso de avaliação.”

sem que isso seja interpretado como fraqueza ou falta de compromisso.

Presente fisicamente não significa apto para trabalhar

O chamado presenteísmo acontece quando a pessoa permanece trabalhando apesar de estar doente ou sem condições adequadas.

Além da produtividade, existe uma questão de segurança.

Orientação pode evitar decisões erradas

Nem todo mal-estar representa uma emergência. Sintomas leves, sem sinais de gravidade, podem ser inicialmente avaliados por serviços de orientação em saúde ou telemedicina, conforme indicação clínica.

Entretanto, dor torácica sugestiva de evento cardiovascular, falta de ar intensa, perda de consciência, alterações neurológicas súbitas ou outros sinais de gravidade exigem acionamento imediato do serviço de emergência. Nessas situações, a consulta virtual não deve retardar o atendimento presencial.

Por isso, recursos de orientação como o Vitalfone podem ajudar a organizar a decisão, enquanto a telemedicina pelo Vitalmed Online pode ser utilizada quando o quadro for apropriado para avaliação remota.

Sinais graves, porém, não devem esperar uma consulta virtual.

Para as empresas

O Proteção Total pode fazer parte de uma política de cuidado que reconheça que saúde ocupacional também envolve capacidade de resposta quando alguém adoece durante o expediente.

Gestores não devem incentivar a continuidade do trabalho diante de sintomas potencialmente graves, nem orientar o colaborador a dirigir ou procurar atendimento sozinho quando houver suspeita de emergência. A prioridade deve ser a avaliação adequada e o transporte seguro, conforme orientação médica.

Checklist para gestores

- Não normalize sintomas importantes.

- Oriente lideranças.

- Tenha protocolo.

- Facilite acesso ao atendimento.

- Preserve privacidade.

- Não obrigue pessoa sintomática a dirigir.

Contatos

Vitalmed Emergência: 3180-2000 | 3450-8888 | 2202-8888

Associe-se a Vitalmed: 2202-8686

SAMU: 192

Bombeiros: 193

“Produtividade nunca deveria ser medida pela capacidade de uma pessoa ignorar aquilo que o próprio corpo está tentando dizer”, conclui a Dra. Diana.